Se buscan constituyentes: Los nombres (y las razones) del empresariado que apuestan a elegirse en abril

Disputar la arena de lo público es hoy la consigna en el sector privado, en medio de meses de intensos procesos electorales, donde de todas las votaciones que vienen, la que más preocupa es la elección de los integrantes de la Convención Constituyente, dada la relevancia que tienen para el empresariado los temas que se van a debatir allí y a la necesidad de contar con voces que los representen.

Por eso, en las últimas semanas, apenas se conoció el resultado del plebiscito constitucional, en el empresariado y especialmente en los gremios empresariales comenzó la búsqueda de nombres para participar en el proceso, lo que no ha sido fácil debido a la falta de candidatos o más bien interesados en embarcarse en una campaña, con los costos que eso tiene y también, por la elevada exposición pública.

Eso sí, esta visión no es la única que existe en este sector. Hay una mucho más cauta respecto de la participación del mundo privado en el proceso constituyente, que es la que impulsa un grupo más conservador, que piensa que no debiera haber una voz empresarial sino más bien voces individuales, desde su rol de ciudadano. Así lo planteó, por ejemplo, el expresidente de Sofofa, Hermann von Mühlenbrock, quien en entrevista con PULSO hace dos semanas planteaba que “los empresarios no son un partido político. Sus opiniones deben ser desde lo individual”.

Pero hay otra mirada, que es la que impulsan los empresarios más jóvenes -que son quienes están hoy a la cabeza de gremios como Sofofa- que, al revés, creen que sí debe haber un rol activo dado que muchos de los temas que les preocupan se van a discutir en el debate constituyente y más aún, lo ven casi como un deber.

Uno de los temas centrales que les interesa defender en la Convención Constituyente es el crecimiento económico como concepto, pues ven necesario que el país mantenga los lineamientos que permitan crecer. Eso, creen, es fundamental para el desarrollo. Otros aspectos, como el derecho de propiedad, también son relevantes.

Un punto relevante que favorece esta postura es que la valoración pública respecto del rol del empresariado, sobre respecto del rol que ha cumplido este sector durante la pandemia, no es tan negativa e incluso es mejor que la del gobierno o la del propio Parlamento, por lo que ven ahí cierto espacio de respaldo ciudadano para participar del proceso.

Al respecto, una encuesta encargada al ESE de la Universidad de Los Andes entre trabajadores arrojó que más de la mitad de ellos esperaba que la empresa se involucrara en el debate constitucional, no solo respecto a los temas que le competen sino también en relación con su rol de ciudadano corporativo y las responsabilidades a las que se van a comprometer.

Los que suenan

Hasta ahora, varios empresarios y altos ejecutivos han sido sondeados e incluso se buscaría armar un listado de candidatos a constituyentes, Pero, por ahora, no hay mucha claridad sobre nombres de personas que se atrevan a asumir el desafío.

Pero algunos suenan. Es el caso de Andrés Navarro, dueño de Sonda y de AFP Modelo quien históricamente ha tenido participación en el mundo político más “tras bambalinas” que de manera activa. Navarro además es bastante cercano al presidente Piñera y de hecho son amigos personales.

Por ahora, él lo estaría descartando, pero dado su interés histórico por el debate público, es un nombre al que habría que estar atento.

También se lo han planteado al propio Bernardo Larraín Matte, presidente de Sofofa, expresidente de la eléctrica Colbún y accionista, a través de su familia, de empresas como Entel y CMPC. Larraín Matte también es cercano al mundo político, principalmente al canciller Andrés Allamand, quien a su vez es muy amigo de su tío, Bernardo Matte. Por ahora, tampoco está convencido.

Larraín Matte abandonará la Sofofa en mayo, donde ya hay un interesado en sucederlo, el presidente de Ultramar Richard von Appen, y cercanos a él creen que una opción es que avance hacia un rol más activo en el mundo político, aunque puede ser, tampoco lo descartaría, en otra posición, incluso en el Congreso, algo así.

También en Sofofa, uno de los vicepresidentes, Matías Claro, presidente de Grupo Prisma y exgerente general del Canal del Fútbol antes que fuera vendido a Turner, ha sonado como candidato a constituyente. Dicen que le interesa, que lo está evaluando. Como dato, él reconoció públicamente que se inclinaba por el Apruebo en el plebiscito de octubre y ha tenido un rol bastante activo en el debate. De hecho, es uno de los fundadores del espacio denominado Nuevo Equilibro, que suma además de grandes empresarios, a personalidades del mundo de las pymes, que aboga por la apertura de espacios de diálogo, y que han ofrecido su colaboración para participar del proceso. Ellos, además, han abogado por cambios dentro de las empresas, al alero también de todas las críticas surgidas luego del 18 de octubre, concretamente respecto del rol de la empresa en la situación social.

Dentro de Nuevo Equilibrio, que debutara mediante carta en El Mercurio, hay varios nombres que suenan, como Andrés Meirovich (fundador y presidente de Genesis Ventures), Arístides Benavente (presidente de Komax), Diego Fleischmann (fundador de Migrante) y Eduardo Della Maggiora (CEO de Burn to Give). En este grupo también participa Rosario Navarro, vicepresidenta de Sonda e hija de Andrés Navarro.

Dentro de ese grupo hay uno -Arístides Benavente, presidente de la empresa Komax- que se lanzó públicamente este domingo, asegurando que su interés es representar a su zona, la región de Aysén, para lo cual está preparando un viaje para conversar con las personas de allí y ver si hay una oportunidad real de presentarse como carta para la convención.

Más nombres

¿Quién más lo está pensando? El execonomista jefe de Banchile y expresidente del directorio de Metro, entre otros cargos, Raphael Bergoeing, analiza la posibilidad, mientras que el exsubsecretario de Minería y expresidente del directorio de TVN, Francisco Orrego, también lo analizan.

El problema, no solo en estos, sino en varios otros casos, es que les significaría no solo costear una campaña millonaria, sino que también tendrían que dejar de lado varias actividades que podrían ser incompatibles con una eventual participación en la convención constituyente.

Quien también está analizando la propuesta es Jorge Said, accionista de Parque Arauco y de Latam, y quien ha tenido públicas diferencias con los controladores de ambas compañías.

Raúl Alcaíno, exalcalde de Santiago y empresario del negocio de la basura, es otro que lo está pensando. Hace algunas semanas lo reconoció y agregó que -además de definirse como independiente de centroderecha- que eso se materialice dependerá finalmente de los cupos y las listas y de qué tan claras sean las reglas del juego..

Sutil dice no

Quien ya dijo que no, de manera pública, fue el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Juan Sutil, quien también ha participado activamente del debate público y que también aboga por mayor participación del sector, pero que no está dispuesto, ha dicho, a ser él quien asuma ese rol.

El plan de Desafío Levantemos Chile

Otra entidad que está intentando convocar a personas del mundo privado es Desafío Levantemos Chile, un organismo que, si bien se asocia a temas más sociales, tiene una relación bastante profunda con el mundo privado, generando alianzas y trabajos de largo plazo.

Ellos se han juntado con los gremios de emprendedores, concretamente la Asociación de Emprendedores, que encabeza Alejandra Mustakis, y la Multigremial de Emprendedores, de Juan Pablo Swett -quien descartó públicamente asumir el desafío-, y ayer dieron a conocer un listado de doce candidatos a la convención constituyente, la que eventualmente podría crecer pues esa es la intención de los organizadores.

Dentro de la primera lista de constituyentes, dada a conocer este martes, destacan Arturo Guerrero, famoso dirigente de la Vega Central de Santiago; María Angélica Tepper, dirigenta gremial que presidió en su minuto la Cámara de Comercio Temuco; Duilio de Lapeyra, director de Asech; Sandra Cabezas, emprendedora y dirigente gremial del transporte de carga por carretera desde hace 30 años; Goran Ahumada, director de Emprendimiento y Sostenibilidad de Desafío Levantemos Chile y María Inés Figari, presidenta de la Sociedad Agrícola del Norte, entre otros.