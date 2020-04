“Si pudiera volver el tiempo atrás”: Las otras veces en que el Presidente Piñera retrocedió frente a una polémica

Fue esta mañana, en un matinal, en que el Presidente Sebastián Piñera volvió a referirse a la controvertida fotografía que se tomó dos viernes atrás en una vacía Plaza Baquedano.

—Si volviera el tiempo atrás no actuaría igual —dijo el Mandatario en Mucho Gusto—. “Me bajé, sacamos una foto, saludé a unos militares, a trabajadores y carabineros y continué. No comparto la idea de aquellos que sienten que son los dueños de la Plaza Italia, la Plaza Baquedano o Plaza Dignidad (...) nos pertenece a todos", precisó.

Explicaciones más o menos, lo cierto es que no es la primera vez que el jefe de Estado apela a esa frase (“Si volviera el tiempo atrás...”) para abordar una situación polémica.

Pablo Piñera

En abril de 2018, prácticamente al comienzo de su segundo mandato, Piñera designó a su hermano Pablo como embajador en Argentina, generando una ola de críticas por la nominación. Ante los reiterados cuestionamientos y en medio de la firma del proyecto de Ley de Integridad Pública que regula el nepotismo y los conflictos de interés, el Mandatario echó pie atrás frente al nombramiento.

Tiempo después, abordaría la situación con radio ADN. —Si pudiera volver el tiempo atrás, cosa que no tenemos el privilegio, obviamente no lo habría hecho", dijo.

Viaje a China

Casi un año después, la participación de Cristóbal y Sebastián Piñera Morel (los hijos del Mandatario) como parte de la comitiva presidencial que viajó a China abrió un flanco a La Moneda. Ambos participaron en una reunión con empresarios chinos, instalando al gobierno en el foco de los cuestionamientos. En junio de 2019 Piñera abordó la polémica en una entrevista con TVN afirmando:

—Si pudiera volver el tiempo atrás, por supuesto que haría las cosas distintas, pero me quedo con el fallo de la Contraloría que, después de una profunda investigación, determinó dos cosas: que se cumplieron todas las normas de probidad y que no le costó un peso al Estado.

En la misma entrevista agregó:

—Si pudiera volver el tiempo atrás, haría las cosas distintas. No estarían mis hijos en esa reunión.

Estallido social

El mismo día en que se inició el estallido social, el 18 de octubre de 2019, una foto se volvió Trending topic en redes sociales: el Presidente en un restaurante de pizzas del sector oriente de la capital, compartiendo en el cumpleaños de uno de sus nietos. Las críticas llovieron.

Piñera abordaría la polémica en una entrevista que La Tercera publicó el 29 de diciembre de 2019.

—Ese día llegué a La Moneda muy temprano en la mañana y me fui como a las 3-4 de la mañana y tenía un compromiso adquirido con un nieto. Me demoré 45 minutos. Si pudiera volver atrás, le habría dicho “nieto, se lo prometí, sé que para ti era muy importante, y no habría ido”. Lo reconozco.

Exalmar

¿Han sido estos deseos de retroceder en el tiempo una característica propia de la segunda administración? No.

La frase también la ha pronunciado el Presidente en otras oportunidades.

En diciembre de 2016, Piñera concedió una entrevista a la revista Capital. Una de las preguntas que se le realizó fue si es que arrepentía de haber invertido en la pesquera peruana Exalmar (a través de Bancard, su family office) mientras Chile litigaba por territorio marítimo en La Haya contra Perú.

En la publicación de pape couché, el entonces aspirante a La Moneda aseguró:

—El propio gerente de Bancard, Nicolás Noguera, quien tomó la decisión, reconoció que fue imprudente. A la luz de todo lo que ha ocurrido, si pudiera volver atrás -cosa que la vida nunca nos permite- había omitido esa inversión, que además ¡fue muy mala! Desde que se compraron esas acciones, lo único que han hecho es bajar y bajar...— afirmó Piñera, en una frase que se haría recurrente en los años venideros.