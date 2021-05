Jaime Quintana (PPD) y la presidencial de Unidad Constituyente: “Antes del 20 de mayo es posible cambiar jugadores”

El senador del PPD Jaime Quintana dice que el ambiente de crisis política después de la derrota sufrida por el gobierno tras el rechazo del Tribunal Constitucional al requerimiento presentado para detener el proyecto de retiro del 10% de las AFP le recuerda los días previos al acuerdo del 15 de noviembre, que selló el itinerario constituyente. Un hito del que fue protagonista.

Advierte que “no estamos en la mayor situación de solidez institucional”, pero tiene confianza en la estabilidad que ofrece el itinerario institucional. “La redacción de la Constitución está a la vuelta de la esquina y eso hace una diferencia no menor”, subraya.

En este escenario, el parlamentario PPD reafirma la necesidad de llegar a acuerdos, sostiene que una eventual acusación constitucional contra el Presidente Piñera “no contribuye en nada a ordenar los procesos políticos” y llama a su sector a replantearse la viabilidad de sus candidaturas presidenciales.

¿Qué autocrítica le cabe a la oposición frente a esta crisis?

Probablemente, el hacer de todos los temas una confrontación le ha jugado una mala pasada a la oposición. En el pasado debimos haber dejado de manera más explícita nuestra voluntad de diálogo. Hoy eso se está haciendo. La presidenta del Senado, Yasna Provoste, ha manifestado y tendido los canales de diálogo al Ejecutivo y hacia todos los sectores y eso se aprecia en el Senado.

¿Hay espacio para un acuerdo?

Habría que definir cuáles son esos temas. La actitud del Presidente Piñera no ha facilitado el diálogo, al revés. Su conducta le puso fecha de vencimiento al presidencialismo en Chile. La posibilidad de que en la nueva Constitución pasemos de un parlamentarismo de facto a algún tipo de parlamentarismo ha quedado completamente abierta después de este mal gobierno.

¿Cómo evalúa el rol que ha cumplido hasta ahora la senadora Provoste?

En pocas semanas la senadora Yasna Provoste ha demostrado que es posible lograr una unidad de propósitos que respete las diferencias en la oposición en pleno año electoral, pero al mismo tiempo de fortalecer el rol del Senado. Eso es muy relevante en estos tiempos. Eso significa afirmar la frágil institucionalidad que tenemos.

El rol de ella contrasta con el que han tenido los candidatos del sector, ¿por qué cree que los presidenciables de la oposición no han logrado capitalizar la crisis del gobierno?

Algunos se han dejado llevar por las encuestas. Se echa de menos mayor debate. Lo que hemos visto en algunos candidatos es dejarse llevar por lo que puede ser la tendencia del momento. Pero nosotros necesitamos liderazgos que se anticipen, que marquen posición. Me hubiera gustado un rol de los presidenciables de mayor solidez técnica.

¿Eso incluye a los candidatos de su sector del eje PS-PPD, Paula Narváez (PS) y Heraldo Muñoz (PPD)?

A nuestros candidatos les ha faltado capacidad para mostrar propuestas, ser más claros en lo que se necesita para terminar esta pandemia en términos de ayuda. Todos hablamos de la renta básica universal, por supuesto, pero eso hay que ver cómo se hace.

¿Cree que es el momento de evaluar un giro en las apuestas presidenciales? ¿Hay espacio para eso?

Yo creo que siempre los partidos, los dirigentes y los propios candidatos tenemos el deber de estar observando cómo avanzan las posibilidades. Tenemos una realidad extremadamente dinámica, pero, además, un conjunto de compatriotas que aún no decide el voto y eso hace que nuestras opciones de la centroizquierda estén todavía bajas. Yo creo que de aquí al 20 de mayo los partidos de Unidad Constituyente deberían preguntarse si tienen candidaturas competitivas para pasar a segunda vuelta y ganarle a la derecha.

¿Y si la respuesta fuera que no?

Yo puedo responder eso solo desde la perspectiva del PPD. En el caso del PPD no hay nadie mejor que Heraldo. Él pasó por un proceso de primarias, fue ratificado en un consejo nacional... No hay candidato mejor, pero esa reflexión debe hacerla cada colectividad por separado. Antes de inscribir la primaria es perfectamente posible cambiar los nombres. Cuando en el fútbol quedan pocos minutos y el partido no se está ganando a veces se puede cambiar jugadores, o una jugadora.

¿Debieran dar un paso al costado quienes no marquen?

Lo que han resuelto los partidos me merece todo el respeto, pero eso no está escrito en piedra, porque hoy día la inmensa mayoría no quiere que gane la derecha. En esta realidad dinámica tenemos un mensaje muy claro de la ciudadanía que dice “pónganse de acuerdo y busquen los mejores nombres”. La gente dice que no resolvimos bien el tema presidencial hace cuatro años y eso no nos puede volver a suceder. Por lo tanto, creo que no cometo ninguna herejía si digo que previo al 20 de mayo los partidos de UC deberían preguntarse si tienen candidaturas competitivas para segunda vuelta. Antes del 20 de mayo es posible cambiar jugadores.

¿Yasna Provoste se perfila como una jugadora?

Yasna Provoste ha cumplido un rol de manera extraordinario, con mucha lucidez y con sentido de unidad que hace rato no se veía en la oposición. Pero esa respuesta le corresponde a la Democracia Cristiana.

Paula Narváez es quien menos marca en este momento, ¿debiera dar un paso al costado?

No soy quien para pedirle gestos a nadie. Yo parto de la base que todos los candidatos están todos los días tomando el pulso de si son capaces de pasar a segunda vuelta y ganarle a la derecha. Esa es la responsabilidad de los candidatos, pero no solo de ellos, sino también de los partidos y de quienes tenemos un rol de dirigencia.

¿Coincide en que Pamela Jiles hoy es la única que ha capitalizado la crisis?

Ella ha conectado con un sentimiento profundo. Si el gobierno de Piñera hubiera hecho lo que hizo (Emmanuel) Macron, claramente, no habría habido tanto espacio para propuestas de ese tipo sabiendo que los retiros son cada vez más regresivos, no obstante, el gobierno no dio alternativas.