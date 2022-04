Por Alvaro Peralta Sáinz, cronista gastronómico

Ubicada a varias cuadras de Plaza Baquedano, lo que le permite funcionar con normalidad todos los días y aún sin contaminarse con la gentrificación del Barrio Italia; esta tradicional fuente de soda de la calle Vicuña Mackenna esquina Santa Isabel siempre invita a hacer una pausa y probar algo recién salido de su plancha. Justamente eso fue lo que hice un día que, casi a la hora de almuerzo, me vi caminando por esta zona.

Instalado en solitario en una mesa -la barra aún no vuelve a funcionar- pedí una vienesa italiana ($4.000) y un schop ($3.100). Como para calentar motores. Mientras me refrescaba con la cerveza contemplaba el tradicional muro de este lugar, repleto de fotos de cracks del fútbol, muchas autografiadas. Lamentablemente, en esta pared cada día hay más muertos que vivos. Los años no perdonan. Afortunadamente pronto llegó el completo, una pequeña obra de arte. Con un pan tibio y esponjoso, más bien grande, que albergaba muy bien la salchicha (bien dorada, tal como se pidió) y una más que buena cantidad de tomate en cubos, palta molida a tenedor (sin patear, como en otros lugares) y todo coronado por una mayonesa de verdad sublime. Abundante, sedosa y saladita. Con una raya de mostaza y otra de ají encima, lo cierto es que se llegó a la perfección.

Así las cosas, la vienesa italiana no se volvió a poner sobre el plato -como debe ser- y fue despachada rápidamente. Y ya que estábamos en lo que estábamos, y para seguir disfrutando de la mayonesa, pedí un simple pero tradicional lomo mayo ($5.450), el que llegó rápidamente y que lucía tal como lo recordaba de visitas anteriores. Una frica grandota y esponjosa, de textura similar al pan del completo, una buena cantidad de finas lonjas de lomito medio desarmadas y bien humedecidas por su caldo. Y una cantidad más que generosa -pero no grosera- de la mayonesa que ya venimos hablando. En resumen, un disfrute total. Tan bueno como los centenares de lomos mayo que me he comido en este lugar a lo largo de mi vida.

Alguna vez le escuché decir al diseñador Juan Guillermo Tejeda que una de las primeras ideas para el estand chileno en la exposición de Sevilla (la del iceberg) había sido la de recrear una fuente de soda. Pensando en eso me imagino un container con el Munich adentro, puesto en cualquier ciudad del mundo y no se me ocurre mejor postal de Chile. Desde luego, una postal muy apetitosa.

CONSUMO TOTAL:

$12.550

DIRECCIÓN:

Vicuña Mackenna 480,teléfono 222229326, Providencia.

HORARIO:

Lunes a sábado 10 a 22 hrs.

ESTACIONAMIENTO:

En la calle

PÚBLICO:

Apto para todas las edades.

EVALUACIÓN

✮✮✮✮

Calificaciones:

✮✮✮✮✮ Sobresaliente / ✮✮✮✮ Excelente / ✮✮✮ Satisfactorio / ✮✮ Mucho que mejorar / ✮ Para no volver