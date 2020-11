Ser senador díscolo del gobierno según los RN Ossandón y Castro... y por qué éste quiere recortarle gastos reservados a Piñera

Un dejo de triunfo albergan algunos senadores de ChileVamos por haberle ganado el gallito al gobierno al lograr no solo que éste presentara un proyecto de ley para posibilitar un segundo retiro del 10%, sino que además eliminando todas las barreras que dificultaban su universalidad. Todo este proceso ha hecho notorio al team de cinco senadores que ya se han ganado la etiqueta de díscolos entre sus pares... aunque algunos estén retirando su voto a favor del proyecto de los diputados precisamente a raíz del texto de La Moneda.

Los cinco son los UDI Iván Moreira, David Sandoval, José Durana; y los RN Manuel José Ossandón y Juan Castro. Este último explica que “los senadores díscolos tenemos un sentido social mucho más amplio. Con el Cote Ossandón y Sandoval fuimos alcaldes, sabemos lo que sucede y por eso aprobamos el 10% inicial, y seguimos con esto porque pensábamos que el gobierno debió haber frenado antes este segundo retiro con otro proyecto. Se demoró, y al final lo hizo porque nosotros lo pedimos”.

Lo mismo deslizó Ossandón en Mega: “Esto que pasó en estas últimas semanas no fue obra del Espíritu Santo ni mía; es una obra de trabajo que hicimos entre todos. Y todo lo que pasó en las comisiones fue parte de acuerdos que tuvimos de palabra”.

Es cierto que el gobierno accedió a su fórmula, pero con un proyecto que contenía bastantes restricciones para poder retirar. Por eso ayer hubo bastantes conversaciones tanto en la Sala del Senado mientras se analizaba el Presupuesto como en una adyacente, entre los ministros de la Presidencia, Cristián Monckeberg, el de Hacienda, Ignacio Briones, y el senador Castro.

“Me tocó a mí negociar con los ministros. Les dije nosotros aceptamos el proyecto de ustedes pero le sacamos todas las limitantes. Presionamos para que no tuviera ninguna limitación y todos puedan retirar” recalca el parlamentario. Fruto de este diálogo presentaron indicaciones que las Comisiones Unidas apoyaron para quitar las barreras, dejando solo la obligación de que las rentas más altas tributen por la extracción de los fondos previsionales y que las autoridades no puedan retirar.

Queda que se voten ambos proyectos en la sala del Senado. Primero la reforma que viene de la Cámara y después el del gobierno. “Creo que los cinco nos vamos a abstener porque somos los creadores de limpiar el proyecto del Ejecutivo. La izquierda quería crear conflicto, pero nosotros no queremos conflictos, queremos que la gente retire el 10% lo más rápido posible”, subraya Castro.

De hecho, el senador Moreira, que había anticipado que apoyaría ambas iniciativas, hoy en la mañana -tras reunirse con el Presidente Piñera- viró: “En vista que hay dos proyectos iguales, me voy a abstener en la reforma por respeto a todos los diputados de ChileVamos que votaron a favor en la Cámara, y votaré a favor el del gobierno”.

En este escenario sería muy difícil que se logre el quórum requerido para la reforma que viene de la Cámara, mientras que sí habría amplia mayoría para viabilizar el articulado del gobierno.

¿Gastos reservados a la Presidencia? “Debe dar un ejemplo”

El senador Castro fue más díscolo ayer porque -entre todo esto- presentó una indicación que fue aprobada para reducir a la mitad los gastos reservados por $ 1.810 .834 millones que contemplaba el proyecto de Presupuestos para la Presidencia de la República. Una audacia con gusto a afrenta que sería imposible de pasar por alto para un gobierno, pero hasta ahora no hay señales de que se la hayan cobrado.

Castro tiene sus razones y no las calla: “Hoy nadie se da el lujo de tener un gasto normal, entonces cuando vi el presupuesto dije la primera autoridad del país debe dar un ejemplo, si el jefe de hogar no es austero en tiempos de crisis, ¿qué esperamos para el resto de la familia? La Presidencia debe poner su cuota”.

No obstante, no pudo votar su propuesta porque al desplazarse de Viña a la sede del Congreso se encontró con una marcha por la Ley de Pesca. “Estuve dos horas en un taco”, acota.

En todo caso, asegura que que cuando llegó al Congreso nadie del gobierno le hizo alguna observación. “A mí no me dicen mucho porque saben que soy un poco díscolo. Pocas veces me tratan de convencer”, describe.

Ayer en el gobierno -en medio del ajetreo legislativo- algunas autoridades no tenían tesis ni explicaciones a la mano para descifrar por qué hace esto el senador RN. Pero él insiste. Ante la posibilidad de que el Ministerio de Hacienda insista en los siguientes trámites que le restan al proyecto en revertir el recorte de estos gastos reservados al Presidente, advierte tajante: “Sería impresentable que insistan, estamos en un año de austeridad y deben dar el ejemplo”.