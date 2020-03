Roser Fort, directora de Centro Arte Alameda: “En el informe de Bomberos no se descarta la utilización de bombas lacrimógenas en el incendio”

A dos meses y medio del incendio que consumió el Centro Arte Alameda durante la tarde del viernes 27 de diciembre, su directora Roser Fort ya tiene el primer informe pericial en sus manos. Le llegó hace una semana, como también fue a parar a la oficina del fiscal a cargo del caso, Xavier Armendáriz. La investigación no es concluyente y, de cierta manera, mantiene aún a Roser Fort en compás de espera por lo que dirá el otro informe, el que prepara la Policía de Investigaciones de Chile (PDI).

Algunas partes de las conclusiones aparecieron hoy en el diario El Mercurio, donde se da a entender que una bomba lacrimógena causó el incendio. En la práctica, la investigación de Bomberos llega al punto (por ahora muerto) de que no se puede afirmar aquello, pero tampoco descarta nada.

Las últimas líneas de la investigación dicen: “No fue posible encontrar pruebas en terreno que permitan asegurar que el causante del incendio que afecta al inmueble, sea una bomba lacrimógena. De lo anterior se concluye que el causante del incendio correspondería a un objeto no identificado, caído o arrojado en el lugar, el cual posee una temperatura suficiente como para realizar la ignición de los materiales acumulados en la techumbre”.

Entrevistada por La Tercera PM, Roser Fort interpreta así las conclusiones: “A mi juicio, en ninguna parte del informe se descarta la utilización de una bomba lacrimógena en el incendio. Me parece que decir lo contrario es súper tendencioso, pues lo que se afirma en el informe es que no se puede establecer con claridad el origen del incendio. Es decir, no se puede afirmar si fue o no fue a causa de una bomba".

¿Cómo interpreta lo que dice Bomberos?

Hace una semana me entregaron el informe de Bomberos. Lo que sucedió es que no se encontraron restos materiales de bombas lacrimógenas. Por otro lado, creo que hay pericias aún por desarrollar y falta el informe de la Policía de Investigaciones de Chile. Es decir, la investigación aún está en curso y no hay que olvidar que hay videos en redes sociales que muestran la estela de un objeto que parece claramente una bomba lacrimógena cayendo en la azotea del edificio. Además, me sorprende que este informe aparezca en un medio y no a través de nosotros. Además, claro, me parece muy sesgado lo que se dice ahí.

¿Por qué?

Porque en la investigación no sólo no se descarta la presencia de una bomba lacrimógena, sino que además se establece que en las pesquisas realizadas no siempre se pudieron replicar las exactas condiciones del incendio.

Es decir, no es la última palabra

No me parece que en el informe se cierren las puertas a seguir investigando. Por el contrario, dejan abiertas las condiciones para que se siga trabajando al respecto. Aún falta por investigar y cualquier conclusión previa me parece extremadamente apresurada.

¿No existe la posibilidad de que el incendio se haya originado de otra forma?

No, en absoluto. Técnicamente no existe la posibilidad de que desde el techo se haya originado el incendio de forma diferente. No fueron los cables y en mi opinión la instalación eléctrica era perfecta. Eso sale claramente en el informe. Lo más divertido es que an aparecido ahora incluso algunos mensajes curiosos en las redes sociales, uno en particular es el del arquitecto Iván Poduje, que dice que debo pedirle perdón a Carabineros por afirmar que el incendio fue debido a una bomba lacrimógena. La verdad de las cosas es que lo que tengo que decir es lo siguiente: yo no soy experta en asuntos técnicos de electricidad o incendios, pero viví el estallido durante 69 días en el Centro Arte Alameda, sitiada de alguna manera y vi como llegaban las bombas lacrimógenas muchas veces. Lo que pasó ese día fue, en mi opinión, una réplica más grave de experiencias anteriores. Repito, el informe de Bomberos no descarta que la causa haya sido una bomba lacrimógena,

¿No sabe si hay casos históricos de incendios en Chile o el extranjero similares a éste, aparentemente causados por bombas lacrimógenas?

La verdad de las cosas es que no lo sé. Sólo quiero decir que este informe lo tenemos hace una semana, de la misma forma que lo tiene el fiscal Xavier Armendáriz. Estamos esperando que todo se desarrolle de manera normal, que sea un justo proceso, sin adelantarnos.