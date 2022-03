Monckeberg dará clases con Macri y Boeninger se sumará a “Amarillos por Chile”: El futuro de los embajadores de Piñera

Mientras el equipo de Gabriel Boric prepara la nómina de los nuevos representantes de Chile en el extranjero -de cara al cambio de mando de este viernes 11 de marzo-, el cuerpo diplomático que acompañó al presidente Sebastián Piñera en los últimos cuatro año alista o ya concretó su regreso a Chile.

Los embajadores de carrera como el ex subsecretario de Relaciones Exteriores y actual representante de Chile en Estados Unidos, Alfonso Silva, esperarán nuevas destinaciones. En tanto, los designados políticos del gobierno saliente evalúan sus opciones.

Varios de ellos dejaron el país tras extensas carreras en el Congreso, como el ex presidente de la Cámara de Diputados, Nicolás Monckeberg (RN), su correligionario Germán Becker o el exdiputado Issa Kort (UDI). Otros, como el expresidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Luis Schmidt, pusieron en pausa su actividad privada y ahora planean volver a ella.

En conversación con La Tercera, los embajadores designados por el Presidente Piñera en Argentina, Uruguay, China, Panamá, Emiratos Árabes y Paraguay adelantan sus planes y relatan sus últimos días como representantes de la administración Piñera.

Monckeberg parte a Estados Unidos

En la Casa Rosada ya le realizaron una despedida al embajador de Chile en Argentina, Nicolás Monckeberg (RN). En la ocasión, el Presidente Alberto Fernández, con quien el abogado chileno dice tener una estrecha relación “a pesar de las diferencias políticas”, compartió con él por dos horas.

Hace más de un mes, Monckeberg presentó su renuncia y dejará oficialmente el cargo este viernes. Posteriormente, viajará a Estados Unidos para dictar la cátedra “La Democracia y la Economía Libre no se defienden solas: un llamado a la Acción” en la International University of Florida (FIU).

El militante RN asegura que en esa casa de estudios realizará clases junto a otros líderes latinoamericanos como el expresidente de Argentina, Mauricio Macri.

“Es mi segunda vocación. Dejando de ser embajador, pude haber tenido dudas respecto de a qué me iba a dedicar, pero no tenía duda de que lo primero que iba a retomar iba a ser la docencia”, expresa Monckeberg.

El exministro del Trabajo de Piñera asegura que hace dos años tuvo la opción de irse a Estados Unidos para sumarse a la Universidad de Boston, pero anuló esa oferta de contrato cuando Piñera le ofreció representar a Chile en Argentina, una de las destinaciones diplomáticas más relevantes para el país.

El representante nacional en el país trasandino dice que enseñará sobre la “consolidación democrática en América Latina y políticas públicas exitosas en la región” a alumnos de pregrado y posgrado de la universidad estadounidense. Su plan es ejercer la docencia “en el corto plazo” y luego de eso volver a Chile.

Nicolás Monckeberg y el presidente argentino, Alberto Fernández.

Iris Boeninger, Uruguay

La embajadora chilena en Uruguay, Iris Boeninger, deja su cargo hoy 10 de marzo y alista sus maletas para volver a Chile en los próximos días con tres principales planes: participar en el debate constitucional a través de Amarillos por Chile, “reinsertarse en el gobierno corporativo en Chile” y “colaborar para hacer políticas públicas en materias que se deben cambiar en Chile y en temas de género”.

“Todo esto es ad-honorem, pero no me importa. Yo quiero seguir sirviendo a la patria de alguna manera”, manifiesta la economista y artista, quien también cuenta que se abocará a sus pasatiempos: pintar y escribir poesía.

Sobre su participación en Amarillos por Chile, la también hija del emblemático ministro del presidente Patricio Aylwin, Edgardo Boeninger, asevera que firmó por el movimiento liderado por Cristián Warnken -a quien dice admirar por su trayectoria como escritor-, porque le pareció “que era una iniciativa necesaria, positiva, que está buscando lo mejor para nuestro país y escuchando todas las voces”.

“Somos varios los que estamos tremendamente preocupados porque han salido artículos que proponen la desintegración misma del Estado. Un Estado desintegrado, con dos justicias...el bicameralismo existe en el mundo entero y es importante. Eso es un maquillaje (...) ¿Por qué romper la institucionalidad? Hay que mejorarla, apreciar lo que tenemos y, por supuesto, modificar todo aquello que sea necesario e incorporar los derechos que no estaban”, dice la exdirectora de Enel y de Banco Estado.

Iris Boeninger y el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou.

Issa Kort, Organización de los Estados Americanos (OEA)

Tras ocho meses en Washington, el embajador chileno ante la OEA, Issa Kort, deja el cargo este jueves 10 de marzo y viaja a Chile el mismo día del traspaso de mando, este viernes 11 de marzo.

Además de agradecer “esta tremenda experiencia y responsabilidad de haber representado a Chile ante el foro político más importante del Continente, en donde hemos trabajado sin descanso por defender y promover valores como la democracia y los derechos humanos”, el exdiputado UDI confiesa que no ha pensado en sus pasos a seguir tras finalizar sus funciones como embajador, pero que estaría “terminando su vida política en marzo de este año”

“Quiero tener un tiempo para descansar, pensar y reencontrarme con mi familia y amigos. Mi idea es poder generar este espacio a fin de ver opciones profesionales y personales para el futuro”, dice el licenciado en Historia, al tiempo que recuerda las despedidas que le organizaron desde Washington.

“La más emotiva fue en el Consejo Permanente de la OEA, en donde intervinieron 18 embajadores con palabras más allá de lo protocolar. Fue muy emotivo, ya que destacaron el rol de encuentro, búsqueda de soluciones, liderazgo de resoluciones y declaraciones y, especialmente, la ‘diplomacia afectiva’, como destacó la embajadora de España ante la OEA, Carmen Montón”, cuenta.

De izquierda a derecha: Anne de la Blanche, embajadora de Francia ante la OEA; Hector Arce, embajador de Bolivia ante la OEA; Alejandra Solano, embajadora de Costa Rica ante la OEA; Carmen Montón, embajadora de España ante la OEA; e Issa Kort, embajador de Chile ante la OEA.

Luis Schmidt, China

Hace cuatro años, el embajador de Chile en China, Luis Schmidt, realizaba clases en el magíster en Dirección de Empresas de la Universidad Católica, cuando Sebastián Piñera lo convocó para representar al país en el gigante asiático.

Tras su nombramiento, el empresario no solo dejó la docencia, sino que también sus principales actividades económicas: todos sus negocios en el mundo agrícola -como la exportación de cerezas- e inmobiliario quedaron a cargo de su familia, principalmente en sus hijos. En ese marco, Schmidt indica que ahora retomará el mando de esas empresas y analizará algunas ofertas de entidades nacionales y chinas.

El embajador -que fue presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura- señala que le gustaría volver a su país de origen dentro de marzo, pero añade que “tampoco está fácil regresar de China a Chile, por todo el conflicto en Europa entre Rusia y Ucrania, no hay mucho pasaje”.

Luis Schmidt y el presidente de China, Xi Jinping.

Germán Becker, Panamá

Quien sí va a llegar este 11 de marzo a Chile es el embajador chileno en Panamá, Germán Becker. El ingeniero civil y exdiputado de Renovación Nacional (RN) presentó su renuncia en febrero y volverá al país para “descansar con su familia y seguir colaborando en política, pero desde afuera”.

Becker se incorporará al Instituto Libertad, centro de estudios ligado a RN, desde donde espera ser un aporte en ámbitos como el sistema electoral y, en particular, en el debate constitucional.

“Me preocupa lo que está saliendo de la Convención, con estas asambleas regionales. Creo que es un sistema que puede ser muy complejo para Chile. Entonces, desde el Instituto podemos aportar con algunas ideas para que sea lo más democrático posible y que represente a todos los sectores”, asegura.

Germán Becker junto a la bandera paraguaya.

Jorge Daccarett, Emiratos Árabes Unidos

Si bien es costumbre que los embajadores políticos renuncien antes del cambio de mando, hay casos excepcionales. El embajador chileno en los Emiratos Árabes Unidos, Jorge Daccarett, dejará sus funciones recién el 31 de marzo y volverá a Chile el 5 de abril, a diferencia del resto de los contactados, quienes ya presentaron su renuncia y regresarán durante las primeras dos semanas de marzo.

“En mi caso, también estoy de comisario general de Expo Dubai, que termina el 31 de marzo. Entonces, la nueva ministra, Antonia Urrejola, en conversación con la actual ministra subrogante, Carolina Valdivia, acordaron extenderme el plazo hasta el día 31 de marzo”, explica el ingeniero civil.

Daccarett cuenta que ha estado vinculado al mundo árabe desde el 2000 y, en esa línea, retomará la dirección ejecutiva del Consejo Empresarial Chileno Árabe (ChileArab), una consultora creada por empresarios chilenos de origen árabe que busca acercar a Chile y los Países Árabes en términos de intercambio comercial y oportunidades de inversión.

“Ahora voy a expandir ChileArab hacia el resto de Latinoamérica. Hay una necesidad de hacer cosas, pero no hay mucho conocimiento instalado en nuestra región respecto del mundo árabe, y viceversa. Entonces, hay grupos empresariales que quieren asociarse como socios estratégicos y alguien tiene que abrirles la puerta”, anuncia.

Jorge Daccarett y el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Jalifa bin Zayed Al Nahayan.

Jorge Ulloa, Paraguay

El embajador chileno en Paraguay, Jorge Ulloa, presentará hoy su renuncia y viajará a Chile este sábado 12. Hasta el momento, el exdiputado UDI no tendría ningún plan en particular, pero dice estar interesado en volver a la docencia.

“No tengo nada visto. Yo no tengo empresas, fui 28 años diputado, después fui intendente regional y luego embajador, así que no tengo nada. Antes hacía clases de periodismo en la Universidad en Concepción, pero no tengo claro si van a requerir mis servicios o no. Pero por cierto que me interesaría volver a la docencia”, confiesa.

El gobierno paraguayo organizó una despedida y condecoró a Ulloa este martes 8 de marzo, ocasión a la que el presidente de ese país, Mario Abdo Benítez, no pudo asistir, debido a que viaja a Chile para la ceremonia del cambio de mando. Sin embargo, el mandatario, junto al canciller Federico González y otros ministros, se reunieron con el embajador chileno la semana pasada para despedirse.

“Yo soy un diplomático chasquilla, nada más, que fue por colaborar con el Presidente Piñera. Me voy muy contento por haber firmado en 30 meses el Acuerdo de Libre Comercio, además de cinco instrumentos internacionales más, entonces hay un avance importante”, reflexiona el embajador.

De izquierda a derecha: Mario Abdo Benítez, presidente de Paraguay; Francisco Benavente, cónsul honorario de Chile en Región del Chaco; y Jorge Ulloa, embajador de Chile en Paraguay.

Este diario también intentó contactar al exministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, quien estuvo destinado como embajador de Chile en España. El escritor habría vuelto a Chile hace unos días, pero no respondió los llamados de La Tercera.