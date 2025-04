PPD vuelve al comité político: Presidente Boric confirma incorporación de Adriana Delpiano

Esta mañana el Presidente Gabriel Boric se comunicó con el líder del Partido Por la Democracia (PPD), Jaime Quintana, para hacerle saber una noticia que en la colectividad esperaban con ansias: la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, pasará a integrar el comité político. El espacio de toma de decisiones más importante de La Moneda.

El PPD quedó fuera de esa instancia el pasado 4 de marzo, con la salida de Carolina Tohá del Ministerio del Interior para asumir su candidatura presidencial. Desde entonces la colectividad alertó que para ellos era fundamental estar presente en ese círculo de poder.

“Si la pregunta es si nos da lo mismo ser parte del comité político o no, no, naturalmente que no nos da lo mismo. El Presidente sabe que para nosotros no es algo indiferente ser parte del ámbito más estratégico de su gobierno”, dijo Quintana a Desde la redacción, de La Tercera, tras la salida de Tohá.

Raul Zamora/Aton Chile RAUL ZAMORA/ATON CHILE

Días después de la renuncia de la hoy precandidata presidencial, el Presidente Boric tuvo un gesto con el PPD y nombró a Delpiano en Defensa, luego de la salida de Maya Fernández (PS) en el contexto de la fallida compraventa de la casa de Salvador Allende. Sin embargo, un ministerio sectorial como ese no dejó satisfecha a la colectividad.

“Con Carolina Tohá en el Ministerio del Interior contribuimos con un soporte de gestión técnica y política de excelencia indudable para el gobierno. Por tanto, era evidente que seguir estando en el comité político era justo. Si bien Defensa es importante, es sin dudas un ministerio solo sectorial”, dijo la senadora Loreto Carvajal a este medio tras el nombramiento de Delpiano, el 10 de marzo.

“Valoro y reconozco la nominación y, por supuesto, la presencia de Adriana Deliano en esta cartera, pero bien podría haber ejercido con igual capacidad y excelencia en el comité político”, agregó la también vicepresidenta PPD.

Desde entonces era una opción que se baraja el incluir a Defensa en el comité político, pese a ser un ministerio sectorial. Boric ya lo había hecho en septiembre de 2022, cuando decidió que Trabajo, cartera encabezada por Jeannette Jara (PC) en ese momento, integrara la instancia.

En el PPD están conformes con la decisión del Presidente. Por eso, de hecho, no han emitido críticas a la designación de Giorgio Boccardo en Trabajo, en reemplazo de Jara. Con él a la cabeza de ese ministerio el Frente Amplio quedó con siete carteras bajo su control: Mujer, Energía, Ciencia, Desarrollo Social, Bienes Nacionales, Economía y la mencionada.

Boccardo, en todo caso, no será parte del comité político. Además de Delpiano, el ministro Jaime Gajardo (Justicia, PC) pasará a ser parte de la instancia.

En el PS, en tanto, sí hay cierto malestar. Pese a que ellos ostentan cuatro ministerios -Interior, Hacienda, Obras Públicas y Vivienda-, aún resienten haber perdido Defensa con la salida de Maya Fernández y que no hayan sido recompensados con otro espacio. En esta colectividad sí reconocen que hoy el Frente Amplio está sobrerrepresentado. No solo a nivel de ministerios, sino también con las secretarías regionales ministeriales a lo largo de Chile.