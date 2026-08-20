Hands & Company: disfruta un 20% de descuento en tus servicios de belleza

Más bienestar: así es la nueva experiencia Hands & Company

Los suscriptores de La Tercera pueden acceder a un 20% de descuento los lunes, martes y miércoles en servicios seleccionados de Hands & Company, una oportunidad para hacer una pausa durante la semana y dedicar un momento al cuidado personal.

Valores especiales para socios

Manicure + Pedicure permanente

Precio socio LT: $43.040

Precio referencia: $53.800 - Incluye retiro de esmaltado permanente.

Manicure + Pedicure con esmaltado tradicional

Precio socio LT: $31.040

Precio referencia: $38.800 - Incluye retiro de esmaltado tradicional. En caso de retiro de esmaltado permanente, se aplica un cargo adicional de $3.000.

Ondulado o lifting

Precio socio LT: $23.920

Precio referencia: $29.900.

Hands & Company incorpora tratamientos orgánicos y abre nueva tienda en Alto Las Condes

¿Dónde puedes utilizar tu beneficio?

El beneficio está disponible en cuatro locales de Hands & Company:

Plaza Perú

Alto Las Condes – Paris

Parque Arauco – Paris

Mallplaza Los Dominicos

Reserva tu hora

Para disfrutar el beneficio, agenda previamente tu servicio en Hands & Company y selecciona el local de tu preferencia.

Reserva tu hora aquí

Al momento de utilizar el beneficio deberás presentar tu credencial virtual vigente de LT Beneficios.

📅 Válido lunes, martes y miércoles.

📆 Vigencia hasta el 30 de noviembre de 2026.

Aprovecha tu suscripción a La Tercera y regálate un momento de cuidado y bienestar con precios especiales en Hands & Company.