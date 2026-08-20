Hands & Company: disfruta un 20% de descuento en tus servicios de belleza
Haz una pausa en la semana y dedica un momento al cuidado personal. Aprovecha este beneficio en sus locales de Plaza Perú, Alto Las Condes, Parque Arauco y Mallplaza Los Dominicos.
Los suscriptores de La Tercera pueden acceder a un 20% de descuento los lunes, martes y miércoles en servicios seleccionados de Hands & Company, una oportunidad para hacer una pausa durante la semana y dedicar un momento al cuidado personal.
Valores especiales para socios
Manicure + Pedicure permanente
- Precio socio LT: $43.040
- Precio referencia: $53.800 - Incluye retiro de esmaltado permanente.
Manicure + Pedicure con esmaltado tradicional
- Precio socio LT: $31.040
- Precio referencia: $38.800 - Incluye retiro de esmaltado tradicional. En caso de retiro de esmaltado permanente, se aplica un cargo adicional de $3.000.
Ondulado o lifting
- Precio socio LT: $23.920
- Precio referencia: $29.900.
¿Dónde puedes utilizar tu beneficio?
El beneficio está disponible en cuatro locales de Hands & Company:
- Plaza Perú
- Alto Las Condes – Paris
- Parque Arauco – Paris
- Mallplaza Los Dominicos
Reserva tu hora
Para disfrutar el beneficio, agenda previamente tu servicio en Hands & Company y selecciona el local de tu preferencia.
Al momento de utilizar el beneficio deberás presentar tu credencial virtual vigente de LT Beneficios.
📅 Válido lunes, martes y miércoles.
📆 Vigencia hasta el 30 de noviembre de 2026.
Aprovecha tu suscripción a La Tercera y regálate un momento de cuidado y bienestar con precios especiales en Hands & Company.
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