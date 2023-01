Patricio Morales, presidente del PL: “Si con el PS y el PPD no construimos una postura unitaria, sería un error histórico que podría afectar al gobierno”

El presidente del Partido Liberal (PL), Patricio Morales, está convencido de que la alianza de gobierno tiene que ir en una sola lista, pero reconoce que ese deseo, en las condiciones actuales, es “difícil de construir”.

Por eso, Morales enfatiza que en el escenario contrario, lo más relevante es cuidar la unidad del Socialismo Democrático. Esto en medio de las presiones internas de algunos sectores del PS que quieren que, en caso de que las coaliciones vayan en dos listas, los socialistas se queden con Apruebo Dignidad.

En conversación con La Tercera PM, el timonel del PL además pide un cambio de gabinete “sistémico”; pensado con calma y que le dé mayor presencia al Socialismo Democrático en las subsecretarías.

Siguen sin un acuerdo electoral en el oficialismo, su partido ha dicho que harán esfuerzos por una lista, pero desdramatizando ir en dos. ¿Qué cree que es lo más conveniente?

Siempre hay que hacer un esfuerzo por la unidad hasta el último momento. La unidad se construye no por una declaración a secas, sino que se construye con puentes de diálogo y de confianza. Esos actualmente no son sólidos. Todavía la alianza de gobierno está en trabajo. Una lista única es algo deseable para nosotros, pero difícil de construir por el estado de realidad que tenemos en la alianza de gobierno.

¿Ha sido difícil acercar ambos bloques?

Nosotros como Partido Liberal hemos estado en ambas coaliciones y hemos tratado de servir de puente para construir esas confianzas y ese diálogo entre Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad, pero todavía estamos a medio camino. No hemos logrado construir esos puentes de manera sólida y creemos que los procesos electorales pueden ayudar a acelerar esas conversaciones, pero también si se llevan de mala manera pueden destruirla.

Partidos más chicos como el suyo podrían verse perjudicados si van en una sola lista, dado que podrían darles menos cupos. ¿Pondrán condiciones en caso de aceptar ir en una sola lista?

Más que poner condiciones, la construcción de una lista significa una generosidad muy grande en una negociación electoral. Generosidad que no abunda en las negociaciones y ese es el gran desafío. Como Partido Liberal sabemos muy bien cuál es nuestra fuerza y vamos a buscar tener una representación dentro del proceso, pero no vamos a poner obstáculos para que se construya una unidad más amplia.

El PS y el PPD se han visto enfrentados en esta postura, ¿podría terminar el PS con Apruebo Dignidad y ustedes aparte con el PPD y las otras fuerzas que quieren dos listas?

Como presidente del Partido Liberal no nos hemos puesto en ese escenario y no lo vamos a hacer. Nosotros lo que hemos pedido es mantener la unidad del Socialismo Democrático, la coalición no se puede romper porque se ha transformado en un pilar para este gobierno. Una de las buenas noticias para el gobierno ha sido el avance del Socialismo Democrático. Me parecería que fracturar el Socialismo Democrático no solo sería un error electoral, sino que un error político que podría afectar al gobierno

¿El quiebre del Socialismo Democrático es un riesgo real?

Siempre es posible, pero lo que yo he podido conversar con el PS y el PPD ha girado en tratar de comunicarles la relevancia de sus roles para el país y para el gobierno, no solo en términos electorales. Si con el PS y el PPD no construimos una postura unitaria, sería un error histórico que podría afectar al gobierno. Me parecería un error histórico y político, no electoral. Veo la unidad en dos niveles, primero un nivel de la alianza de gobierno y si eso no es posible tiene que haber unidad dentro del Socialismo Democrático. De lo contrario, significaría cometer un error y un daño al gobierno.

El gobierno ha emplazado a ir en unidad. La ministra Tohá advirtió que podría haber generarse una ruptura política. ¿Comparte eso?

Yo no veo una ruptura dramática, es un disenso que puede ser conversado, dialogado, un disenso administrado de forma inteligente. Ahora, también pueden haber disensos estrepitosos, torpes y que pueden dañar una unidad. El desafío para ambas coaliciones es que si no logramos una unidad amplia, que al menos sea dos unidades ordenadas.

¿Cómo se arregla lo difícil que ha sido crear confianza entre ambas coaliciones?

Es con tiempo. Las confianzas en política toman tiempo. Hay ciertos hitos que las aceleran. Por ejemplo, el acuerdo constituyente fue algo que aceleró las confianzas, la derrota del 4 de septiembre es algo que la volvió más difícil. Tenemos un proceso de construcción de confianzas, pero que todavía está en trabajo. Acá lo importante es que el Socialismo Democrático conduzca de mejor manera, con mayor madurez, la construcción de unidad.

La presidenta del PS pidió cambios ahora al equipo ministerial. ¿Está de acuerdo con que tiene que ser ahora?

Tenemos que mejorar una gestión política y pública que tiene que ver con un desequilibrio en subsecretarías. Me parece que necesitamos mejorar para un mejor desempeño político y administrativo. En el caso de un cambio ministerial, eso hay que tomárselo con calma. Esos cambios no se hacen solo por errores contingentes, tienen que ser un conjunto que también vaya con las subsecretarías. Para eso hay que tomarse tiempo. Cuando las cosas se hacen rápido, se hacen mal. Hay que tomarse un tiempo para ver cuál es el mejor diseño para este año en términos de gabinete, que incluya ministros y subsecretarios.

O sea un cambio de gabinete con ministros y subsecretarios en marzo.

No sé si necesariamente en marzo, pero sí tiene que ser un cuerpo completo, sistémico, pensando en el mejor desempeño del gobierno.

¿Falta más presencia del socialismo democrático en el gobierno?

El Socialismo Democrático cumple un rol a nivel ministerial importante. En el comité político y fuera de él le damos una característica que la gente aprecia muy bien, que nos diferencia de Apruebo Dignidad. En el caso de las subsecretarías hay un desequilibrio que no ayuda a generar mejor lfuidez, mejor contrapeso y mejor gestión. En el caso de subsecretarías sí es necesaria mayor presencia de Socialismo Democratico.