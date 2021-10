Louise de Sousa, embajadora británica: “No hemos visto suficientes avances como para estar seguros de que seremos capaces de llegar a cero emisiones netas de CO2 en 2050″

partir de mañana, los negociadores climáticos de casi todos los países se reunirán durante dos semanas en la ciudad de Glasgow, en Escocia, en el marco de la 26ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), en la que Reino Unido es el anfitrión. El objetivo es acordar nuevas medidas para cumplir con los compromisos de reducción de emisiones y apoyo financiero realizados en el Acuerdo de París de 2015.

Un kayakista rema en el lago Oroville mientras los niveles de agua siguen bajos debido a las continuas condiciones de sequía en Oroville, California. Foto: AP

Este acuerdo pidió a los gobiernos que actualicen sus planes cada cinco años. Debido a que la COP se canceló el año pasado, la cumbre de Glasgow es la primera que se celebra después del primer ciclo de revisión de cinco años del acuerdo de París. Estados Unidos, Europa y algunas otras naciones ricas aceptan que sus emisiones de CO2 son la principal causa del calentamiento que se ha producido desde la era preindustrial. Pero también quieren que el mundo en desarrollo responda y se le ha pedido a países como China, India, Sudáfrica e Indonesia que limiten las emisiones. A cambio, se han comprometido a movilizar al menos US$ 100.000 millones anuales para 2020, hasta 2025, para financiar tecnologías de energía limpia en el mundo en desarrollo y ayudar a los países más pobres a adaptarse al cambio climático.

En este contexto, la embajadora británica en Chile, Louise de Sousa, que asumió la legación en Santiago en marzo pasado, conversó con La Tercera sobre la cumbre en Glasgow.

¿Con qué resultados se puede considerar que la COP26 fue exitosa?

Tal como lo dice el presidente designado de la COP (Alok Sharma), queremos mantener vivo el 1,5 °C. ¿Y qué significa? Esto se refiere a tener un resultado en términos de los planes que los países presentan para mantener el calentamiento global muy por debajo de los 2 ºC y lo más cerca posible de 1,5 ºC. Porque por encima de eso, los impactos climáticos comienzan a ser aún más graves que los que ya podemos ver. Y eso significa que hemos estado pidiendo a los países que presenten planes más ambiciosos para emprender el camino hacia el cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2030 y también que presenten planes para lograr el cero neto y la neutralidad de carbono en sus economías para 2050. Segundo, es realmente importante que los países tengan planes más ambiciosos para abordar esos impactos y ayudar con la adaptación de sus economías y sus comunidades y sus paisajes a los impactos del cambio climático. Y eso es particularmente importante para los países más vulnerables que ya están sintiendo los impactos hoy. En tercer lugar, necesitamos que los países, en particular los países desarrollados, presenten planes financieros mucho más ambiciosos. Finalmente, necesitamos una cumbre en la que todos trabajen juntos para lograr esos objetivos. Si podemos lograr una mayor ambición en la planificación de la adaptación y las finanzas para invertir en economías verdes, entonces ese será un resultado exitoso.

El Reloj Climático se proyecta en Tolbooth Steeple a medida que pasa el tráfico en Glasgow, Escocia. Foto: AP

En este tiempo rumbo a la COP 26, ¿se ha visto mayor disposición de los países para lograr estas metas?

Por supuesto. Se han producido algunos hechos realmente importantes. Por ejemplo, Estados Unidos ha vuelto al proceso climático y se ha comprometido a duplicar significativamente su financiamiento climático. Hemos visto compromisos significativos de otros grandes emisores como China y el lunes Australia anunció que va a emprender el camino hacia la neutralidad de carbono. En la misma línea están economías basadas en países petroleros como Arabia Saudita (que se comprometió a llegar a neto cero en 2060) y los Emiratos Árabes Unidos (que adoptó la meta de llegar a cero neto para 2050). No todos esos planes apuntan a lograr cero neto para 2050, por lo que todavía creemos que hay más por hacer. Pero es significativo que muchos de los países con los que hemos estado trabajando hayan presentado mayores planes tanto para reducir sus emisiones como para obtener más financiamiento.

¿Cuál cree que serán los principales desafíos?

Aunque hemos visto avances durante el último año, todavía no hemos visto lo suficiente como para asegurarnos de que definitivamente seremos capaces de llegar a cero neto de CO2 en 2050, de modo que la economía mundial ya no emita carbono y otros gases de efecto invernadero. Entonces aún necesitamos más ambición de los países. Necesitamos asegurarnos de que los objetivos que los países están estableciendo se basen en planes muy prácticos y claros de parte de los gobiernos y que las empresas que están estableciendo cero neto en sus propias estrategias empresariales también tengan planes muy concretos, para que sepamos que estos planes se implementarán. Hemos estado presionando mucho para lograr un mejor equilibrio no solo entre la mitigación, la reducción de las emisiones de CO2, de las emisiones de gases de efecto invernadero, sino también la adaptación, debido a las comunidades y países vulnerables que ya están sufriendo graves impactos del cambio climático. Y necesitan mucha más ayuda. Recientemente se publicó el informe de la Ocde sobre el financiamiento climático proporcionado y movilizado por los países desarrollados para la acción climática y sabemos, lamentablemente, que no alcanzamos el objetivo de US$ 100.000 millones anuales en 2020. Según estimaciones conservadoras, alcanzaremos ese objetivo para 2023 y luego podremos sostenerlo y aumentarlo más allá de eso. Y eso es realmente importante. Requiere una acción continua y concertada de los gobiernos y, por supuesto, todos los gobiernos, todos los países han estado lidiando con los impactos de la pandemia. Por lo tanto, ha sido particularmente difícil mantener ese enfoque en la inversión para abordar el cambio climático en un momento en que los países han tenido que tomar medidas de emergencia para abordar la pandemia.

Las pancartas de la COP26 cuelgan de faroles en Glasgow el 29 de octubre de 2021 antes del inicio de la cumbre climática. Foto: AFP

¿Cuáles cree que serán las principales figuras de esta cumbre?

En primer lugar, diría que el primer ministro Boris Johnson, que ha hecho de esto su prioridad número uno a nivel internacional. Lo tenemos escrito en nuestra estrategia nacional para la próxima década en términos de política internacional y él ha sido muy claro y estamos logrando una cumbre climática que se llevará a cabo presencialmente. También está el presidente designado de la cumbre climática, Alok Sharma, y Nigel Topping, que es el High Level Climate Action Champion de la COP26. También señalaría a Mark Carney, quien ha sido el asesor financiero del primer ministro para la COP26 y ha estado haciendo un trabajo increíble al reunir al sector público y al privado para impulsar el financiamiento para la economía verde y la adaptación y mitigación de las emisiones de carbono.

Chile tuvo la presidencia en la COP25, ¿cómo ven el rol del país en este sentido?

Definitivamente hemos tenido la colaboración más asombrosa con Chile, que tuvo la mala suerte de estar en la presidencia de la cumbre cuando golpeó la pandemia. Por lo tanto, se mantuvo durante dos años de esfuerzo en la presidencia, liderando un diálogo continuo e influyendo y alentando a los países a mantener el enfoque en el cambio climático en el período previo a la COP26. Así que hemos tenido una asociación realmente valiosa con Chile en términos de mantener el impulso en las negociaciones internacionales. Eso ha sido importante. También hemos estado trabajando para apoyar el desarrollo de la estrategia climática de largo plazo que presentará en la COP26 como parte de su compromiso. Destaco la colaboración entre Nigel Topping y Gonzalo Muñoz (High Level Climate Action Champion de Chile), quienes en julio de 2020, en medio de la pandemia, lanzaron la campaña Race to Zero. Chile ha sido un líder en finanzas verdes, por lo que lanzó bonos verdes en la Bolsa de Valores de Londres antes de que Reino Unido lo hiciera. Han estado liderando el camino a nivel regional.

El bombero David Widaman dirige agua hacia un árbol que había explotado en llamas mientras un equipo de bomberos defiende una casa al noroeste de Santa Cruz, California. Foto: AP

¿Qué expectativas tienen considerando que hay mandatarios que no asistirán a la cumbre y que siempre hay países que no muestran la misma disposición de lograr las metas?

Sí, eso es cierto, todavía tenemos grandes expectativas. China ha presentado una estrategia de cero neto para 2060 y no 2050. Así que necesitamos más. No hay duda. Pero hay ambición ahí. Y todos esperamos que más de 120 líderes asistan a la cumbre. Y todavía no vemos señales de que China y Rusia no estén involucradas en esto, incluso si sus líderes no asisten a la cumbre. Así que seguiremos trabajando para lograr una mayor ambición. Pero tenemos que trabajar todos juntos. Uno de los principios clave de nuestra presidencia es esta colaboración internacional, y es grato ver que los países avanzan con planes ambiciosos. No creo que la ausencia en la COP de ciertos líderes vaya a socavar nuestros esfuerzos y ciertamente estamos decididos a no permitirlo.