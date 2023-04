El zoom oficialista que no fue y que gatilló la renuncia de Vodanovic a la vocería de la alianza de gobierno

El paso atrás que dio Paulina Vodanovic no pasó desapercibido para los demás timoneles oficialistas. Ayer en el punto de prensa realizado tras el comité político en La Moneda, instancia que reúne a las colectividades de gobierno cada lunes, la presidenta del Partido Socialista (PS) rompió con la tradición de ser la primera en hablar que adquirió desde que fue nombrada en noviembre pasado como vocera de la alianza de gobierno, que reúne a las dos coaliciones: Apruebo Dignidad y el Socialismo Democrático.

En su lugar, dieron un paso al frente el diputado Diego Ibáñez y la candidata a consejera Natalia Piergentili, los timoneles de Convergencia Social y el Partido por la Democracia (PPD), respectivamente. Ambos fueron los primeros en tomar la palabra y rápidamente dieron a entender que las relaciones entre las coaliciones están en buen pie.

“Cuando nos sentamos a conversar, no hay diferencias que fracturen ninguna confianza”, enfatizó Ibáñez.

Pero la retracción de Vodanovic no fue casual. La mañana del viernes de la semana pasada, la timonel socialista hizo saber a sus pares, a través de un grupo de WhatsApp que mantienen entre los presidentes del oficialismo, que, tras 145 días, renunciaba a la vocería de la alianza. Cargo que, en todo caso, no debía extenderse por más de un par de semanas, pues era rotativo.

“Si no somos capaces de dialogar permanentemente, es muy difícil que podamos funcionar como alianza. Seguramente este fin de semana habrá un sinfín de declaraciones y el lunes (ayer) estaremos explicándolas, en vez de fijar una posición propia y previa. Creo haber hecho suficientes esfuerzos por impulsar reuniones y diálogos, por lo cual doy por concluida mi participación como supuesta vocera o coordinadora a partir de hoy”, decía el mensaje enviado por Vodanovic, al que tuvo acceso La Tercera PM.

FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

La timonel, además, adjuntó al grupo la portada del diario La Segunda del jueves de la semana pasada, que hablaba de tensiones en La Moneda entre las coaliciones.

A la presidenta del PS, literalmente, le dejaron el visto: ninguno de los demás integrantes del grupo acusó recibo, al menos no por el grupo.

El mensaje de Vodanovic hacía referencia a que precisamente ella ha estado detrás de buena parte de los esfuerzos por consolidar la alianza de gobierno -que hoy vive una aguda tensión interna por la agenda de seguridad que debate el Congreso-, desde su conformación en el cónclave oficialista de noviembre pasado.

Por ejemplo, fue la timonel PS quien dispuso de la sede de su partido desde el 14 de marzo con la intención de, semanalmente, reunirse entre todos los partidos oficialistas.

Para algunos, la gota que rebasó el vaso fue una encuentro por Zoom citado por ella el viernes de la semana pasada, al que tan pocos personeros se conectaron, que debió ser suspendido. De hecho, tras la fallida reunión Vodanovic envió el mencionado mensaje de texto.

Dichas reuniones fueron el segundo intento por articular de mejor forma las relaciones entre las dos coaliciones. El primero fue el cónclave oficialista, el que, debido a los roces cruzados y el proceso constituyente de por medio, tampoco dio los resultados que las colectividades esperaban.

Las reuniones en el PS que impulsó Vodanovic respondían a un diagnóstico común entre los distintos partidos de gobierno: que la alianza no tiene “vida propia”, no crea agenda, no hace propuestas ni es capaz de responder de forma articulada a la oposición, que sí funciona de forma más coordinada.

Al Zoom fallido se suma que el jueves de la semana pasada los partidos de la alianza fueron convocados a la sede de Comunes para tener un encuentro con la ministra de Salud, Ximena Aguilera. Sin embargo, minutos antes de la reunión el presidente de Comunes, Marco Velarde, informó a sus pares por WhatsApp: “La ministra de Salud suspendió la reunión recién”. Así, y pese a que había timoneles que iban en camino, el encuentro tampoco se hizo.

Hasta el cierre de esta edición, los partidos oficialistas esperaban verse las caras nuevamente en una reunión de Zoom fijada para las 20.30 horas del martes. Según cuentan algunos de los dirigentes de los partidos, en esta ocasión fueron convocados por Velarde.

El factor seguridad

Las relaciones entre las dos coaliciones de gobierno han estado en una particular contraposición a raíz de la discusión de seguridad que se ha tomado la agenda desde el asesinato de la sargento Rita Olivares, la madrugada del 26 de marzo.

Ambos sectores han tenido desencuentros a raíz de la votación de la ley Nain-Retamal la semana pasada. Tras respaldar la polémica legislación, los ánimos se caldearon en el PS cuando advirtieron que el gobierno era crítico del proyecto, al que calificaron como una norma de “gatillo fácil”, un concepto mencionado en una polémica minuta -posteriormente suprimido- distribuida a las bancadas oficialistas y a los jefes de partido el jueves de la semana pasada y que fue replicado -incluso- por las autoridades del comité político.

Sin el respaldo de Apruebo Dignidad al fondo de la iniciativa, entre los socialistas resintieron mostrarse más alineados que la coalición de origen del Presidente Gabriel Boric a la petición del Ejecutivo aprobando la ley del “gatillo fácil”.

Desde el gobierno, en todo caso, explicaron en más de una ocasión al partido que el objetivo nunca fue criticar la definición socialista.

Con todo, la bancada de diputados del PS, acompañados por Vodanovic, se reunió ayer en la mañana con los ministros Carolina Tohá (Interior), Luis Cordero (Justicia), Camila Vallejo (Segegob) y Macarena Lobos (s), con el fin de limar asperezas.

Luego de la reunión, el jefe de bancada de los diputados socialistas, Daniel Manouchehri, reconoció que existió “molestia” con los reparos manifestados por el gobierno tras la aprobación del proyecto, pero dijo que daban por superadas las tensiones y reafirmaron su compromiso por avanzar en la agenda de seguridad impulsada por el Ejecutivo y el Congreso. No obstante, solicitaron al gobierno hacer una labor de “reordenamiento” con las fuerzas de Apruebo Dignidad.