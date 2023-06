Miguel Littin, consejero electo (PS): “El anteproyecto es un texto muy obvio y tiene poco espíritu”

Miguel Littin (80), el reconocido director de cine y televisión, será uno de los seis consejeros del Partido Socialista en el órgano constitucional. Este miércoles, cuando el Consejo se instale en el hemiciclo de la Cámara en Santiago, asumirá un rol especial.

Al ser el representante con mayor edad dentro de los 51 consejeros, el reglamento le asigna la función de ser el presidente provisorio durante la apertura del órgano. El socialista será el primero en llegar a la testera para tomarle juramento o promesa al resto de sus compañeros. Desde esa misma posición dirigirá la elección de la mesa directiva y una vez que esté electa, bajará del podio para sentarse como un consejero más.

Como presidente en la jornada inaugural del Consejo, ¿qué tono espera que tome la instalación esa jornada?

Será muy formal, muy seria y muy ejecutiva. Por lo tanto, va a terminar con la elección de presidente y de vicepresidente, que va a ser la directiva que va a dirigir en adelante la mesa constitucional. Todo será en un marco de normalidad y de tranquilidad muy grande.

Distintos partidos gestionaron infructuosamente la asistencia del Presidente Boric a la inauguración, ¿cree que debería estar presente el Mandatario?

El Mandatario debe estar donde él necesite y quiera estar, porque es el Presidente de Chile. Por lo tanto no veo ninguna objeción a que esté y por supuesto que depende de su propia voluntad.

Diputados de su partido presentaron un proyecto para acortar el periodo del Consejo Constitucional. ¿Cómo recibió la presentación de ese proyecto de ley?

No tengo nada que comentar, esto fue un rumor que desapareció.

El anuncio existió, el tema es que la presidenta del PS reprendió a los autores.

La presidenta del partido es la autoridad del partido. No tomo causa en rumores.

El anuncio fue concreto.

Yo digo que fue un rumor y fue un comunicado o algo por el estilo que yo no conocí. Yo conocí la respuesta de la presidenta y del secretario general, Camilo Escalona, y eso fue suficiente para mí.

Ninoska Payauna será la más probable presidenta del Consejo. ¿Considera problemático el antecedente dado a conocer sobre el caso de hurto en 2007 en un mall?

No estoy al tanto de lo que usted me dice.

Este medio dio a conocer esta semana que Payauna tuvo un caso de hurto el año 2007 en un mall.

Discúlpeme que me ría un poco. No voy a opinar de la situación ni de la persona en cuestión.

¿Qué perfil debería tener el vicepresidente? Entendiendo que por los votos ese cargo debería ser para la izquierda.

Debe ser una persona razonable, prudente, bien comprometida con la Constitución, como lo son todos. Cada uno de los constituyentes tiene derecho a aspirar y a ser elegido.

¿Qué evaluación hace del anteproyecto?

Tiene mucho de Sancho Panza y poco de Don Quijote. Es un texto correcto, aceptable. Es un esfuerzo meritorio que hicieron los expertos y ahora a trabajar sobre él para darle contenido y la fuerza que todos los chilenos esperan que tenga su Constitución.

Esa figura que usted ocupa de Sancho Panza y Don Quijote, ¿a qué se refiere, por qué lo ve así?

Porque es muy práctico en lo que dice, muy concreto, muy parco en el lenguaje, muy obvio y tiene poco espíritu.

¿Por qué carecería de espíritu?

Porque los textos escritos tienen espíritu o no lo tienen. Es parco en el lenguaje, es muy específico y concreto, hay algunas lagunas fuertes en lo que es educación, en cultura prácticamente no hay nada y es un texto básico para trabajar sobre él, no es un texto definitivo ni mucho menos.

¿Qué actitud debería tener el Consejo sobre el anteproyecto? ¿Libertad para hacer modificaciones o mantenerlo al máximo posible?

No hay extremos. Las personas tendrán en sus manos el texto, lo estudiarán, discutirán, aprobarán o supongo que agregarán artículos, cuestiones que no estando en el texto son necesarias. Yo lo tomo en forma razonable y con mucha prudencia y serenidad. Es un texto básico a estudiar para que se convierta en una Constitución para Chile.

En términos de la conformación del Consejo, ¿qué postura espera que adopte la derecha? ¿Teme que ‘pasen máquina’?

Yo no soy adivino. Todo ciudadano que fue elegido es una persona que tiene grados de inteligencia, prudencia y responsabilidad frente a la Constitución y no puedo hacerme una idea que no corresponda a la realidad. La realidad indica que no va a ocurrir, sino que será en forma muy normal y sereno todo lo que se va a realizar.

Dado que el oficialismo será minoría, ¿cómo y con quiénes se negociará para introducir en el texto aquellas materias que son de interés de su sector?

Una vez que somos constituyentes, somos constituyentes de la República de Chile, con una misión que entrega el pueblo y esta misión es ‘escriban una Constitución’. Eso es lo que vamos a hacer los de derecha, los de izquierda, los de centro, todos.

¿Qué temas son de su especial interés para tratar de incorporarlo en el texto?

Yo fui elegido por la Región de O’Higgins para defender un proyecto común para todos los chilenos. Voy a defender desde la casa propia, el agua, la agricultura, la cultura. Todos los elementos que están dentro del quehacer constitucional son de mi preocupación y son los que debo trabajar, ese es el mandato.