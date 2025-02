Una foto con agujeros, plumas y fecas de ave: la misteriosa encomienda que hace “temer por su vida” al conservador de Bienes Raíces de Santiago

Las últimas vacaciones que tomó fuera de Chile el Conservador de Bienes Raíces en los Registros de Propiedad, Comercio y Aguas de Santiago, Luis Maldonado Croquevielle (78), terminaron de manera estrepitosa.

El pasado sábado 1 de febrero, tras pasar unos días en el extranjero, el abogado se percató de que en la conserjería de su departamento -ubicado en la comuna de Vitacura- lo aguardaba un “regalo” que solo terminó trayéndole malos ratos. De hecho, el supuesto obsequio desencadenó la concurrencia de personal de la Policía de Investigaciones (PDI) hasta su residencia.

Se trataba de un paquete blanco con el logotipo de la marca Mont Blanc, pero cuyo contenido estaba lejos de ser un artículo de lujo. Había un paquete dentro de otro y al final dos fotografías, una de él y otra de su pareja, Karin Vargas (50). Ambas estaban perforadas en la zona de los ojos y “decoradas” con plumas manchadas con una sustancia que parecía ser feca de aves.

La reacción fue inequívoca: Maldonado Croquevielle sintió que era víctima de amenazas y que su integridad, y la de su novia, corrían peligro. Por lo mismo, tomó el teléfono y alertó de la situación a la policía civil.

Todo lo ocurrido quedó descrito en una querella que presentó el conservador el 12 de febrero ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago y que, al día siguiente, fue declarada admisible por la jueza Mariana Leyton.

Como se relata en el documento de siete carillas, los hechos que enfrentó el profesional son constitutivos de una “seria amenaza” de causarle daño a la integridad física y psíquica del conservador, por lo que se pidió a la Fiscalía actuar de inmediato. Por lo demás, no era la primera vez que Maldonado protagonizaba como víctima un proceso judicial.

Es que no se trata de un funcionario público común ni desconocido. Permanece en el mismo cargo desde 1997, uno de los más codiciados por el cuantioso salario: cientos de millones de pesos mensuales.

Además, en el pasado, denunció un intento de extorsión cuando una mujer amenazó con dar a conocer fotos íntimas del abogado si no le pagaba una suma de dinero que ella exigía. Maldonado, lejos de entregar el monto requerido, llevó a su extorsionadora ante la justicia, protagonizando un escándalo judicial que no dejó a nadie ajeno en los pasillos de tribunales.

Bajo este contexto es que resultó llamativo que el conservador de Santiago retorne a la sede judicial, aunque esta vez por un tema más complejo: teme por su vida.

El relato

El paquete en cuestión, conforme con la acción judicial presentada la semana pasada, lo entregó el conserje del edificio a Maldonado Croquevielle. El funcionario le transmitió que lo había dejado en recepción el 29 de enero una mujer que no se identificó y que, cuando se le consultó quién era el remitente, solo se limitó a decir que los datos estaban al interior de la encomienda.

La mujer llegó al domicilio en un automóvil Suzuki Alto color gris conducido por un tercero y, según las cámaras de vigilancia dispuestas en el lugar, estaba vestida “con una chaqueta y gorro, a pesar de las altas temperaturas, quedando registrado su ingreso en auto al estacionamiento a las 19.59 p.m., bajándose y haciendo ingreso al edificio y entrega del paquete”, se indica en el escrito.

El conservador Luis Maldonado.

La sorpresa, como se mencionó, vino cuando el conservador abrió la caja.

“El sábado 1 de febrero de 2025, procedí a abrir el paquete. Hago presente que este no contenía ninguna indicación del remitente, ni una tarjeta. Sino que eran una sucesión de paquetes, uno dentro de otro sucesivamente. Finalmente, llegué a uno en el que estaba una fotografía de mi persona, la que estaba perforada y rodeada de diversos elementos que no pude identificar. Al examinar con más detalle, me pude percatar que mi fotografía estaba perforada por un clavo de acero. Específicamente, éste perforaba mi frente para luego, dar la vuelta (estaba doblado) y terminaba su trayectoria para perforar uno de mis ojos. Adicionalmente, había otra fotografía mía y estaba la fotografía de mi pareja o polola señora Karin Johanna Vargas Schuldes, la que también estaba dañada y perforada en zonas vitales”, se lee en la querella.

Ante ello, Maldonado evidencia que el contenido constituye claramente una amenaza de hacer daño a él y a Vargas Schuldes.

“Así lo indica las diferentes perforaciones de la frente y ojo con un clavo de acero, el que fue doblado para que diera la vuelta y perforara en dos puntos vitales de mi fotografía. Lo mismo ocurre con la fotografía de doña Karin Vargas. El simbolismo de las fotografías de mi persona con perforaciones en puntos letales es inequívoca. Por lo que dan el carácter de seriedad, gravedad y verosimilitud del daño”, se agrega.

Las sospechas

Desde el entorno del conservador Maldonado tienen sospechas respecto de quién podría estar tras estos hechos, aunque por el momento prefieren no hacer conjeturas y esperar que la indagación de la Fiscalía arroje sus resultados.

Eso sí, hay elementos que no dejan pasar en la querella, donde también se hace presente: “Mi domicilio particular, no es de dominio público. Además, está en un lugar en la comuna de Vitacura, que es de difícil acceso, en el faldeo de un cerro, al que se debe llegar en algún medio de transporte motorizado, puesto que está retirado de las vías principales y del transporte público, y está conectada con una autopista. Tal y como lo hizo la mujer que embozada, ocultado su rostro y sobrevestida con una chaqueta con capuchón (gorro), vehículo que la llevó, la esperó, para retirarse una vez entregado el paquete”.

Asimismo, se señala que fueron los efectivos de la PDI los que indicaron que los elementos que rodeaban su foto, preliminarmente, eran plumas y feca de ave. “Dichos elementos fueron levantados y retirados por instrucción del Ministerio Público según se me indicó”, precisó.

Al cierre del escrito, además, Maldonado sinceró el efecto que tuvo el impensado “regalo”. “Los hechos ocurridos, nos han causado una gran imprecisión y miedo. Concretamente a sufrir un daño físico ya sea en la integridad como en la vida en mi persona y la de mi pareja. No sabemos qué esperar, ni qué vendrá a continuación, ni cuándo”.

Nuevo proceso judicial

Tal y como ya se había adelantado, esta no es la primera vez que el citado conservador debe recurrir a la justicia. Anteriormente lo hizo a raíz de amenazas que recibió de parte de la exmodelo Carolina Leal y de su exabogado Marcelo Jadue -ambos condenados- respecto de la difusión de imágenes íntimas.

Como estableció en 2007 el 4° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, ambos sujetos amenazaron a Maldonado con publicar unas fotos en las que aparecía desnudo si no recibían un pago de $200 millones.

Eso sí, como ahora la situación es distinta, solicitó al Ministerio Público diligencias específicas. Pidieron se imparta orden de investigar amplia a la Bicrim de la Policía de Investigaciones de Chile para que proceda a investigar los hechos, y también que se haga el levantamiento y resguardo de los archivos y soportes digitales de las videograbaciones de su edificio del día miércoles 29 de enero de 2025.