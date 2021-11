Pedro Muñoz (PS) por supuesto “carrete” constituyente: “No he presenciado ninguna conducta reñida con la ética pública”

“No he presenciado ninguna conducta reñida con la ética pública. Ninguna”.

Así abordó el convencional y vicepresidente de la Convención Constitucional, Pedro Muñoz (PS), la polémica que se instaló luego de que se denunciara que un grupo de convencionales habrían participado de un supuesta fiesta la noche del miércoles 24 -día del cumpleaños de Muñoz- que habría terminado con destrozos y denuncias de pasajeros la noche en el Hotel Pettra, ubicado en Concepción, en el marco de la gira del órgano por la Región del Biobío.

En ese lugar se alojaron más de 60 convencionales durante esta semana.

El hecho ocurrió luego de que un usuario de Twitter, llamado Andrés Eyzaguirre, publicara un tweet donde indicaba que algunos constituyentes habían sacado alcohol del bar del hotel, que corrían por los pasillos y que a las tres de la mañana habían forzado la puerta de la piscina. La Tercera PM se contactó con Eyzaguirre quien señaló que él no había estado ese día en el hotel y que esto lo sabía por un familiar que se hospedó en el lugar. Sin embargo, no quiso entregar ni el nombre ni el contacto de ese familiar para contrastar la información.

Una vez conocida la información, los medios presentes en el Pleno de la Convención, que durante la mañana se llevó a cabo en el edificio de la Gobernación Regional del Biobío, comenzaron a dialogar con diversos integrantes del órgano para conocer más antecedentes del presunto hecho.

Para verificar la denuncia este medio fue, además, hasta el Hotel Pettra donde funcionarios de ese lugar negaron, fuera de micrófono, tanto que se hubieran presentado reclamos oficiales de otros pasajeros como los supuestos desórdenes en las instalaciones.

Incluso, luego de la publicación del tweet, La Tercera PM consultó a varios constituyentes que se alojaron en el hotel y varios, en privado, señalaron que no vieron nada de lo que se denunció. Solo un constituyente afirmó fuera de micrófono que había “escuchado mucho ruido” la noche del miércoles.

Muñoz agregó que “lo que yo he presenciado es que hemos trabajado desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche”.

Respecto a los hechos denunciados y su eventual participación, el convencional PS lo negó: “El miércoles me dormí temprano. No sé qué actividades hacen los constituyentes, los compañeros”.

En ese sentido apuntó a que “me parece grave que hablen de destrozos en el hotel. Los destrozos en el hotel son cosas evidentes, cosas que se ven, materiales. ¿Dónde están los destrozos en el hotel? Me parece que hay una mala intención de un tweet que trasciende”.

Asimismo, el vicepresidente de la Convención, Jaime Bassa, luego del pleno, dijo que no ha llegado ninguna denuncia a la comisión de ética del órgano. “No tenemos mayor información. Si estos hechos son ciertos habrá responsabilidades individuales que asumir”, comentó Bassa.

La convencional por la zona, Loreto Vidal explicó a este medio que si bien ella no se quedó en el citado hotel, ya que alojó en su residencia particular, “en el evento que se hubiese dado una situación en particular, puedo dar por cierto que nunca se trató de una fiesta organizada. Eso nunca existió, porque conozco personalmente a varios de los convencionales que estuvieron en ese lugar. No hubo fiesta. Probablemente, si así fuera, (se trata de) una actitud de un convencional, y es él que debe dar respuesta a ello”.