¿Cómo cultivar ambientes de trabajo más felices?

Para que las empresas sean exitosas y líderes en su rubro no sólo deben entregar un servicio de excelencia. También hay un punto crucial: organizaciones que tienen colaboradores felices realizan un mejor trabajo.

Sentirse parte de un grupo de trabajo donde cada miembro del equipo tiene un propósito es fundamental en esta cadena. De eso habla el concepto de “marketing interno feliz”, como define Eduardo Lasheras, director de Marketing y Producción de la Universidad Andrés Bello y speaker especializado en el tema.

Entregar oportunidades de trabajo ético, seguro y con propósito es parte de la motivación de las y los colaboradores. ¿Cómo lograrlo? De eso habla Lasheras en esta nueva edición de Charlas Board.