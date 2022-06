“Los trabajadores están con temor”: el crudo relato del socio de Juan Sutil tras sufrir ataque incendiario

Raúl Quintas Garrido llegó a su casa cerca de las 13.30 horas del domingo 12 de junio. Minutos más tarde recibió una llamada que no esperaba: era un trabajador del fundo Nilpe, del cual es propietario junto al presidente de la CPC, Juan Sutil, le avisaba que un grupo de sujetos encapuchados y armados estaba prendiendo fuego a la casona, a las maquinarias y vehículos. Se trataba de un nuevo ataque incendiario en la Región de La Araucanía. Desde entonces el Ministerio Público dispuso de protección para el fundo, lo que a juicio de uno de sus propietarios ayudará a que los trabajadores se sientan más protegidos, ya que tienen miedo.

El fundo de Quintas y Sutil se encuentra en el kilómetro 3 de la ruta S-16, la que une la comuna de Galvarino con Cholchol, ambos comparten la propiedad hace 11 años, aunque es el primero quien vive en el lugar, pero en otra casa. Según Carabineros, los individuos rociaron con líquido acelerante diversas maquinarias agrícolas, entre las que se encontraba una retroexcavadora, vehículos, además de un galpón y una casa patronal. Todo resultó completamente destruido.

El empresario agrícola relata a La Tercera PM que salió desde su hogar rumbo a las bodegas del fundo, en ese minuto ya no había mucho por hacer, todo ardía en llamas. En esa casa estaba su cuñado, Christian Yost Fernández, quien fue golpeado, encañonado y amenazado por el grupo de sujetos cuando ingresaron al lugar.

Pero ahí no terminaría todo. Según el empresario, “cuando yo estaba mirando las máquinas que se estaban quemando, escuché una especie de tiro. Así que saqué mi escopeta y empecé a disparar, pero eran los vidrios de la casa que se estaban reventando. Los tipos cuando escucharon mis disparos se fueron arrancando hacia el sur, ahí yo tomé mi camioneta y los seguí. Ahí hubo un intercambio de disparos, yo recibí uno en mi camioneta”.

Ante este ataque incendiario y el posterior enfrentamiento, el Ministerio Público dispuso que el OS-9 y el Laboratorio de Criminalística de Carabineros realizara las primeras diligencias investigativas que permita dar con los responsables de este ataque. Hasta el cierre de esta edición, la policía uniformada se encontraba periciando el lugar exacto donde fue el intercambio de disparos, con el fin de encontrar más evidencia.

Junto con eso, la fiscalía dispuso de resguardo policial por 15 días al predio agrícola, lo que a juicio de Quintas les da mayor seguridad, medida que solicitarán se extienda por 90 días. “Obviamente la medida que tomó el fiscal, me parece favorable a pesar de que el daño ya está hecho, pero sí para nuestros colaboradores se van a sentir mucho más seguro trabajando con las rondas de Carabineros de punto fijo, eso es importante”, explica.

Además, Quintas asegura que “todos los colaboradores obviamente hoy día estaban con temor. Así que hablé con los administradores para decirle que le transmitan a su gente que está Carabineros, que va a andar haciendo las rondas por el huerto, por el resto del campo, que estén tranquilos. Y la gente que perdió su maquinaria que hagan otras labores por mientras para que no crean que van a quedar desamparados”.

“Todos vivimos atemorizados. Juan vive en Santiago, me apoya moralmente, yo vivo en el campo con mi señora. Uno tiene el temor, pero uno va a estar en el campo hasta que pueda defender lo que es suyo”, agrega.

El Río Cholchol

Una vez controladas las llamas, los lugareños encontraron más cosas. A 30 metros del incendio, había un cartel de quienes se adjudicaban el hecho. “En defensa del Leifu, fuera Sutil, en memoria de Marileo, Gonzalez, Eloy Manquepan Quintripe y todos los caídos. Liberación Nacional Mapuche”, señalaba el lienzo dejado por los atacantes.

Quintas nunca había recibido amenazas, pero sí sabía que esto podría ocurrir, aunque no ese día. “Yo lo que supe es que se estaba organizando para hacer un atentado, pero para el próximo fin de semana y estamos preparándonos para el próximo fin de semana con Carabineros”, sostiene el empresario.

Respecto a las razones, el empresario agrícola descarta que se trate de un acto reivindicatorio de tierras. En el cartel de adjudicación del ataque se señalaba precisamente a Sutil, lo que a juicio de su socio representa “obviamente es algo político, persecución política por ser un empresario, presidente de la CPC, y que nuestro proyecto supuestamente está sacando agua del Río Cholchol”.

Uno de los mayores conflictos en el lugar, asegura el empresario, se debe a que son acusados de querer intervenir el Río Cholchol debido a un proyecto frutícola que desarrollan en el fundo, algo que es completamente descartado por Quintas. “Las aguas que usamos nosotros están acumulados con las lluvias del invierno, son cosas que no se informan, no saben lo bueno que es y lo importante que hayamos empresarios que queremos invertir en la novena región. Nosotros este proyecto podríamos haberle entregado el campo completo a la Conadi y habernos ido a Linares, no sé otro sector donde no tengamos los conflictos”, explica.

“Estamos a 20 o 18 KM del Río Cholchol, y está a 100 metros sobre el nivel del mar y nosotros estamos a 480 metros sobre el nivel del mar”, argumenta el empresario descartando la posibilidad de intervenir el río.

A pesar de eso, asegura que mantienen una relación cercana con las comunidades mapuches vecinas al fundo: “Nosotros siempre hemos sido pro comunidades, los hemos apoyado, hay vecinos que trabajan en el fundo a diario”. Quienes reclamarían la supuesta intervención al río, asegura el empresario, se trata de grupos de otros lugares, no precisamente los vecinos.

Por ahora, Quintas se ha comunicado telefónicamente con Juan Sutil, quien se encuentra en Estados Unidos cumpliendo la cuarentena luego de haberse contagiado de Covid-19 durante la gira presidencial, de la cual formaba parte en la delegación. Aún no definen cuáles serán sus próximos pasos a seguir por esta situación, lo que esperan resolver una vez que el empresario esté en Chile.