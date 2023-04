“Si no somos capaces de cerrarles el paso, vamos a tener a Kast, la Matthei o al alcalde de La Florida en La Moneda”: la reaparición de Teillier ante su militancia

“Compañeros y compañeras, es para mí un gusto estar con ustedes después de tanto tiempo. Espero que nos veamos más seguido, aunque sea por Zoom, porque todavía estoy en recuperación”.

Pasadas las 20.00 de anoche, tras un silencio producto de desperfectos técnicos, el presidente del Partido Comunista (PC), Guillermo Teillier, expuso, por alrededor de 21 minutos, a través de Zoom ante su militancia. El encuentro -al que tuvo acceso La Tercera PM- tenía como objetivo que el timonel se refiriera a “la importancia de la etapa final de la campaña”, según se desprende del flyer de invitación.

“Los compañeros de la dirección me pidieron que pudiera conversar con ustedes acerca del proceso electoral que se va a realizar el 7 de mayo. Sabemos que hay muchas dudas, reticencias, en relación a este proceso, pero es lo que tenemos por delante”, dijo el timonel, quien ha estado alejado de la primera línea de la política debido a problemas de salud.

La convocatoria fue exitosa: a la reunión se conectaron 500 personas. Y más de 200 quedaron en la sala de espera. Entre los presentes estaban las diputadas comunistas Karol Cariola y Daniela Serrano.

“No va a salir una Constitución como nosotros queremos”

En relación a la elección que se avecina, Teillier reconoció que “la situación es difícil, no tenemos las mismas condiciones que antes del 4 de septiembre (...). Desde luego que los ánimos quedaron tocados”. Para él, la mayor preocupación es que “hay un importante porcentaje de electores que plantean en las encuestas que no van a ir a votar y que no les importa el proceso”.

Según expuso el exdiputado, la importancia de esta elección radica en que permitirá contar con una nueva Constitución. Sin embargo, precisó que “indudablemente no va a ser lo que nosotros queríamos, porque no es el mismo texto constitucional que fue rechazado (...). Tenemos que atenernos a que no va a salir una Constitución como nosotros queremos, lo que puede salir es una Constitución habilitante que permita con mayor facilidad aprobar leyes hacia el futuro”.

Además, el timonel enfatizó que la elección no se trata solo de la Constitución. Para él, “tiene que ver con la correlación de fuerzas para todo lo que viene para adelante”. Y es que, según señaló, “hay varias cosas que como gobierno hemos instalado (...). Respecto a casi todas esas propuestas (...), la derecha tiene una campaña feroz en contra, se nos están cruzando en el camino y quieren tener más fuerza todavía para desestabilizar a este gobierno (...). Ya nos echaron abajo la reforma tributaria (...)”.

En este sentido, Teillier aseguró que en las próximas elecciones “están en juego todas estas reformas. Si sacamos pocos votos o no elegimos una cantidad digna de consejeros, y con nuestros aliados no logramos evitar que la derecha cope los 3/5, nos veríamos en duros aprietos”.

También deslizó que es necesario conformar un acuerdo político que logre hacer frente al avance de la derecha. “Hoy día todos hablan de que el próximo gobierno va a ser de derecha. Si no somos capaces de cerrarles el paso y de obtener una correlación de fuerzas favorable, va a ser así: vamos a tener a (José Antonio) Kast o la (Evelyn) Matthei o el alcalde de la Florida (Rodolfo Carter), no sé cuál otro, sentados en La Moneda”.

Al sector de la derecha, además, lo acusó de querer “convertir al país en un país policiaco, autoritario y represivo”.

A la vez, Teillier sostuvo que “esta elección va a determinar la correlación de fuerzas dentro del gobierno”. Esto, según justificó, porque, “por más que no lo digamos, dentro del gobierno hay una disputa entre dos sectores: Apruebo Dignidad y el Socialismo Democrático. Lo ideal es que saquemos una votación que nos permita a ambos sectores tener claro que cada uno por su lado no sacamos nada, que tienen que fortalecerse los acuerdos por sacar adelante el programa (de gobierno)”.

Para lograr un resultado favorable a su sector, Teillier enfatizó ante su partido que “tenemos que salir a la cancha a disputar, incluso los temas de delincuencia con mucho más fuerza, no inhibirnos a este tema, pero siendo capaces de impedir las arbitrariedades que se pueden producir y que ya se están produciendo en algunas de las leyes que se han aprobado, que entran en contradicción con los tratados de derechos humanos”.

Asimismo, el presidente PC reiteró ante su militancia que es necesario salir a hacer campaña. “Llamar a activar el partido ahora es un poco tarde, incluso esta reunión es un poco tarde. Debió haberse hecho antes. Pero se puede convocar al partido a salir a la calle, a la población, sin perder mucho tiempo. Tenemos que estar dispuestos a dar la batalla ideológica”, concluyó.

Pese a sus reparos al proceso, Teillier deslizó que su partido tiene “grandes posibilidades” de sacar como consejeros a Karen Araya (Región Metropolitana), Valeria Chacana o Fernando Viveros (ambos compiten por Coquimbo), Carolina Fernández (Valparaíso) y Pablo Cuevas (Biobío).