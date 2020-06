Pía Mundaca, nueva directora ejecutiva de Espacio Público: “No estamos compitiendo ni con el gobierno ni con nadie"

Hace tres meses, Pía Mundaca (30) estaba concentrada en un solo objetivo: ser alcaldesa de Conchalí. Sin embargo, el 15 de marzo perdió una primaria interna -organizada por la Democracia Cristiana- contra el concejal de esa comuna y militante falangista, Alejandro Vargas, y los planes quedaron en cero.

En septiembre del año pasado, Mundaca regresó a Chile luego de realizar un Magister en Políticas Sociales en Londres para complementar sus estudios de pregrado en ciencia política. Antes de eso, el 2017, trabajó en el gobierno de Michelle Bachelet como Jefa de Política Migratoria del Departamento de Extranjería y Migración. Llegó a ese cargo luego de ser, entre 2012 y 2014, la primera directora social de Techo.

Hace tres semanas y a diferencia de lo que ocurrió en marzo, Mundaca ahora sí obtuvo una victoria. Un comité de directores y directoras de Espacio Público la eligió, entre varios aspirantes, como la nueva directora ejecutiva. Sucederá al ingeniero civil Diego García, quien dejó el cargo el viernes después de dos años.

En esta entrevista, el mismo día en que asume en su nuevo cargo, aborda el papel que ha jugado el centro de pensamiento en la pandemia, que, con informes semanales donde se analiza el manejo sanitario a partir de las estadísticas oficiales, se ha enfrentado duramente con el gobierno. Incluso, hace una semana y al ser consultado por los reportes de Espacio Público, el ministro Jaime Mañalich señaló: "Creo que jugar a los dados y magia con los números no es adecuado”.

¿Cómo calificarías el rol que ha tenido Espacio Público en la crisis social y sanitaria?

Espacio Público ha tenido un rol muy importante en esta pandemia y que es parte del que tiene que jugar la sociedad civil. Esto no es a opacar al gobierno, hay que sacarle esos tintes negativos cuando se evidencian diferencias de opinión, que es algo muy normal y necesario en un país democrático. Es parte del rol también que se tiene que jugar con las autoridades: el control de cuentas, evidenciar caminos distintos, ir aportando desde la diferencia, y en eso Espacio Público ha estado jugando un rol fundamental.

¿A qué te refieres con esos tintes negativos?

Lo que se está haciendo en Espacio Público no es una crítica al aire, no es un gustito de nadie. Sino que es tomar una postura desde la rigurosidad y la evidencia, algo que viene haciendo el centro de estudios desde su origen y que hoy se hace evidente porque los números y los datos son muy necesarios y la calidad de la información es urgente.

¿Y crees que el gobierno está escuchando a la sociedad civil? En los últimos días han quedado en evidencia las diferencias entre las autoridades de Salud y el Colegio Médico y varios de los informes de Espacio Público no han sido tomados en cuenta…

Es muy importante mantener una comunicación franca y transparente. Eso es un requisito absolutamente necesario en un país democrático como el nuestro. La pandemia no se gana, hay que enfrentarla de la mejor manera posible y hay que tener claro que esto no es una competencia. Nosotros como Espacio Público no estamos compitiendo ni con el gobierno ni con nadie y me imagino que el Colegio Médico está en la misma línea, sino que es un genuino y legítimo deseo de cuidar lo que está pasando y eso es tarea de todos. Es importante que el gobierno entienda que toda crítica es constructiva y que no tiene un fin de destruir ni de ser odiosos. En las últimas semanas se ha ido avanzando en eso. Hemos visto un cambio de tono del gobierno que me parece muy positivo y como se ha dicho bastante: el espíritu triunfalista no ayuda a nadie, ni al gobierno ni a la ciudadanía. Y nosotros estamos aportando porque necesitamos y queremos profundamente que al gobierno le vaya bien. No podemos olvidar que si al gobierno le va mal significa que gente va a morir y en ese sentido nuestros esfuerzos van a seguir en colaborar en las cosas que creemos que no van en la línea correcta.

¿Y cuánto afectan a ese nuevo aire las declaraciones del ministro Mañalich sobre que no conocía el hacinamiento en Chile?

La frase del ministro es vergonzosa. Se ha dicho harto al respecto, me gustaría que fuera solo un impasse y no quiero generalizar solo con este gobierno porque, en general, tenemos un gran problema de desconexión. Espero que cuando todo esto se supere, podamos entrar en esta discusión: afecta evidentemente que las elites estén viviendo en mundos paralelos de lo que vive la ciudadanía común y corriente. Fue una frase muy grave que espero no vuelva a suceder.

El pasado DC

Hace dos años, Mundaca renunció a la DC. Aunque prefiere no ahondar en las razones que la llevaron a su salida, agrega que es muy cercana a varios del partido y especialmente a uno que también renunció a las filas de la falange: el alcalde de Renca, Claudio Castro.

Con tu llegada y por tu paso por un partido, ¿crees que Espacio Público está optando por un rol más político?

Fui militante de un partido y tengo un esfuerzo municipal incipiente pero en general he estado en distintos espacios con una fuerte formación en la sociedad civil y trabajé en el gobierno también. No es que esto sea un cambio de giro de Espacio Público en ningún sentido y yo tampoco entro con esa intención. Aquí no hay un giro porque además las discusiones en las que ha estado siempre son políticas. Los debates de política pública entran en la arena política pero nuestro esfuerzo es centrar esa discusión con evidencia, con rigurosidad y aportando con la expertise que se tiene desde el origen. Espacio Público tiene directores de un gran nivel y eso no va a cambiar en ningún sentido. Vengo a sumarme a eso y es también lo que me anima a sumarme a un espacio como éste: cómo aportamos al debate público desde el mejor nivel posible para que los que toman las decisiones, que no somos nosotros, puedan ir optando por un país más justo y democrático.

A fines de 2018, Espacio Público decidió sacar de sus estatutos la denominación de centro de estudios de centro izquierda para priorizar conceptos como los de justicia social. ¿Cómo ves ese cambio que se hizo?

Eso va de la mano con el esfuerzo de que Espacio Público se defina por los valores institucionales que tiene más allá del espacio del espectro político, algo que muchas veces es complicado ordenarlo.

Y a tu juicio, ¿cómo lo está haciendo la oposición durante la pandemia?

Nuestra política está hace rato en una situación bien compleja y la pandemia la pilla en muy mal momento, con bajos niveles de credibilidad en todos lados. Es difícil para todos los actores con este contexto, y la oposición está en deuda y lleva así un buen tiempo. Pero también he visto esfuerzos en la oposición en las últimas semanas donde se han propuesto medidas: lo del Colegio Médico y distintos economistas es muy positivo y habrá que ver cómo esta semana sale este nuevo plan que ya dejó de ser un “acuerdo”, menos mal.

¿Por qué menos mal?

Porque la palabra “acuerdo” creo que la gente ya no se la compra. Es una frase con poca credibilidad y que ha sido muy usada. Pero ese espacio que se dé va a ser un buen momento para ver cómo está la capacidad propositiva y la posibilidad de dar respuestas que no pueden demorar mucho. El tema económico es muy urgente y llevamos harto tiempo demorándolo.