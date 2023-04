Se busca el voto número 14: los sondeos del oficialismo en la Comisión Experta para aprobar el principio de democracia paritaria

Una de las banderas del oficialismo quedó fuera de la primera presentación de normas del anteproyecto de nueva Constitución que está redactando la Comisión Experta. Se trata del principio de democracia paritaria. La subcomisión que analizó este tema no la incluyó dentro de sus artículos que fueron parte de este primer acuerdo sobre un “mínimo común constitucional”.

Pese a los esfuerzos realizados por las comisionadas oficialistas -Verónica Undurraga (Ind.-PPD), Catalina Lagos (PS) y Magaly Fuenzalida (Ind.-FRVS)- se impusieron los expertos de la oposición -Máximo Pavez (UDI), Marcela Peredo (Ind.-RN) y Carlos Frontaura (Ind.-Republicanos)- y la instancia que acordó los fundamentos del orden constitucional la marginó de las normas que el lunes fueron aprobadas en general por la unanimidad del pleno.

Pese a que el principio de democracia paritaria -el mismo que incluyó el texto redactado por la fracasada Convención Constitucional- quedó fuera, el oficialismo logró ingresar otra norma.

La ley favorecerá el acceso igualitario de mujeres y hombres a los mandatos electorales y cargos electivos y promoverá su participación en condiciones de igualdad, en los distintos ámbitos de la vida nacional. El Estado garantizará el ejercicio de la ciudadanía plena de las mujeres. Artículo 5.2 del capítulo de "Fundamentos del orden constitucional" aprobado en general por la Comisión Experta

El oficialismo en privado reconoce que ese artículo -copiado de la Constitución francesa- es un avance, pero no garantiza la paridad. La comisionada Undurraga se comprometió a impulsar normas específicas que la aseguren. “La participación igualitaria de las mujeres en la vida nacional es, en el siglo XXI, uno de los componentes de la democracia representativa. No hay democracia si parte del pueblo queda excluido. No hay democracia si la experiencia de las mujeres, que es plural y variada, no es tomada en cuenta en las leyes y políticas públicas”, dijo la presidenta de la comisión.

La comisionada Leslie Sánchez (PL en cupo PPD) fue otra de las expertas que tocó este tema de forma especial en el pleno y que adelantó que este asunto será tratado en las enmiendas. “Le pregunto a las comisionadas: ¿por qué no establecer la paridad expresamente y permitir que otras mujeres puedan estar presentes en la toma de decisiones en todas las funciones del Estado?”, señaló.

Es así como los 12 comisionados oficialistas se preparan para dar la pelea en la segunda etapa: van a trabajar enmiendas para incluir el principio de democracia paritaria en el anteproyecto con el objetivo de marcar así el camino a la integración paritaria del Congreso y de los órganos autónomos que son colegiados.

Se buscan dos votos

El camino es difícil. La Comisión Experta está empatada con 12 votos oficialistas y 12 opositores. Para aprobar una enmienda se requieren 3/5 de los expertos, es decir, 14 sufragios favorables. Por lo mismo, el oficialismo ya está en modo búsqueda para encontrar a los dos comisionados de la oposición que se atreverán a cruzar el río y dar su foto a favor de la paridad.

Los sondeos llevan directo a la comisionada Katherine Martorell (RN), quien, según fuentes oficialistas, es partidaria de la paridad. Pese a que ella no se ha referido al tema, quienes están al tanto comentan que podría apoyar una norma de este tipo, sin que implique constitucionalizar la paridad de salida.

Los reproches de la oposición apuntan principalmente al hecho de que la paridad de salida implica “meter la mano en la urna”. Cuando eso pasa, agregan desde ese sector, se vulnera el principio de igualdad del voto. Por lo tanto, la opción más probable es que los apoyos de la derecha puedan concretarse si se redacta una norma general que no deje amarrada una corrección paritaria de salida que afecte los resultados electorales.

Otra comisionada que podría estar disponible, comentan del oficialismo, es Catalina Salem (Ind.-RN). “Estoy abierta a debatir sobre mecanismos que contribuyan a hacer efectivo el principio de igualdad entre hombres y mujeres. Uno no se puede cerrar en esta etapa del proceso a escuchar la postura de quien está al frente. Hay que debatirlo”, comentó al ser consultada por La Tercera PM.

Katherine Martorell.

El voto en contra de Bettina Horst (Ind.-UDI) se da por descontado. Mientras que Marcela Peredo (Ind.-RN), pese a que no va a adelantar su postura, de manera preliminar estaría en contra de que sea un principio constitucional, ya que es un asunto que debe ser materia de ley.

La última mujer de la oposición, Natalia González (Ind.-UDI) es otra opción que el oficialismo intentará convencer, pero será difícil. Ella ha dicho que la paridad es un proceso y una regla temporal, algo que planteó en su intervención en el pleno del lunes.

“El objetivo y la finalidad de que más mujeres puedan incorporarse no solamente a la vida política, sino que a distintos ámbitos del quehacer nacional, es un objetivo compartido, quizá vamos a tener diferencias en los instrumentos, pero para eso estamos en esta Comisión Experta, para deliberar sobre esos instrumentos, para persuadirnos respecto a ellos y llegar a la mejor conclusión que podamos”, dijo González.

Luego la experta agregó: “Desde mi punto de vista, la paridad es un proceso, no es un resultado que necesariamente se imponga, sino que es más bien el resultados de distintas cuestiones normativas, culturales, incentivos y por su puesto principios legales que debemos honrar y respetar”.

El oficialismo también explorará en los expertos hombres de la oposición. Los candidatos son Juan José Ossa (RN), Jaime Arancibia (Ind.-RN) y Sebastián Soto (Ind.-Evópoli). Sin embargo, la derecha en esto es un solo bloque que no se romperá por un tema como la paridad.

Por lo mismo, algunos expertos del oficialismo adelantan que este tema será un ingrediente más de la gran negociación que se viene en la etapa de enmiendas, para lo cual se armarán dos equipos de lado y lado. Son varios los puntos que se deben meter en la fórmula y el oficialismo corre con desventaja. En esta primera pasada son los que quedaron más insatisfechos con las normas de principios y derechos sociales por lo que deberá escoger muy bien sus monedas de cambio y en nada les sirve, comentan desde el sector, elevarle tanto el precio a la paridad de forma tan anticipada.