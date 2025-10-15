SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
LT Board

¿Cómo cultivar ambientes de trabajo más felices?

En este nuevo capítulo de Charlas Board, Eduardo Lasheras, experto en marketing, comunicación y desarrollo empresarial, y director de Marketing y Producción de la Universidad Andrés Bello, profundiza en el concepto de "marketing feliz", que permite a las organizaciones tener colaboradores orgullosos de pertenecer a la empresa y con un propósito claro.

Por 
La Tercera

Para que las empresas sean exitosas y líderes en su rubro no sólo deben entregar un servicio de excelencia. También hay un punto crucial: organizaciones que tienen colaboradores felices realizan un mejor trabajo.

Sentirse parte de un grupo de trabajo donde cada miembro del equipo tiene un propósito es fundamental en esta cadena. De eso habla el concepto de “marketing interno feliz”, como define Eduardo Lasheras, director de Marketing y Producción de la Universidad Andrés Bello y speaker especializado en el tema.

Entregar oportunidades de trabajo ético, seguro y con propósito es parte de la motivación de las y los colaboradores. ¿Cómo lograrlo? De eso habla Lasheras en esta nueva edición de Charlas Board.

Más sobre:LT BoardCharlas Boardbranded-ltboardmarketingfelicidad

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Explicado en fácil: los pros y contras de la propuesta del gobierno de eliminar la glosa republicana

Impulsado por la Universidad Andrés Bello: el telescopio docente que permitirá observar los astros desde todo Chile

María Corina Machado: un Nobel de la Paz a la lucha por la recuperación de la democracia

Elecciones 2025, segunda parte: Todo sobre la contienda electoral

Satu Rämö, escritora best seller de novela negra en Europa: “Hay demasiados personajes masculinos en los libros de crímenes”

¿El Metro de Santiago falla más que antes?

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

LO MÁS LEÍDO

1.
Satu Rämö, escritora best seller de novela negra en Europa: “Hay demasiados personajes masculinos en los libros de crímenes”

Satu Rämö, escritora best seller de novela negra en Europa: “Hay demasiados personajes masculinos en los libros de crímenes”

2.
Explicado en fácil: los pros y contras de la propuesta del gobierno de eliminar la glosa republicana

Explicado en fácil: los pros y contras de la propuesta del gobierno de eliminar la glosa republicana

3.
Elecciones 2025, segunda parte: Todo sobre la contienda electoral

Elecciones 2025, segunda parte: Todo sobre la contienda electoral

4.
¿El Metro de Santiago falla más que antes?

¿El Metro de Santiago falla más que antes?

5.
San Antonio: cuando convertir las tomas en un mecanismo legítimo de negociación abre un campo minado

San Antonio: cuando convertir las tomas en un mecanismo legítimo de negociación abre un campo minado

6.
Cáncer de mama: cómo avanzar desde la sensibilización hacia una política de prevención permanente

Cáncer de mama: cómo avanzar desde la sensibilización hacia una política de prevención permanente

VIDEOS

Sorprenden al hijo del exministro Chadwick manejando con licencia vencida: auto acumula 330 multas

Sorprenden al hijo del exministro Chadwick manejando con licencia vencida: auto acumula 330 multas

El largo apretón de manos de Trump que incomodó a Macron

El largo apretón de manos de Trump que incomodó a Macron

Registran una enorme explosión en el centro financiero de Guayaquil en Ecuador

Registran una enorme explosión en el centro financiero de Guayaquil en Ecuador

“Te perdono”: Matthei y Kast bajan la tensión en la Enade tras polémica por bots

“Te perdono”: Matthei y Kast bajan la tensión en la Enade tras polémica por bots

Servicios

Cuándo es Mercado Paula y quiénes estarán: entradas, descuentos y todo lo que debes saber del evento que reúne gastronomía, música y más

Cuándo es Mercado Paula y quiénes estarán: entradas, descuentos y todo lo que debes saber del evento que reúne gastronomía, música y más

Dónde y a qué hora ver a Roma vs. Barcelona por la Champions League Femenina

Dónde y a qué hora ver a Roma vs. Barcelona por la Champions League Femenina

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportivo Cali por la Copa Libertadores Femenina

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportivo Cali por la Copa Libertadores Femenina

Cuándo es Mercado Paula y quiénes estarán: entradas, descuentos y todo lo que debes saber del evento que reúne gastronomía, música y más
Chile

Cuándo es Mercado Paula y quiénes estarán: entradas, descuentos y todo lo que debes saber del evento que reúne gastronomía, música y más

ProCultura: Corte de Apelaciones de Antofagasta rechaza recurso de la Fiscalía y causa de Orrego se verá en Santiago

Bolsas rotas, fallos en registros y falta de sistemas: Contraloría detecta irregularidades en destrucción de droga incautada

EE.UU vuelve a comprar pesos argentinos y planea ampliar ayuda financiera
Negocios

EE.UU vuelve a comprar pesos argentinos y planea ampliar ayuda financiera

La alerta roja del CFA: nuevo incumplimiento de meta fiscal aumenta la posibilidad de que deuda pública supere el límite de 45% del PIB en 2027

Fondos generacionales: ¿determinísticos o adaptativos?

Qué enfermedad tenía D’Angelo, el exitoso cantante que falleció a los 51 años
Tendencias

Qué enfermedad tenía D’Angelo, el exitoso cantante que falleció a los 51 años

Tiempo en Santiago: ¿Llueve hoy en la Región Metropolitana?

Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

Graves lesiones: Colo Colo sufre las bajas de Francisco Marchant y Nicolás Suárez y se complica con los minutos Sub 21
El Deportivo

Graves lesiones: Colo Colo sufre las bajas de Francisco Marchant y Nicolás Suárez y se complica con los minutos Sub 21

Vinícius Júnior es procesado por la Justicia en Brasil por escandalosa fiesta de cumpleaños

Con el Presidente Boric pidiendo apoyo: los detalles del millonario aporte del Estado a los Cóndores

Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores
Finde

Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores

29 parques gratuitos en Santiago para relajarse, hacer ejercicio o conectar con la naturaleza

Desde Drácula y Frankenstein hasta Carrie: la programación del ciclo Filmografía del Miedo de Cine UC

Cineasta argentina Albertina Carri participa del Festival de Cine de Valdivia y presenta su nuevo libro “Cine vivo”
Cultura y entretención

Cineasta argentina Albertina Carri participa del Festival de Cine de Valdivia y presenta su nuevo libro “Cine vivo”

AC/DC podría venir a Chile: alistan gira por Sudamérica para marzo de 2026

Ensayos, un gimnasio para él y pichanga con cracks locales: el mediático paso de Rauw Alejandro por Chile

El polémico perfil de Ernesto Álvarez, el nuevo primer ministro de Perú
Mundo

El polémico perfil de Ernesto Álvarez, el nuevo primer ministro de Perú

Greta Thunberg, tras denunciar torturas en Israel: “Imagina lo que hacen a los palestinos a puerta cerrada”

Estados Unidos: Declaran estado de emergencia en Los Ángeles por las redadas contra los migrantes

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca
Paula

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca

Lipedema: nuevas terapias para aliviar el dolor y mejorar la movilidad

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo