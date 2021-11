Crítica gastronómica de Don Tinto: Starnberg, hace calor

Por Alvaro Peralta Sáinz, cronista gastronómico

Es viernes y ya son bien pasadas las tres de la tarde. Hay mucha hambre. Y hace calor. Casi sin darme cuenta voy pasando por fuera de este restaurante -heredero del mítico München de Avenida El Bosque- ubicado a pocos metros de la esquina de Alonso de Córdova y Vitacura, por lo que decido pasar a comer algo rápido. Aunque hay mucha gente, logro instalarme en la terraza. Hace calor. Por lo mismo, pido una garza Royal Guard ($3.600) y comienzo a revisar la carta. Paso por delicias como escalopas, sesos apanados, pernil dorado en la plancha y lengua nogada. Son preparaciones que aquí nunca fallan. Sin embargo, opto por su clásico Plato Verano ($12.700), que es frío. Es que… hace calor.

Mientras espero llega un plato con un par de variedades de pequeños panes más el clásico pretzel tibio que aquí se ofrece, más mantequilla y una alcuza con aceite de oliva, jugo de limón, ají y dos muy buenas mostazas. El pretzel con la mantequilla se van rápido y casi inmediatamente después llega el veraniego plato que consiste en un trozo de chuletas kassler, otro de pernil, uno de lengua más una tajada de sülze (queso de cabeza). Además, al centro del plato viene una pequeña porción de papas mayo y unas lonjas de pepinillos dill. Obviamente, todo frío.

Pruebo todas las proteínas y están notables. Suaves y sabrosas. Voy picando de una y de otra, aunque me reservo el pernil para el final. Delicioso como siempre. Juego con las distintas mostazas, una dulzona que va de maravillas con el sülze y otra fuerte que queda perfecta con la lengua. Las papas mayo están bien, aunque quedarían mejor con la mayonesa casera que una amiga banquetera -y clienta del local- lleva cada vez que come ahí. Un privilegio de parroquiana, obviamente. Finalmente no dejo nada, ni un par de tomates cherry. Y repaso con un pequeño pan amasado los restos de mayonesa y mostaza -más algún trocito de carne- que quedan en el plato. Y pido una garza más. Es que… hace calor.

Según un amigo, el Starnberg es un Lomit’s, pero cuico. Puede ser, algunas similitudes tienen. Sobre todo por su clientela, bien pasada de los 60 años y predominantemente masculina. Ya son casi las cinco y comienzan a circular los mozos con botellas de destilado. Es que aquí los combinados se preparan en la mesa, con la botella a la vista. Lo tomo como una señal. Una señal de que debo irme porque aún me quedan cosas por hacer antes de cerrar la semana, aunque con la satisfacción que -una vez más- y a pesar del calor, el Starnberg no me ha fallado.

CONSUMO TOTAL

$19.900

DIRECCIÓN

Alonso de Córdova 2359, teléfono 229535100, Vitacura.

HORARIO

Lunes a viernes 11:30 a 22 hrs. Sábado 12 a 22 hrs. Domingo 12 a 21 hrs.

ESTACIONAMIENTO

En la calle (pagado).

PÚBLICO

Apto para todas las edades.

EVALUACIÓN

✮✮✮✮

Calificaciones:

✮✮✮✮✮ Sobresaliente / ✮✮✮✮ Excelente / ✮✮✮ Satisfactorio / ✮✮ Mucho que mejorar / ✮ Para no volver