Reunión de Trump con Zelensky termina a los gritos y futuro de Ucrania queda en el limbo

La firma de un acuerdo clave sobre minerales con Ucrania y una conferencia de prensa programada para el viernes por el Presidente Donald Trump y su par ucraniano Volodimyr Zelensky fueron canceladas abruptamente y la visita del líder ucraniano se interrumpió después de que una reunión en la Oficina Oval que incluía al vicepresidente JD Vance terminara en insultos y caos. ​

En un Despacho Oval repleto de periodistas, Donald Trump y Volodimyr Zelensky se enfrentaron públicamente ante los medios de comunicación, y el presidente estadounidense exigió a su invitado, alzando la voz, que se mostrara “agradecido” por lo que su país había hecho por él.

La pelea fue iniciada por J.D. Vance, quien criticó al presidente ucraniano, acusándolo de “faltarle el respeto” a los estadounidenses. Por otro lado, en referencia a tratos anteriores hechos con Rusia, el Presidente Zelensky aseguró que ya no podía confiar en el mandatario ruso y como tal exigió garantías de seguridad, declarando: “Nunca aceptaremos un simple alto el fuego”.

Vance indicó que lo que buscaban era continuar el camino de la diplomacia con Putin, a lo que Zelensky le preguntó: “¿De qué tipo de diplomacia estás hablando? ¿Qué quieres decir?”. “Señor presidente, con todo respeto. Creo que es irrespetuoso que venga a la Oficina Oval y trate de litigar esto frente a los medios estadounidenses en este momento”, contestó Vance.

Volodymyr Zelensky, Donald Trump y J.D. Vance en el Salón Oval. Foto: Reuters.

Ahí Donald Trump tomó medidas, acusando a Zelensky de “ponerse en una posición muy mala” y diciendo que “no tenía las cartas en sus manos”. Luego amenazó: “Haz un trato o nos vamos de esto”,y señaló que sería “muy difícil” negociar con el líder ucraniano. “Estás jugando con la vida de millones de personas. Están jugando con la Tercera Guerra Mundial, lo que están haciendo es muy irrespetuoso para el país, para este país”, afirmó muy enojado Donald Trump.

Al final de la discusión, Zelensky se habría mostrado “optimista” levantando el pulgar a los periodistas que estaban en el lugar, mientras que Trump bromeó diciendo que toda la discusión habría hecho “un excelente momento de televisión”. Más allá de las bromas, la tensión y la brecha entre ambas delegaciones estaba instalada.

Zelensky mantuvo un tono mesurado durante todo el intercambio, incluso cuando Trump y Vance en ocasiones levantaron la voz.

A pesar de que de ahí tenían que ir al Salón Este a discutir los términos del acuerdo que se firmaría, pocos minutos después Zelensky abandonó la Casa Blanca. Al rato, los medios confirmarían que ningún acuerdo había sido firmado.

En su plataforma, Truth Social, Donald Trump publicó un poco después sobre el ucraniano: “Es sorprendente lo que surge a través de la emoción, y he determinado que el Presidente Zelensky no está listo para la paz si Estados Unidos está involucrado, porque siente que nuestra participación le da una gran ventaja en las negociaciones. No quiero ventajas, quiero PAZ. Él faltó el respeto a los Estados Unidos de América en su preciada Oficina Oval. Puede regresar cuando esté listo para la paz”.

Desde CNN indicaron que fue la delegación norteamericana la que decidió terminar con las negociaciones, y que después del altercado en la Oficina Oval, Trump se reunió inmediatamente con sus principales asesores, consultando la situación con el vicepresidente Vance y el secretario de Estado Marco Rubio.

Así, encargó al secretario Rubio y a su asesor de seguridad nacional, Mike Waltz, que transmitieran el mensaje: “Es hora de que Zelensky se vaya”. La delegación ucraniana esperaba cerca en una habitación separada, pero se les ordenó que se marcharan. “El funcionario de la Casa Blanca dijo que los ucranianos querían continuar las conversaciones. Pero les dijimos que no. Zelensky se fue poco después”, indicó una periodista de CNN.

En un mensaje publicado en X, Volodymyr Zelensky terminó su visita de manera más diplomática: “Gracias Estados Unidos, gracias por su apoyo, gracias por esta visita. Gracias Presidente, Congreso y pueblo estadounidense. Ucrania necesita una paz justa y duradera, y estamos trabajando precisamente para eso”.

Con esto, al final Ucrania no ofrecerá sus minerales a Estados Unidos, al menos de momento, para garantizar la ayuda norteamericana. El acuerdo en cuestión permitiría explotar los recursos naturales del país a un 50/50. En el país europeo hay importantes recursos en litio, gas y “tierras raras”, con las que se fabrican pantallas de teléfonos móviles, tabletas, ordenadores y monitores, entre otros dispositivos.

Las reacciones a la discusión no tardaron en aparecer, y el líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schummer, tuiteó al respecto: “Trump y Vance están haciendo el trabajo sucio de Putin. Los demócratas del Senado nunca pararemos de pelear por la libertad y la democracia”.

Volodymyr Zelensky abandonando la Casa Blanca. Foto: Reuters.

Al otro lado del Atlántico, el apoyo a Zelensky se hizo notar, y el presidente francés Emmanuel Macron publicó en X: “Rusia es el agresor y Ucrania es el agredido. Creo que todos estábamos en lo correcto cuando ayudamos a Ucrania y sancionamos a Rusia hace tres años, y continuamos haciéndolo”. Por su parte, el primer ministro polaco Donald Tusk, líder de uno de los países más armados de la OTAN, aseguró: “Querido Zelensky, queridos amigos ucranianos, no están solos”.

Lo mismo indicó la ministra de Asuntos Exteriores alemana, Annalena Baerbock, que escribió en las redes sociales: “Ucrania no está sola. Alemania, con sus aliados europeos, está unida junto a Ucrania y contra la agresión rusa. Ucrania puede contar con el apoyo inquebrantable de Alemania, Europa y más allá. Su defensa de la democracia y su búsqueda de la paz y la seguridad son nuestras”.

Mientras que la jefa de la diplomacia Europea tuiteó que “se había vuelto más claro que el mundo libre necesitaba un nuevo líder”. “Depende de nosotos europeos para tomar este desafío”.