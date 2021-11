Por Louise de Sousa, embajadora de Reino Unido en Chile

Esta semana y la próxima se está desarrollando la COP26, cuya presidencia ostenta Reino Unido en colaboración con Italia. La cumbre está demostrando que el Acuerdo de París puede funcionar y ha llevado adelante acciones concretas sobre “el carbón, el efectivo, los automóviles y los árboles”, que son ejes prioritarios de la presidencia británica.

Más de 150 países han presentado sus Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC) actualizadas o han anunciado su intención de hacerlo. Los nuevos compromisos Net Zero están acelerando la transición a una economía global baja en carbono.De hecho, cuando se acordó la presidencia de Reino Unido en 2019, menos de un tercio del PIB mundial estaba cubierto por los objetivos Net Zero, ahora supera el 90%, con compromisos notables de Brasil (2050), Vietnam (2050), Nigeria (2060) e India (2070).

Entre los resultados más relevantes hasta la fecha se pueden destacar los relacionados con los bosques y el uso de la tierra, en el que 128 países (incluidos Chile y Reino Unido) que cubren casi el 90% de los bosques del mundo, se comprometieron a la protección de estos. Por otro lado, más de 40 países (incluidos EE.UU., India, UE, China y algunos de los países más vulnerables al cambio climático como es el caso de Chile) adhirieron a los Glasgow Breakthroughs. Los líderes anunciaron un plan de 10 años para crear empleos verdes y crecimiento sustentable a nivel mundial. Este trabajo comenzará con los sectores de energía, el transporte, el acero, el hidrógeno y la agricultura.

Más de 130 billones de dólares de financiación privada se han comprometido ahora con objetivos netos cero basados en la ciencia e hitos a corto plazo a través de la Glasgow Financial Alliance for Net Zero. Estos compromisos de más de 450 empresas en 45 países, pueden proporcionar gran parte del financiamiento necesario para el cero neto durante las próximas tres décadas.

Durante la próxima semana esperamos ver más anuncios y compromisos que nos permitan asegurar que la meta de 1,5 grados sigue al alcance. Chile y Reino Unido han continuado mostrando su liderazgo con sus compromisos y anuncios en la COP26. Seguiremos profundizando esta colaboración durante y después de Glasgow.