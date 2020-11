Los sombreros de Ricardo Rincón: De diputado a lobista de Felices y Forrados, y sus gestiones para ser gobernador

“Estrenamos sección nueva a partir de hoy lunes, porque sabemos que el desafío constituyente, legislativo y aprender cada vez más sobre cómo trabaja nuestro parlamento es fundamental. Se vienen acciones que tienen que ver con no solamente decidir un voto de un partido político o un candidato independiente, sino que con la Constitución. ¿Cómo estamos actualmente? ¿Cuáles son los principales tips para debatir en la familia sobre este proceso constituyente?”.

Así comenzó esta mañana Daniel Manríquez, animador del matinal “Desayúnate con Felices y Forrados” -transmitido en YouTube- la presentación del ex diputado DC Ricardo Rincón que a partir de hoy lunes será panelista estable para conversar sobre el cambio a la Constitución Política de Chile.

En el espacio -que logró captar la atención de 2.700 espectadores hoy- el exparlamentario, que fue expulsado por la Democracia Cristiana tras una denuncia de violencia intrafamiliar, se lanzó con todo en contra del plan del gobierno de bloquear el retiro del 10% de los fondos de pensiones por medio de una presentación ante el Tribunal Constitucional.

A su parecer las iniciativas legislativas que apuntan a nuevos retiros de fondos de pensiones continuarán produciéndose, pues -dijo- “no sólo es plata que va en ayuda a las necesidades de las personas, también es una clara señal de cuestionamiento al sistema de AFP, que es ilegítimo y que debe ser eliminado”. En efecto, al igual que su hermana, la senadora Ximena Rincón, el ex parlamentario es un activo detractor del sistema de capitalización individual y promotor de los retiros de ahorros previsionales. Incluso mantiene desde junio de este año la web www.nuestrosfondos.cl, la que se está inscrita a su nombre.

“Creo que (Sebastián) Piñera está más preocupado de los intereses de las AFP y de sus controladores y de aquellos que se benefician de los negocios accionarios. Incluso él mismo está siendo acusado públicamente de hacer triangulaciones prohibidas por la legislación de pensiones de Chile. Se trata de triangulaciones y que buscan con la plata de los ahorrantes comprar las acciones de las propias AFP”, advirtió Rincón.

La acusación que se refirió el parlamentario está vinculada a la denuncia pública que ha sostenido desde noviembre del año pasado el fundador de Felices y Forrados, Gino Lorenzini en contra del Presidente Sebastián Piñera sobre una eventual infracción de los artículos 45 bis y 47 bis del Decreto Ley 3.500 de 1980, por parte de AFP Habitat debido a sus inversiones en fondos gestionados por la AGF Moneda Asset. Sin embargo, -el pasado jueves- la Superintendencia de Pensiones (SP) informó que esta situación fue investigada oportunamente el año pasado, en cumplimiento con las disposiciones y facultades que la legislación le confiere, llegando a la conclusión de que dichas inversiones se ajustan a la normativa vigente.

Gestiones de Lobby

En 2015, un grupo de diputados de la Democracia Cristiana, entre ellos Rincón, Fuad Chahin y Marcelo Chávez presentaron una querella por prevaricación en contra de la superintendenta de Pensiones, Tamara Agnic por la polémica fusión entre las AFP Cuprum y Argentum.

La arremetida de los parlamentarios en contra de la operación que le permitió a Principal Financial Group obtener un goodwill tributario por $80.000 millones fue celebrada y apoyada por FyF. El libelo acusó a la reguladora de cometer un delito al dar luz verde a la transacción, sabiendo que el objetivo de fondo era una rebaja en impuestos por la operación.

Pero los contactos entre FyF y Rincón han sido permanentes, y luego del contexto de cambio constitucional y reforma al sistema de pensiones se han acentuado.

El pasado 26 de octubre, en medio de la discusión parlamentaria que busca por un lado frenar el retiro de los fondos de pensiones y, al mismo tiempo, establecer más regulaciones a la administración de dichos recursos, representantes de FyF y el Banco Central sostuvieron una reunión presencial a través de Ley de Lobby.

Desde el regulador explicaron que la petición de audiencia fue realizada por Gino Lorenzini, Ricardo Ricardo Rincón y Carlos Díaz, gerente general de FyF. A esta acudieron Díaz, Alejandro Almonte, gerente de finanzas, y Santiago Ibáñez, del estudio de abogados Eluchans. Mientras que por parte del Banco Central asistió el abogado y Jefe Normativo, Pablo Mattar, y el economista de la gerencia de Infraestructura y Regulación Financiera, Fernando Sepúlveda.

Desde el Banco Central explicaron que la reunión no fue publicada en el sistema de Ley Lobby debido a que no fue realizada por un sujeto pasivo. El encuentro se enmarcó dentro de la discusión por los cambios que busca introducir el regulador a los agentes de mercado.

El 4 de octubre de 2019, el ex diputado Rincón figura en el registro oficial de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), como representante de Happy and Loaded SpA, otra de las sociedades vinculadas al fundador de FyF. En aquella ocasión, el motivo de la audiencia era conversar con el Jefe del Área Jurídica del regulador, José Antonio Gaspar, sobre una denuncia reservada.

Al encuentro asistió Gino Lorenzini y Alejandro Almonte, gerente de Finanzas de la plataforma.

Candidato a gobernador

En paralelo a sus gestiones de asesoría a Felices y Forrados, Rincón ha volcado sus esfuerzos por conseguir ser candidato a gobernador de la Región de O’Higgins. Durante las últimas cuatro semanas ha buscado intensamente reunir firmas, cuestionando el proceso por las restricciones que establece el sistema para los candidatos independientes.

“Yo personalmente comencé el presente proceso hace prácticamente un mes y es un proceso muy difícil. En general tienes que tratar de que el notario salga de la notaría porque en la notaría hay filas y nadie quiere ir a firmar. Tienes que conseguir que el notario salga, pero en general tienen muy buena disposición”, acotó el ex parlamentario esta mañana en el matinal de FyF.

A la fecha, Rincón explicó que ha logrado conseguir aproximadamente 1.600 firmas, pero requiere superar las 2 mil.

“Es un proceso muy difícil y el Congreso en eso está totalmente al debe. Anduvo muy bien y rápido en el tema paritario y eso es histórico, porque en ninguna parte del mundo ha sido paritario garantizado. Las mujeres van a tener la mitad de la convención constitucional y eso es muy positivo”, culminó.

“No hay ningún peso de Felices y Forrados en la DC”

Ayer, en un tweet el diputado y jefe de bancada DC Gabriel Ascencio anunció que se reuniría con Gino Lorenzini para conocer antecedentes sobre la denuncia por posible triangulación de dineros en la supuesta compra de acciones de AFP Habitat. Sin embargo, ello encontró el rechazo de diputados de esa bancada.

“No sé de dónde surge esta invitación. Nosotros no estábamos informados. Lo vi en la cuenta de la Bancada y me parece una reunión inadecuada e inoportuna. Se trata de una persona muy controvertida (Gino Lorenzini) y los diputados miembros de la bancada son libres de reunirse con quien quieran. Yo no voy a participar de esa reunión y me parece que no aporta al perfil de nuestro partido ante la sociedad, pero es una opinión mía. Obviamente los diputados que quieran reunirse con él, pueden hacerlo, pero no es una reunión en la que vaya a participar toda la bancada”, dijo Matías Walker.

El fundador de FyF ha tenido contactos anteriores con la DC. El 13 de abril de 2018, Fuad Chahin -hoy presidente de la DC- acompañó como gestor de interés a Gino Lorenzini a una reunión, solicitada a través de la plataforma de Ley de Lobby, con la entonces Subsecretaria De Previsión Social, María José Zaldívar (hoy ministra del Trabajo). ¿El objetivo? Presentar a la autoridad una serie de propuestas para mejorar el actual sistema de pensiones de Felices y Forrados SpA.

“No hay ningún peso de Felices y Forrados en la DC. Felices y Forrados no tiene ningún vínculo con la DC de ninguna naturaleza. Ricardo Rincón hace mucho tiempo que no milita en la Democracia Cristiana y yo simplemente conocí a Gino Lorenzini en el marco de la comisión investigadora de la fusión entre las AFP Cuprum y Argentum, y en la fecha señalada hice la gestión de conseguir una reunión con la entonces exsubsecretaria, donde le entrego una propuesta de reforma al sistema de pensiones”, explicó Chahin a La Tercera PM.

Chahin explicó que “Gino Lorenzini de alguna manera difundió todo lo que hicimos para la AFP y allí lo conocí. Después cuando salí de diputado un día me invitó a su oficina a conocerla. Fui para allá y luego me contó en lo que estaban y la mirada que ellos tenían. Luego me preguntó si podría acompañarlo y conseguir una reunión con la subsecretaria de Previsión Social para entregarle una propuesta. Eso fue todo lo que hice”.

Gino Lorenzini y Ricardo Rincón fueron contactados por La Tercera PM. Sin embargo, no respondieron nuestras preguntas respecto del rol del exdiputado en la plataforma.