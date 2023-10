Riesgo de fracaso de reforma previsional acecha a la ministra Jara

Con “una doble militancia”, según ella misma lo definió, se encuentra por estos días la ministra del Trabajo, Jeannette Jara (PC), quien además de su responsabilidad sectorial está reemplazando a Camila Vallejo (PC), de gira en China, en su rol de vocera de Gobierno.

Con esta recarga de funciones, Jara salió a explicar las razones por las que el Ejecutivo aplazará el ingreso de indicaciones a la reforma previsional, que se encuentra en su primer trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados. “A veces es bueno tomarse una pausa”, comentó este lunes en Radio Duna.

Si bien el desarrollo del proceso constituyente generó preocupación en La Moneda de que podía afectar el contenido del cambio al sistema de pensiones, la titular del Trabajo sinceró que las razones de fondo para congelar la tramitación de esta iniciativa emblemática del programa del Presidente Gabriel Boric son la falta de un acuerdo con la oposición y el riesgo de que el debate se contamine por la campaña electoral del próximo plebiscito constitucional.

“El tema es que para introducir las indicaciones (a la reforma de pensiones) necesitamos un acuerdo previo... En la medida en que ese acuerdo se produzca, vamos a estar disponibles para ingresar las indicaciones... Podríamos ingresar las indicaciones ahora. Antagonizar completamente con la oposición, pero qué gana la gente con eso”, añadió la ministra, quien agregó que, a pesar de la pausa en la tramitación formal, igualmente se desplegará esta semana para conversar con parlamentarios de oposición y del oficialismo.

En línea, Jara valoró las críticas por el aplazamiento de la reforma, en el entendido que veía señales de voluntad para avanzar. No obstante, tras 11 meses de estancamiento en las negociaciones, insistió en su reclamo de que el acuerdo debió haberse sellado antes de que comenzara el ambiente electoral.

“Si no es para un acuerdo, para qué quieren que se ingresen las indicaciones. ¿Para polarizar más el ambiente político? La verdad es que la reforma es demasiado importante. No puede ser utilizada para las batallas electorales de corto plazo”, comentó la ministra, quien admitió que existía un riesgo de que la oposición votara en contra de la idea de legislar.

Pese a que Jara dijo que el aplazamiento no era una situación dramática, el hecho dejó a la secretaria de Estado en medio de un “fuego cruzado” de críticas provenientes desde el oficialismo y desde la oposición.

La misma ministra, en Duna, dijo que hacía una “autocrítica” por no haber explicado debidamente esta determinación entre las distintas fuerzas con representación en el Congreso. “La verdad es que pensé que estaban todos plenamente informados, así que hago una autocrítica en ese sentido. No solo no tengo problema en reconocerlo, sino que me hago cargo y responsable de ello. Voy a reunirme hoy día con todos los que pueda”, dijo la secretaria de Estado

El revuelo -motivado especialmente por la disconformidad de su sector político- amenaza con golpear la imagen de la ministra, quien viene evidenciando un deterioro progresivo en su popularidad.

Su evaluación ciudadana llegó un momento álgido el año pasado cuando logró destrabar y sacar la reforma de la ley de 40 horas de trabajo semanal. Por ejemplo, en septiembre del año pasado, según la encuesta Cadem, Jara alcanzó una aprobación de un 65%, sin embargo, en la última medición de septiembre de este año -de ese mismo sondeo- bajó a un 54%.

Este lunes en la mañana, el senador socialista Gastón Saavedra y el diputado del mismo partido Juan Santana, quien además preside la Comisión de Trabajo de la Cámara, concurrieron a La Moneda para reunirse con el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde (PS), para expresar su inquietud por la dilación de esta reforma.

“Estamos preocupados por el tratamiento de la reforma previsional. No hemos dado respuesta en ninguno de los puntos de la base fundacional del 18 de octubre como movimiento social. Por lo tanto, se requiere una respuesta pronta y urgente, un tratamiento definitivo de la reforma previsional (...). Creo que desplazarla no es lo correcto. Lo correcto es tratarlo de una vez por todas y llegar a los acuerdos necesarios para sacar adelante esta tarea”, se quejó Saavedra.

Las quejas oficialistas se sustentaban en el hecho de que la postergación también impedía a la alianza gubernamental salir a emplazar a la oposición.

“Hacemos un llamado al gobierno en su conjunto a darle celeridad y tramitación a la reforma al sistema de pensiones y no seguir postergando, por un chantaje que es inaceptable por parte de la derecha”, dijo el diputado Santana.

Si bien desde el Frente Amplio hubo voces que justificaron la decisión de Jara, desde el PC no hubo un respaldo explícito a esta medida de orden táctico.

“Lo más importante para mí es que llevemos adelante todas las diligencias del punto de vista legislativo que permitan concluir con una reforma al sistema de pensiones que parte de la base de elevar las pensiones vigentes, partiendo por la PGU, que corrijan distorsiones de las pensiones que entrega el sistema de AFP. Eso requiere un elemental sentido de solidaridad entre los afiliados para con el sistema en conjunto. Yo quiero asumir que las formulaciones están dirigidas a la eficacia del debate del proyecto de reforma de pensiones... Nosotros estamos recogiendo la propuesta que ha hecho la ministra del Trabajo”, dijo este lunes, por ejemplo, el presidente del PC, Lautaro Carmona.

En medio de las dudas y críticas que provocó la decisión táctica de Jara, el ministro Elizalde reforzó la postura del gobierno. “Para que la reforma se convierta en ley, requiere un acuerdo, un gobierno no lo puede sacar por sí solo. Estamos esperando el momento propicio para negociar”. dijo.