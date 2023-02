Luciano Rivas, gobernador de La Araucanía: “Ayer había mucha simultaneidad de los incendios, lo que nos hace pensar que había intencionalidad”

Desde la semana pasada que varias regiones del país están siendo afectadas por incendios forestales de gran magnitud, como Ñuble, Biobío y La Araucanía, las mismas que entre el viernes y el sábado fueron declaradas estado de catástrofe. Hasta el cierre de esta edición, 69 siniestros se mantienen en combate y las víctimas fatales ascienden a 26.

El gobernador de La Araucanía, Luciano Rivas (independiente electo en cupo Evópoli), advierte que aún falta tiempo para determinar el verdadero impacto de los siniestros, pero que hasta el momento hay más de 300 casas quemadas y ocho fallecidos en la región, además de decenas de foco activos. En ese contexto, apunta que el origen de los incendios podría ser intencional y que incluso hay videos que apuntarían en esa dirección.

También relata que la situación es muy compleja: “He conversado con los alcaldes de las comunas y nunca se había visto una emergencia de este nivel, nunca habíamos visto un incendio de esta magnitud en la región y el avance y la velocidad que tuvo fue tremendo”.

—¿Cómo está hoy la región después de lo sucedido el fin de semana?

Estamos muy complicados. Según el registro que teníamos hasta el día de ayer, más de 300 casas se habían consumido por el fuego, hay alrededor de 800 damnificados y ocho personas que han perdido la vida. La situación es muy compleja, yo creo que lamentablemente las cifras van a subir. Y vemos que los procesos de ayuda han sido lentos, no se ha logrado responder rápido porque hay una burocracia que es compleja.

—¿Cuantos focos hay activos en la región?

Hasta ayer teníamos 75 focos. Había mucha simultaneidad de los incendios, lo que nos hace pensar en intencionalidad y eso es lo más complicado. Tenemos comunas como Galvarino que tenían alrededor de 14 mil hectáreas consumidas y eso es muchísimo. Y lo más terrible es que como este es un incendio que se ha dado más en el área rural, los alcaldes nos han contado que hay comunidades indígenas que prácticamente han sido arrasadas y eso aún no ha sido catastrado. La emergencia es tal que aún no hay claridad del impacto en el mundo rural, en la zona urbana lo tenemos más claro. La muerte de animales ha sido muy grande, tenemos animales que hoy no tienen alimento para consumir y si no se actúa rápido se puede generar una crisis sanitaria, pues se están empezando a descomponer.

—¿Hasta el momento cuántas víctimas fatales hay confirmadas?

Lamentablemente son ocho personas las que han perdido la vida en esta situación. Do personas que estaban enfrentando los incendios, y el resto han sido adultos mayores que se han encontrado calcinados.

—¿Cómo ha sido la evolución de los incendios?

Hace varios días se estaba combatiendo un incendio en la comuna de Purén y hace varias semanas estábamos con foco de incendios, pero (la emergencia) estaba controlada. El jueves se empezó a descontrolar con los tres focos principales: Lumaco, Purén y Vilcún. Después de eso ya se vino una ola de temperatura muy alta en la región y vientos que no ayudaron en nada para controlar la situación. Yo por eso insisto en lo de la intencionalidad. Hay personas, que viendo la situación en la que estamos ahora, son criminales de estar incendiando. En Galvarino se sabe que los incendios fueron intencionales y hay agricultores que hicieron las denuncias. Ya se informó que hay 10 personas detenidas, pero ninguna de la región de La Araucanía, cuando hay videos de gente quemando siembras de trigo. Entonces, seguimos al debe con el tema de la seguridad.

—¿Cómo describiría esta catástrofe?

He conversado con los alcaldes de las comunas y nunca se había visto una emergencia de este nivel, nunca habíamos visto un incendio de esta magnitud en la región y el avance y la velocidad que tuvo fue tremendo. Hoy la villa El Bosque se quemó en un par de minutos, y la gente alcanzó a escapar de milagro. La situación es muy compleja, aún no podemos cuantificar el daño, pero seguramente vamos a encontrarnos con un número terrible. Esperamos no encontrarnos con más personas fallecidas.

—Usted señaló un problema de burocracia. ¿Hubo tardanza en la toma de medidas?

Hay una burocracia estatal que nos pega muy fuerte como país. A veces las emergencias no se entienden como emergencia, pues hay que llenar una serie de papeles para tener una ayuda. Como Gobierno Regional hemos querido romper esta burocracia. El viernes conversé con el presidente de Levantemos Chile y el sábado hablé con los vecinos para ver qué solución rápida le podíamos dar. Y el domingo nos comprometimos que en septiembre vamos a tener construidas las casas. Necesitamos que la gente tenga una solución, el invierno aquí es muy crudo y necesitamos que los vecinos tengan una solución pronto para enfrentar la próxima temporada en una casa equipada, que es la que vamos a entregar. Ayer estuvimos con el Presidente y se valora, pero las soluciones tienen que ser mucho más rápidas y ahí estamos fallando como Estado.

—¿Cómo ha sido trabajar con el gobierno?

Hemos tenido una coordinación muy buena con el delegado presidencial y estamos sintonizados, entendiendo los problemas de la gente. Pero aquí hay un problema de estado, de burocracia. A veces porque no se envía un papel o no se envía un camión o se demora en llegar la maquinaria. Aquí hay que tomar acciones más tempranas y no esperar que suceda. Yo creo que hoy estamos tomando medidas de mitigación, cuando podríamos haber reaccionado de forma mucho más preventiva. En ese sentido, creo que aún se ve el tema de una forma muy centralista. Para mover recursos tenemos que pedir autorizaciones a Santiago y necesitamos que las cosas se hagan más rápido y más que una critica al gobierno es al aparataje del Estado, pues sigue siendo muy burocrático.

—Hay emergencia por la calidad del aire...

Sí, la calidad del aire esta muy complicada en algunas comunas. Ayer estaba muy difícil respirar, yo creo que en muchas zonas vamos a tener que volver al uso de las mascarillas, porque está complicado. Espero que no ocurra, pero podríamos tener problemas con los enfermos crónicos, especialmente quienes tiene alguna patología respiratoria, porque la calidad del aire esta muy mala.

—Varias autoridades han comentado que están estudiando la posibilidad de decretar toque de queda...

Si seguimos viendo intencionalidad en los incendios, hay que tomar medidas distintas. Yo creo que el toque de queda es una medida evaluable y tiene que ser muy bien justificada. Si empezamos con robos, saqueos o situaciones similares que ya nos han reportado algunos vecinos, hay que tener una visión distinta. Hoy la policía y las fuerzas armadas están combatiendo la emergencia, entonces el tema de seguridad siempre es complejo. Creo que el toque de queda es algo que se debe evaluar, pero no creo que en estos momentos esté justificado, pero sí donde hay intencionalidad se requieren medidas excepcionales. Donde hay personas quemando los campos y bosques, yo esperaría un despliegue diferente, no sé si el toque es una solución, eso lo tendrá que evaluar la autoridad permanente.

—¿Qué proyección hacen para los días que vienen?

Tenemos una situación compleja, pues las temperaturas se van a mantener altas durante la semana. Además, las condiciones del viento han sido complejas. Al menos esta semana, veo el panorama complicado, porque vamos a tener hartos focos de incendio. También esperamos que baje la intencionalidad.

—El expresidente Piñera ofreció apoyo de sus excolaboradores que tienen experiencia en incendios para combatir los incendios.

Aquí nadie se puede restar. Cuando tenemos una emergencia de este tipo, lo que tenemos que hacer es coordinarnos y funcionar unidos. Esto es algo no tiene colores políticos, todos tienen que estar a disposición de ayudar y cualquier apoyo es valorable.