José Roa, encargado de la Unidad Consultiva para la Reforma las Policías: “Nuestra pretensión es tener una policía que sea atractiva para ingresar y permanecer”

Fue como director del Sernac, entre el 2004 y el 2010, que se hizo conocido ante la opinión pública. En ese rol ejerció como vocero -casi semanalmente- de cómo había que perseguir un abuso que afectara los derechos de los consumidores.

Como abogado, José Roa sabía los márgenes de acción que tenía el servicio y lo mismo aplicó cuando se hizo cargo del Plan Estadio Seguro, entre 2014 y 2018. Fue en ese trabajo donde conoció de cerca a una institución que, ahora, la ministra del Interior, Carolina Tohá, le encargó modernizar: Carabineros.

“Yo trabajé cuatro años, codo a codo, con Carabineros, trabajando de lunes a domingo. A partir de eso, le diría que tengo la absoluta convicción de que las policías son fundamentales para la democracia”, dice Roa. Junto a esto recuerda que la labor policial en los estadios -hasta entrados los años 2000- iba desde controlar el público hasta resguardar la billetera del árbitro mientras se jugaba el partido.

¿Por qué es tan necesaria una reforma a las policías?

La reforma no partió ahora. En el mundo de la academia partió muchísimo antes, y luego con la crisis de probidad tuvo un primer impulso público. Después de eso llegó el estallido social y tuvo un segundo impulso, y finalmente, ahora, cobra un sentido en eficacia policial frente a los desafíos de la nueva criminalidad.

¿Es la contingencia, entonces, la que marca el camino de la Unidad?

No, el contexto ha ido generando énfasis en la reforma. Cuando nosotros tenemos primero la crisis de probidad, se habló de reforma a las policías; luego, con la crisis en derechos humanos, se adquirió un foco particular en esto; y en el contexto actual, de alguna manera, reposiciona el sentido de tener mejores policías para la protección de la ciudadanía.

¿Qué entendemos por una reforma a las policías?

Eficacia policial. Tener un trabajo íntegro, con pleno respeto a los derechos humanos, porque no existe una disociación de estos elementos, sino que forman parte de lo mismo

¿Cómo se logra tener mejores policías?

El trabajo que se ha ordenado es en torno a tres grandes líneas: función policial, formación y desarrollo de carrera y control civil a las policías. Son esos los ejes que están en el corazón de la reforma.

La unidad que trabaja en la reforma, iniciada en el gobierno pasado, funcionó con expertos y luego cambió. ¿Cuál es la evaluación que hace del trabajo bajo la administración anterior?

La hoja de ruta de la reforma a las policías no equivale a la agenda de trabajo de la unidad consultiva. Este trabajo tiene dos dimensiones: una legislativa y otra administrativa. La primera se ve en el Congreso y la segunda, entre el Ministerio del Interior y las policías. La Unidad Consultiva para la Reforma, en tanto, tiene por objetivo realizar un trabajo colaborativo de consultas sobre ciertos aspectos específicos de esta gran hoja de ruta.

¿Es decir, la reforma depende de lo que pase el Congreso, en Interior, y no en la unidad?

La unidad es de personas con experiencia, con conocimiento para trabajar ciertos aspectos problemáticos de la reforma que requiere una mirada más general. Pero la hoja de ruta no partió ahora, ni conmigo, ni con este gobierno, sino que está trazada desde mucho antes. Por ejemplo: no hay un proyecto de ley que se llame “reforma a las policías”, tampoco un paquete legislativo, sino que hay ciertas reformas que tienen en su interior aspectos de este tema.

¿Y ustedes tienen plazos para que podamos tener una policía reformada?

En general, las reformas a las policías, en los casos exitosos, han sido procesos largos. Estamos hablando de tres administraciones, de 12 años. Segundo, en las reformas exitosas se ha incorporado dentro de su función la reforma permanente. Acá no hay una bala de plata que haga que las cosas cambien de la noche a la mañana. La reforma busca -entre otras cosas- que el número de postulantes a Carabineros sea el mayor posible para elegir los mejores candidatos y que los números de deserción sean los menores posibles.

¿Y cómo se logra atraer postulantes y retener funcionarios en un clima hostil en contra de Carabineros?

Para eso estamos trabajando, porque nuestra forma de presentar la reforma a las policías incluye dentro de los ejes principales esa problemática. Cuando un carabinero es atacado se atenta contra la eficacia policial, y nuestra pretensión es tener una policía que sea atractiva para ingresar y permanecer.

¿La crítica a las policías por parte del ala más dura de la izquierda ha mermado el avance de la reforma?

Lo que yo he visto es una unanimidad respecto de la necesidad de contar con buenas policías. Lo que yo he escuchado es que necesitamos mejores policías, en eso hay un consenso. No he escuchado a nadie decir lo contrario.

¿Están siendo eficaces las policías hoy?

Hay espacios de mejora en la eficacia policial y estas medidas apuntan a mejorarla, en algunos de estos eslabones, pero la tarea de la reforma es mirar la cadena completa, porque no basta solo tener policías eficaces si sus resultados no son útiles a los actores del sistema de justicia. Una actuación policial que no es respetuosa de los derechos humanos no tiene eficacia en el sistema judicial. No hay seguridad sin respeto a los derechos humanos. Una detención ilegal es una detención ineficaz.

¿Carabineros no es parte de la unidad consultiva?

No, es parte de la reforma, a través de otra instancia en que están todos los actores del sistema penal. Y, además, actúa como invitado para exponer y escuchar.

¿Y por qué no están en la unidad?

Ellos están incluidos en este proceso, pero la unidad consultiva es de la sociedad civil, ¿es Carabineros parte de la sociedad civil? Está desde el otro lado de la mesa y será convocado cuando se trate un tema que los requiera