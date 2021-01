Primarias DC: Rincón apuesta al trabajo en terreno y Undurraga busca dividendos en su trayectoria como alcalde

Este domingo 24 será clave para la Democracia Cristiana (DC). Sus 104.319 militantes están convocados a definir quién será el abanderado de su sector en unas primarias en que se enfrentarán el exministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga y la senadora de la Región del Maule, Ximena Rincón.

La DC planea tener locales de votación en las 345 comunas del país. Están levantando los datos desde las estructuras comunales, pero aseguran que la información de las primarias, como en dónde se ubicarán las mesas de votación, estará mañana en la página web del Partido. No saben cuántas personas irán. Fuad Chahin presidente de la DC, explicó que el foco no está puesto en el porcentaje de participación, ya que saben que la pandemia, las vacaciones y el plebiscito más dos primarias, tienen a los militantes en una situación de cansancio, pero destaca que “cualquier número de participación es mejor a que sea definido por una directiva entre cuatro paredes”.

A seis días de las elecciones, Undurraga y Rincón despliegan a sus equipos para intentar posicionarse y lo hacen con estrategias y énfasis diferentes. Mientras la actual senadora ha apostado por reuniones presenciales con personas de todas las regiones, Undurraga prefirió usar Zoom producto de la pandemia.

Hoy Undurraga se reunirá con el candidato a Gobernador Claudio Orrego, además, verá vía Zoom a dirigentes políticos y vecinos de San Bernardo y Melipilla. El miércoles irá a Maipú presencialmente y esta semana tiene actividades por video con dirigentes sociales en distintas regiones: Concepción, Talcahuano y Puerto Montt. Además, participará en videollamadas con dirigentes sociales de las distintas comunas de la RM. Desde su equipo explican que lleva meses en reuniones y que ya han alcanzado a personas de todas las regiones.

El precandidato por la DC asegura que han ido recogiendo ideas de estas concentraciones vía Zoom y que si ganan las primarias del Partido van a convocar a 400 mil personas para construir un programa con la ciudadanía.

El equipo coordinador de Undurraga es paritario. Lo encabeza Alejandra Krauss, está Cecilia Valdés, vicepresidenta del Partido, ex ministra de Trabajo, Nicole Sáez, ex subsecretaria de Deportes, Felipe Delpín, alcalde de La Granja, Víctor Maldonado, analista político y ex dirigente DC y el economista Cristobal Huneeus. Lo apoyan además el Frente Feminista de la DC y Manuel Gallardo, presidente de la juventud del partido.

Rincón, a juicio de varios DC que siguen de cerca el proceso, corre con relativa ventaja. Es una figura nacional que ya ha intentado ser presidenciable, en 2013 perdiendo frente a Claudio Orrego, es reconocida por su eficacia haciendo campaña en terreno y, además, aunque no lo haya explicitado, miembros del partido saben que Fuad Chahin, el presidente del partido, la apoya.

Su trabajo de campaña ha sido presencial y mientras, ha estado asistiendo vía Zoom al Senado, ya que no ha dejado su cargo. Se desplegó por casi todas las regiones del país, le faltan Arica, Iquique, Magallanes y Coquimbo. Aclaró que algunas regiones sólo las va a poder visitar digitalmente. A causa de su trabajo como presidenta de las comisiones del Senado de Pesca y de Infancia y miembro de la Comisión de Economía, se ha reunido con sectores productivos y pescadores viendo los problemas ligados a la pandemia y el tema económico. Además, ha estado con candidatos a alcalde, concejales, gobernadores, dirigentes de base en temáticas políticas y sociales (agua potable, vivienda).

Hoy se dirige a Melipilla y también estará en María Pinto viendo “un tema gravísimo, que es el del agua”, allí verá a los concejales, dirigentes y a la alcaldesa. Mañana va a Puente Alto y después al Congreso. El miércoles y jueves permanecerá en la cuarta región y de viernes a domingo estará en la Región del Maule.

Forman parte del equipo coordinador de su campaña Joanna Pérez, diputada de la Región del Bíobío, Daniel Verdessi, diputado de la Región de Valparaíso, Miguel Ángel Calisto, diputado de la Región de Aysén y Gabriel Silber diputado de la Región Metropolitana y “se suman todos los días, muchos candidatos jóvenes a constituyente”, agregó la precandidata.

Fuera de la organización de campaña, 1.200 dirigentes vecinales y comunales que conforman el grupo militantes del partido firmaron una carta apoyando su candidatura, al día de hoy suman más de seis mil firmas.

Un ex parlamentario DC, sin embargo, advierte que con el correr de las semanas la maquinaria de Undurraga ha mejorado. Y su apuesta con los nexos que mantiene a nivel de alcaldes, un gremio al que perteneció como fue edil de Maipú.

“Hoy día es necesaria la experiencia de alcalde -en la presidencia-, que significa más tiempo en el terreno que en la oficina, participación ciudadana y que las cosas que se dicen se hacen”, además destacó que “los alcaldes y alcaldesas han sido los mejor evaluados, tanto durante el estallido social como en la crisis sanitaria”, dice.

Para la Vice Presidenta de la DC, Cecilia Valdés, es “un plus” que Undurraga fuera alcalde. “Ha recorrido los territorios y se ha involucrado con las organizaciones sociales...es importante para tener una mirada real de lo que pasa en el país. El presidente de la República tiene que conocer el país que va a gobernar”, dice.

Otra de las diferencias que el equipo de Undurraga marca respecto de Rincón -que perteneció al directorio de la AFP Provida y presentó en el Congreso un proyecto para mejorar las pensiones en 2020- es su propuesta de acabar con el sistema de AFP e implementar un sistema mixto en el financiamiento y la gestión. Cecilia Valdés aseguró que “todos los demócrata cristianos que tengan un ideario transformador se van a sentir identificados con esta propuesta”.

Undurraga también asegura que su propuesta también busca que la DC participe en las primarias con Unidad Constituyente, sin embargo, Ximena Rincón también ha dicho que busca unidad con la oposición.

Rincón: “Yo nací, crecí y estudié en región”

Rincón enumera cuatro diferencias con su contendor. Parte recalcando su condición de regionalista. “Yo nací, crecí y estudié en región”. “Los territorios quieren tener un rol en la toma de decisiones y que los recursos lleguen y no se concentren en la capital”, remarca.

La exministra de Bachelet también destaca su variada trayectoria como dirigenta política, superintendente, ministra (de la Secretaría General de la Presidencia y del Trabajo) y senadora en dos períodos.

El ex canciller del primer gobierno de Bachelet, Mariano Fernández, añade: es una persona joven “para efectos del cargo” pero que ya tiene una carrera política exitosa, “en su camino ha estado ligada a grandes temas”.

Rincón agrega a su lista de activos políticos el hecho de ser mujer.

Ambos candidatos ya se preparan para la jornada del domingo.

El ex ministro de Obras públicas, que vota en Maipú, se reunirá con su comité político en Santiago una vez que todos hayan sufragado para monitorear cómo se está llevando a cabo la votación en torno a las medidas sanitarias y todas las reglas que implican llevar a una elección.

La actual senadora votará en Linares, en la Región del Maule, va a recorrer algunas comunas de la región que no estén en fase 1 y después esperará el resultado en Santiago con el equipo de campaña.

Fuad Chahin, presidente de la DC, aseguró que ambos candidatos son competitivos por su trayectoria y tienen un “mayor nivel de conocimiento que Paula Narváez”.