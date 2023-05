Santiago corre con Pegasus: la nueva versión 40 ya está en Chile

Ajuste, respuesta y sensación de ligereza son las principales características de las zapatillas Pegasus de Nike, las preferidas entre corredores profesionales y aficionados alrededor del mundo.

Una historia que comenzó hace 40 años, en 1983, deslumbrando desde entonces por ser un calzado deportivo seguro y confiable, al punto de convertirse en el modelo de running más popular de todos los tiempos.

La nueva versión, la Nike Pegasus 40, acaba de llegar a Chile, en la previa del Gatorade Maratón de Santiago 2023 que se correrá el domingo 14 de mayo, y que congregará en su decimoquinta versión a 30 mil participantes en sus categorías 10K, 21K y 42K.

En la tienda Nike de Parque Arauco se habilitó la Peg Shop para adquirir la nueva versión de Pegasus 40. Foto: Luis Sevilla / La Tercera.

Sus novedades técnicas son insuperables: se agregó una banda en el mediopié, rediseñada para un ajuste más seguro y adaptado a arcos de todos los tamaños; la malla superior proporciona una mayor transpirabilidad y ayuda a mejorar el flujo de aire en condiciones de calor y sudor; el aumento de la espuma alrededor del cuello de la zapatilla entrega un ajuste más cómodo; y los forros internos, junto con el acolchado en toda la parte superior, se rediseñaron respecto al modelo anterior.

Además de estas novedades, las Pegasus poseen la tecnología Nike React, que proporciona una pisada suave y sensible en toda la entresuela. Pegasus 40 incluye dos unidades Zoom Air en el antepié y en el talón, que entregan una sensación de energía en el despegue. El resultado es una transición suave del talón a la puntera.

Las nuevas Pegasus 40 están disponibles en Nike.cl y en todas las tiendas Nike Store del país. Además, en Nike de Parque Arauco se habilitó la Peg Shop, un espacio dedicado a esta silueta, donde los usuarios podrán personalizar su indumentaria y conocer más sobre este icónico modelo. Este espacio también estará abierto al público que visite la Expo Running, la vitrina del Gatorade Maratón de Santiago, en Espacio Riesco, entre el jueves 11 y el sábado 13 de mayo.

La voz del experto

César Díaz, head coach de Nike Run Club Santiago, usa Pegasus desde su versión 27, y fue uno de los primeros chilenos en probar la nueva Pegasus 40. “Es una zapatilla increíble, que ha ido innovando, pero manteniendo la misma línea siempre. Es versátil, muy cómoda, lo que te permite rendir muy bien en corridas largas, como 21k o 42k, además de ser ideal para realizar trabajos de umbral y de potencia. Su comodidad resalta por sobre otras zapatillas”, afirma.

César Díaz, head coach de Nike Run Club Santiago. Foto: Nike.

El especialista lidera el equipo de coaches de Nike Run Club Santiago, que entrenan de manera itinerante los fines de semana a las y los runners que participan en estas sesiones libres de pago que la marca hace posible en diversos puntos de la capital.

Con toda su experiencia como entrenador, César Díaz recomienda la Pegasus 40 “a todas las personas que están recién empezando, porque sentirán de verdad un aporte para carreras más suaves, carreras continuas largas y trabajos de intervalo de manera cómoda y segura”.

El veredicto de tres runners

Mile Flores, fotógrafa profesional y runner desde octubre de 2022, ya está entrenando con las Pegasus 40 para debutar en el Maratón de Santiago en los 10k. De su experiencia, cuenta que “cuando me puse las Pegasus 40, las sentí como un calcetín, como si me abrazaran los pies. Hay algunas zapatillas que te quedan sueltas o incómodas, pero la Pegasus 40 me hizo sentir todo lo contrario”.

Mile Flores, fotógrafa profesional y rostro de Nike. Foto: Nike.

Coincide Melissa Smith, comunicadora audiovisual y runner desde hace 6 años. Al probar la nueva versión de las Pegasus, señaló: “Voy a correr más rápido. Es como estar pisando algodón, siento una mayor propulsión, como si me elevara en cada zancada que doy”.

Melissa Smith, comunicadora audiovisual y rostro de Nike. Foto: Nike.

En tanto que Carolina Díaz, maratonista avezada y séptima mujer chilena en cruzar la meta de los 42K del Major de Boston de este año, afirma que “las Pegasus 40 son muy de batalla, las puedes usar en la tierra, en asfalto, en cualquier terreno, ya que tienen muy buena durabilidad”.

Carolina Díaz, maratonista y rostro de Nike. Foto: Nike.

Además, esta silueta es para todo tipo de runners: para los expertos, los que se están y los que recién están comenzando. Esto se debe a que Pegasus 40 se adapta a todo pie y necesidad, pues su objetivo es fomentar este deporte. Pero eso no es todo, ya que el que quiera incursionar en el mundo del running o quiera fortalecer su entrenamiento, lo puede hacer a través del NRC Santiago, por lo que ya no hay excusas para no salir a correr.