Verónica Pardo (ind. PL): “No apoyaría la Ley de Indulto tal como está hoy en el Congreso”

Crítica de las divisiones que hoy existen en la oposición, la candidata a senadora por Santiago, Verónica Pardo (independiente-liberal), sostiene que es clave en el futuro período parlamentario sentarse a buscar intereses en común. “Estoy cansada de ver políticos que trabajan en función de su ego personal”, señala.

Ud. va en la lista de Nuevo Pacto Social, que incluye a fuerzas de la ex Concertación. ¿No le incomoda que la asocien a las críticas contra los 30 años a pesar de que no haya sido parte?

En mi pacto también va gente del antiguo Frente Amplio. Mi pacto es con gente que cree y quiere hacer una política distinta. Con mayor capacidad de dialogar, con unidad del progresismo y una mirada distinta de hacer política.

¿Y comparte esas críticas a los 30 años o cree que hay cosas que rescatar?

Hubo mucho que se desarrolló, pero también falta de cuestionamiento y nos fuimos quedando en algunos temas. El sentido que hubo al inicio de la Concertación nos ayudó a avanzar, pero después hubo pérdida de mirada hacia donde estábamos avanzando. Hubo miradas más individualistas.

Pero al parecer Ud. tiene bastante sintonía también con los postulados de Apruebo Dignidad. ¿Por qué desechó ir con ellos?

Yo no deseché un pacto con ellos en particular. Creo en la importancia del progresismo unido. Eso fue lo que logramos en Providencia, una unidad que en ninguna otra comuna se dio. El punto es que estamos parados en nuestras posturas, en vez de mirar intereses en común.

En primera vuelta, ¿va a apoyar a Yasna Provoste o a Gabriel Boric?

Por la estabilidad que requerimos en el país y, sobre todo, por las posturas extremas y el miedo que está instalando la derecha, voy a estar con Yasna Provoste en primera vuelta, pero no tengo ninguna duda de que en segunda vuelta voy a estar alineada con Gabriel Boric si es que él pasa.

Uno de los temas en la recta final de la campaña ha sido la violencia, ya sea en la Macrozona Sur o lo que ocurre en el centro de Santiago, ¿cuál es su propuesta para bajar las tensiones?

Primero, yo no avalo ninguna violencia, del lado que venga. No creo en la violencia como forma de lograr lo que se tiene que lograr. Para poder hacer, hay que reconocer que tenemos sistemas violentos. Por ejemplo, Kast propone un subsidio a las mujeres casadas, cuando el 85% de las mujeres son jefas de hogar. Eso es violencia. La violencia no se justifica. Me duele ver cómo microempresarios pierden sus empresas. Ver cómo se quema el Metro. Me duele ver cuando hemos normalizado personajes que rayan en lo ético y se presentan como candidatos presidenciales.

¿Apoyaría un indulto o amnistía para presos de manifestaciones violentas?

Creo que ellos deben tener un juicio con su debido proceso. Hoy es un tremendo tema. La Ley de Indulto tal como está hoy en el Congreso, yo no la apoyaría, porque faltan justificaciones. Ahora, lo que ha pasado es que falta un debido proceso y tenemos jóvenes que llevan mucho tiempo presos. No digo que los perdonemos, pero sí que haya juicios como corresponde, eficientes .

Con quienes pretende coordinarse si llega al Senado con socialistas, PPD y DC o buscará nuevas alianzas? Ud. integra un movimiento donde hay dirigentes del PC y del FA.

En el lote que me invitó a la política hay diputados que van a salir, Pablo Vidal, Vlado Mirosevic, Natalia Castillo, sin duda ellos son mi referente. Pero estamos muy instalados en la mirada de cada posición. Tenemos que sentarnos a mirar intereses en común.

Muchos comentan el efecto de Fabiola Campillai. ¿Cree que perjudica a las listas opositoras al diluir la base electoral?

Fabiola Campillai es un símbolo de todo lo ocurrido en este tiempo y para mucha gente ella va a ser una alternativa, quitando votos a Apruebo Dignidad.

Ud. ha apoyado el proceso constituyente y el trabajo de la Convención, que podría resolver cerrar el Senado y pasar a un modelo unicameral. ¿Ud. qué prefiere, una o dos cámaras?

Necesitamos una cámara que sea capaz de generar leyes lo más rápido posible y atingentes para las necesidades de la ciudadanía. Ahora tenemos dos cámaras que no están cumpliendo con esa función. En el Senado descansan muchas leyes. Fue una de las razones por las que acepté una candidatura al Senado.

¿Entonces sería partidaria de una sola cámara?

Sí, aunque no me corresponde decirlo. Será parte del proceso