Quién era Denisse Cortés: la estudiante de derecho que murió cerca de Plaza Baquedano

Denisse Andrea Cortés Saavedra (43), estudiante de tercer año de la carrera de Derecho de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano murió este lunes en el marco de una manifestación por la reivindicación de los pueblos originarios. Ese día Denisse levantó sus manos para acercarse a Carabineros, luego que el carro lanza agua intentara dispersar a los manifestantes que con ponchos, trutrucas y kutrún venían de cerro Huelén (Santa Lucía) intentando llegar a Plaza Italia.

A pocos metros de Plaza Baquedano, y más cerca de avenida Portugal con la Alameda, la mujer falleció tras producirse graves incidentes entre encapuchados y un grupo de Carabineros de Fuerzas Especiales. Su muerte está siendo investigada por las Brigadas de Homicidio, de Derechos Humanos y de Reacción Táctica de la PDI, dedicada a explosivos y pirotecnia. Esto último ya que la principal hipótesis tras su deceso es la detonación de un fuego artificial que fue lanzado por un desconocido y que le provocó heridas mortales.

Denisse Cortés era una activa defensora de los derechos humanos y a partir del 18 de octubre de 2019, en el marco del estallido social comenzó a acudir a los lugares en que jóvenes eran detenidos en las masivas manifestaciones. Imágenes del momento en que cae herida, registran que la mujer al acercarse a dialogar con Carabineros no portaba su mascarilla antigases. Tampoco el casco blanco que en la parte superior tenía una una cruz roja. Sobre su cabeza tenía un pañuelo negro y cayó al suelo luego del impacto provocado por un fuego de artificio que al rebotar en el suelo y estallar cerca de su cabeza generó una lesión en el cuello que le provocó la muerte. Detrás de un carro lanza gases, según los propios registros de la policía, recibió la ayuda de personal médico que asistió a la marcha.

¿Qué motivó a la mujer a acercarse a dialogar con la policía?; ¿Por qué asistió a la marcha? Son parte de las preguntas que dejó su deceso en medio una batalla campal en la Alameda y que provocó el dolor de su familia en La Florida.

La mujer era una dirigente de la Organización de Padres y Apoderados Movilizados (OPAM). Su respaldo a las protestas, dicen quienes la conocen, surge debido a que es madre de uno de los estudiante del Liceo Confederación Suiza movilizados en el contexto del denominado “estallido social”. Cortés acudía a las comisarías donde estaban los adolescentes detenidos por desórdenes. Las mismas fuentes consultadas destacan que incluso llevaba calcetines nuevos a los detenidos, ya que por lo general quedaban arrestados para ser sometidos al control de detención al otro día y pasaban la noche mojados en calabozos.

No formaba parte de la Lista del Pueblo, pero sí tenía cercanía con sus líderes. Ejemplo de ello es que anoche por primera vez desde que estallara el escándalo que provocó su salida de la Convención Constituyente, Rodrigo Rojas rompió su silencio y emitió palabras públicas lamentando el deceso de la estudiante de derecho. En su cuenta de Instagram el ex líder del conglomerado, y quien mintió acerca de padecer cáncer escribió: ”Adiós querida amiga Denisse. Eternamente agradecido de tu humanidad, de tu amistad, por donarme sangre y por ser luz en tiempos de apedreo. Vuela alto al Wenumapu”.

Al mismo tiempo, Rojas subió en una de sus historias las primeras declaraciones que emitió la madre de Denisse, Teodolinda Saavedra Gómez

Mientras que en otra red social, Brunilda Garay Piñaleo, apoderada del Liceo Confederación Suiza la recordó como “una luchadora y comprometida”. Asimismo develó que Denisse Cortés era conocida como la “Pachamama” por su cercanía y estar siempre dispuesta a ayudar a los estudiantes que eran detenidos.

Un hecho que la marcó y motivó a participar activamente en las movilizaciones fue el daño ocular que sufrió Gustavo Gatica, estudiante al igual que ella de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Ella organizó a sus compañeros para ir a apoyar al joven, que perdió la vista de ambos ojos luego de ser impactado por balines disparados por Carabineros, mientras estuvo hospitalizado en la Clínica santa María. “Queremos hacer un anillo que rodee la clínica, que Gustavo sienta nuestro apoyo y el gobierno represor nuestro absoluto rechazo y decisión de no permitir la impunidad”, escribió en su perfil de Facebook de acceso público.

“Vengo en desistirme de este recurso”

El 26 de enero de 2021, el estudiante de Derecho de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Bryan Coronado Pino presentó un recurso de protección en contra de su compañera Denisse Cortés en la que incluyó también a Ximena Figueroa Cosmelli y Manuel Rocha Córdova. En el libelo los acusaba de divulgar en redes sociales una serie de denuncias de violencia física y psicológica.

“Dichas publicaciones han dañado no tan solo a mi persona, sino también a mi familia, puesto que involucran a mi pareja y esposa y que involucran, además, a la universidad en la que yo estudio. Por lo tanto, me han traído enormes perjuicios tanto en mi lugar de estudios, mi familia, amigos y amigas, es decir en mi vida social en general, ya que muchas personas han sido testigos de las acusaciones que se me imputan, dado la masificación que se hizo de esto a través de redes sociales bajo el contexto de mi precandidatura a convencional constituyente y que han sido ampliamente difundidas”, se lee en el escrito.

Tras esta “funa” Coronado, quien iba como candidato a convencional constituyente del Distrito 12 por la Lista del Pueblo, fue “bajado” de su aspiración a la Convención, justamente por las acusaciones que había recibido de violencia de género.

El pasado 28 de septiembre, la Corte de Apelaciones de Santiago solicitó a Denisse Cortés y Ximena Figueroa Cosmelli pronunciarse sobre el recurso de protección presentado, entregando un plazo de cinco días.

Ayer finalmente, Coronado presentó un escrito en el que se desistía del requerimiento, asegurando que: “con el hecho acaecido de público conocimiento sobre el triste fallecimiento de la recurrida Denisse Andrea Cortés Saavedra ocurrido el día 10 de octubre de 2021 en el contexto de una marcha en la comuna de Santiago, quien a su vez era la recurrida principal de esta acción constitucional y único nexo entre mi persona y los otros recurridos, es que vengo en desistirme de este recurso”.