Mujeres 4x4: Las cuatro películas de mujeres que llegan a los cines nacionales

Si hay que hacerse un lugar en la saturada cartelera cinematográfica nacional lo mejor es actuar en grupo. El cine chileno suele estrenarse cuando no están los habituales tanques de los grandes estudios ocupando las salas: es decir, entre septiembre y noviembre. El cine de las realizadoras chilenas, quizás más marginal aún, parece haber escogido marzo como su mes emblema. Es, además, el mes de la mujer y el del Festival de Cine de Mujeres, que va desde el martes 17 al domingo 22 de marzo.

Sólo durante las próximas dos semanas se estrenarán dos filmes dirigidos por realizadoras chilenas: Visión nocturna, de Carolina Moscoso, que entra este jueves, y Lina de Lima, de María Paz González, que se exhibe desde el jueves 19 de marzo. Luego, el 2 de abril, ingresa a salas Nona: si me mojan, yo los quemo, de Camila José Donoso, y una semana después, el 9 de abril, se estrena Historia de mi nombre, de Karin Cuyul. Es decir, en cuatro semanas la cartelera fílmica acogerá cuatro películas de cineastas locales.

No se trata de fenómenos aislados. Más bien hay una intención y una voluntad previa que las hermana: todas son producidas por directoras con trayectoria y los nombres se suelen repetir en una y otra. Por ejemplo, Visión nocturna, el primer largo de Carolina Moscoso, es producido por la documentalista Macarena Aguiló (El edificio de los chilenos) y en el montaje participó María Paz González (Hija).

De la propia González se estrena la próxima semana Lina de Lima, su debut en la ficción tras el premiado documental Hija, propuesta en cuya producción ejecutiva está la documentalista Maite Alberdi, conocida por las premiadas La once y Los niños. Y ya en abril, Historia de mi nombre de Karin Cuyul, cuenta con la producción de Cinestación, la compañía de la directora Dominga Sotomayor (Tarde para morir joven, De jueves a domingo).

Cine en primera persona

En este contexto, sólo Nona: Si me mojan, yo los quemo, de Camila José Donoso, no mantiene ninguna relación con otras directoras, pero para efectos del caso hay que destacar que es producida por Mimbre Producciones, una compañía manejada por tres mujeres: Rocío Romero, Daniela Camino y Fernanda Mancilla. La película es un retrato testimonial de Josefina Ramírez, una mujer de 66 años que se recluye en Pichilemu después de incendiar la camioneta de su ex amante.

Nona: Si me mojan, los quemo es el registro de los últimos años de vida de la propia abuela de la directora Camila José Donoso. Es decir, es una película que habla desde la experiencia personal. En ese sentido, Visión nocturna, el debut en el largometraje de Carolina Moscoso es un ejemplo extremo, transparente y arrebatador: cuenta, a través de registros caseros, el trauma que le provocó ser violada.

Lina de Lima, que es una ficción, partió también como una idea que podría haber sido documental. A larga, su directora consideró que la recreación ficcionada le servía más a sus intenciones. Protagonizada por Magaly Solier (actriz peruana que se hizo conocida por La teta asustada), describe las experiencias de una nana de ese país en Chile.

El otro documental del grupo es Historia de mi nombre, filme de Karin Cuyul que se propone encontrar el origen de su nombre. ¿De dónde viene?: fue el que eligieron sus padres en homenaje a Karin Eitel, estudiante de la Universidad Católica detenida y torturada en 1987.