Perú y Bolivia también recurren a los fondos de las AFP: Aprueban proyectos legislativos por la pandemia

El impacto económico de la pandemia generó una crítica situación en el mundo. Con más de 38 millones de casos y un millón de fallecidos por el coronavirus a nivel global, muchas personas debieron permanecer en cuarentena en sus casas para evitar el contagio de Covid-19. Y ahora, en medio de la reapertura, el retiro de un porcentaje de los dineros ahorrados en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) se transformó en una forma de paliar la crisis en América Latina. Después que Chile aprobó el pago del 10% de las pensiones en julio y analiza un segundo retiro, Perú y Bolivia dieron los mismos pasos con sus propias reglas para devolver entre un 10% y un 25% de los fondos ahorrados.

Durante la jornada de ayer, la Comisión de Planificación y Política Económica de la Cámara de Diputados de Bolivia respaldó el proyecto de devolución voluntaria de los aportes a las AFP. Entre los parámetros establecidos señala que las personas que tienen un ahorro actual mayor de 3.000 bolivianos (US$ 434) y que no supere los 100.000 bolivianos (US$ 14.468) podrán retirar el 10%, mientras que los que tengan en sus cuentas menos de 3.000 bolivianos tendrán la opción de sacar la totalidad de sus fondos.

Bolivianos hacen fila fuera de la AFP Futuro.

Así, la única restricción impuesta por los diputados es dejar fuera a las personas que ya concentran una alta suma de ahorros. Según el diario paceño La Razón, la medida inyectaría cerca de US$ 1.200 millones a la economía nacional.

En los días previos, los bolivianos se manifestaron a favor de retirar el dinero, iniciativa que finalmente, tras ser discutida desde abril, recibió luz verde, a solo cinco días de las elecciones generales. La comisión dirigida por el Movimiento Al Socialismo (MAS) remitió al pleno el documento para la última revisión y aprobación. Por el momento, el gobierno interino no ha emitido un mensaje sobre la propuesta de ley. El candidato presidencial del MAS y exministro de Economía, Luis Arce, planteó en septiembre que todas las personas pudieran retirar el 10%.

En paralelo, la comisión de Economía en el Congreso de Perú aprobó un nuevo beneficio para las personas, que deberá ser votado en el pleno. Este dictamen permite a afiliados de las AFP retirar hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalente a 17.200 soles (US$ 4.793) de sus fondos de pensiones. El dictamen aplica para aquellos que no han registrado aportes en los últimos 12 meses de forma consecutiva.

En el debate se indicó que la primera opción beneficiará al 97% de los afiliados que se encuentran sin trabajo por la pandemia. Los afiliados que accederán a este beneficio podrán solicitar el retiro de sus fondos sea de manera virtual o presencial por una sola vez, dentro de un plazo de 90 días calendario luego que entre en vigencia el reglamento de esta norma.

Así, se zanja la polémica instalada desde hace semanas en Perú, ya que un grupo de diputados buscaba retirar el 100% de los aportes, lo que fue criticado por las AFP.

Ya a fines de abril y tras un largo debate, el Presidente de Perú, Martín Vizcarra, anunció la aprobación del retiro de 3.000 soles (US$ 835) de los fondos de las AFP para “contrarrestar los efectos económicos negativos generados por el estado de emergencia nacional a consecuencia del Covid-19”.

Personas esperan para ser atendidos en las afueras de una AFP en Lima, Perú.

Ya en mayo de 2016 la Comisión de Economía del Congreso peruano había aprobado un proyecto de ley que permitía que los afiliados al sistema de AFP pudieran retirar de manera excepcional el 25% de sus fondos para la compra de su primera vivienda. A tres años de esa ley, unos 94.000 afiliados que retiraron fondos de AFP ya se habían gastado todo.

Ciudadanos con mascarillas hacen fila en las afueras de una AFP, en Perú.

La aprobación de la nueva normativa en Perú fue seguida bajo la atenta mirada de los expertos que sostienen que “están descuartizando el sistema” debido a que el monto de retiro es muy alto y terminará por dejar a las personas sin pensión para su vejez.

La economía de Perú y Bolivia ha sido mermada por la pandemia. En nuevas estimaciones, el Fondo Monetario Internacional (FMI) establece una caída del PIB en 7,9% y una tasa de desempleo de 8% este año para Bolivia. En tanto, para Perú la disminución es de 4,3%, con una tasa de desempleo de 8,9%.