Ucrania: La sangrienta batalla por Bajmut

La ciudad de Bajmut, escenario de una de las batallas más sangrientas del complejo invierno en Ucrania y uno de los puntos en que país ha intentado mantener a raya a Rusia en la lucha por el Donbás, estaría llegando a su fin. Así lo declaró el viernes el jefe del ejército privado Wagner, Yevgeny Prigozhin, quien dijo que la urbe se encontraba rodeada por militares y mercenarios bajo su comando luego de meses de duros enfrentamientos. Situada al noreste de Ucrania, cerca del centro de la región de Donetsk, tenía una población de unos 70.000 habitantes antes de la guerra, panorama que contrasta con la situación actual.

Si bien funcionarios ucranianos reconocen que la localidad tiene poco valor estratégico, las cruentas batallas estiradas durante semanas donde se registran peleas y escaramuzas para ganar calle por calle, la han convertido en un símbolo político cuyo botín quería ser reclamado por ambos bandos. Y poco a poco, el ejército ruso fue ganando espacio. De concretarse la victoria del Kremlin, esta se transformaría en la primera gran victoria rusa en medio año de aparente estancamiento en el conflicto.

“Solo queda una ruta”, dijo Prigozhin. “Las tenazas se están cerrando”, añadió en un video grabado en un tejado en un pueblo a 7 km al norte del centro de Bajmut, según pudo triangular la agencia internacional Reuters.

La paramédica Marjana, médico de cuidados intensivos del Primer Hospital Móvil de Voluntarios de Pirogov (PFVMH), trata a un miembro del servicio ucraniano herido en una ambulancia. Foto: REUTERS.

Múltiples ataques de artillería durante el viernes les entregaron el control de las últimas rutas de acceso a la ciudad ucraniana, dejando a las tropas del país invadido con solo un acceso.

En el pasado, el “chef de Putin” ha lanzado aseveraciones audaces, algunas señaladas como falsas por medios internacionales. Sin embargo, el precario control que los defensores mantenían en la ciudad hace semanas ha servido como prueba de que posiblemente las palabras de Prigozhin son verdaderas para los reporteros que han visto el desarrollo de los combates de cerca.

La destrucción de un puente clave que conecta a Bajmut con el pueblo de Khromove, reportó CNN citando a un funcionario anónimo de la policía de la región y a un soldado en la urbe, demuestran el complejo escenario que enfrentan las tropas ucranianas. La estructura fue impactada por un misil Iskander ruso, puente que funcionaba como una arteria vital para la evacuación de civiles y el transporte de suministros, como las municiones con las que hacen frente a la artillería rusa.

María Sahuquillo, corresponsal de El País, estuvo durante la semana pasada en Bajmut, donde aseguró ver la ciudad muy destruida por las constantes escaramuzas, además de haber reparado en la constante presión que las fuerzas rusas estaban ejerciendo sobre las ucranianas.

Personas evacuadas de la ciudad de Bakhmut, en la línea del frente, sentadas en un centro de alojamiento temporal en Shakhtersk. Foto: AP.

El video de Yevgeny Prigozhin no quedó ahí. También pidió al Presidente Volodimyr Zelensky que ordenara la retirada de su ejército de Bajmut para que les salve la vida, al mismo tiempo que la cámara hacía un paneo en el que mostró a tres aparentes ucranianos capturado que pedían que se les permitiera volver a su hogar.

Desde Kiev han asegurado que todavía mantienen las posiciones. Así lo afirmaron soldados ucranianos, quienes han escrito a través de redes sociales que, si bien están bajo mucha presión, no se han retirado.

“Amigos, por el momento no hay retirada de tropas de Bajmut”, dijo un soldado de la 93ª brigada mecanizada en Twitter. “Los combates continúan en todas las zonas de la ciudad, la 93ª se mantiene en pie y sigue realizando las tareas que le han sido asignadas. La situación es realmente complicada, pero confíen solo en las fuentes oficiales y que no cunda el pánico”, consignó The Guardian.

Sin embargo, muchos apuntan a que la administración de Zelensky y sus consejeros estarían preparando una retirada. Tiempo atrás, el mandatario prometía convertir a Bajmut en “fortaleza” que no caería, pero recientemente funcionarios han estado deslizando hacia la opinión pública la posibilidad de que las fuerzas salgan del lugar. Ejemplo de aquello se dio este jueves, cuando el coronel Serhiy Cherevaty, portavoz del Mando Oriental de Ucrania, dijo que se realizaría una retirada táctica de Bajmut si fuese necesario, informó The New York Times.

Vista de la ciudad de Bajmut, escenario de las batallas más duras con las tropas rusas, el 27 de febrero de 2023. Foto: AP.

Ambos bandos aseguran haber infligido pérdidas devastadoras, como ha sido la tónica comunicacional durante este año de guerra. “No tienen en cuenta sus pérdidas al intentar tomar la ciudad por asalto. La tarea de nuestras fuerzas en Bajmut es infligir el mayor número posible de pérdidas al enemigo. Cada metro de terreno ucraniano cuesta cientos de vidas al enemigo”, dijo Nazarenko según Reuters.

Mientras que Oleksiy Danilov, secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, declaró que las fuerzas defensoras estaban ocasionando pérdidas en una proporción de 7:1 ante los rusos. “Allí es difícil, pero hay que tener en cuenta que cada día nuestros muchachos y muchachas envían a cientos de ellos a donde se supone que deben ir, dado que han venido aquí a matarnos”, consignó The Guardian.

Durante enero, las fuerzas rusas reclamaron la cercana ciudad de Soledar, y desde aquella fecha han logrado tomar pueblos y aldeas al norte de Bajmut. Y si bien no es un punto clave para la estrategia bélica de Vladimir Putin, significaría un impulso a la moral para un golpeado ejército ruso, luego de meses estancados en el Donbás. b