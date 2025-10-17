SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
LT Board

Cómo se vive el Alzheimer hoy en Chile

En un nuevo capítulo de A BORDO, Polo Ramírez conversa esta semana con las investigadoras Andrea Slachevsky (Universidad de Chile) y Brigitte van Zundert (Universidad Andrés Bello) sobre las últimas investigaciones y líneas terapéuticas en torno al manejo de esta enfermedad, que se estima afecta a 200 mil personas en el país. 

Por 
La Tercera
Video:

El Alzheimer es una enfermedad que va en aumento en Chile. La razón es lógica: el aumento de la expectativa de vida y el envejecimiento progresivo de la población han tenido como consecuencia que hoy más de 200 mil personas tengan este diagnóstico en el país.

Se espera que para 2050 haya a nivel nacional medio millón de afectados, especialmente a partir de los 80 años.

¿Qué características particulares tiene el Alzheimer y en qué se diferencia de otros cuadros que involucran el desarrollo de demencia? ¿Cuáles son los factores ambientales que influyen en su aparición? ¿Se puede prevenir?

Para estar al día sobre la realidad del Alzheimer en Chile y las últimas novedades en torno a estudios y tratamientos, te invitamos a revivir la nueva edición de A BORDO, que tuvo como invitadas a Brigitte van Zundert, investigadora del Núcleo Milenio de Neuroepigenética y Plasticidad (EpiNeuro), y del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad Andrés Bello, y a Andrea Slachevsky, neuróloga, profesora e investigadora de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, miembro del Centro Gero (Centro de Gerociencia, salud mental y metabolismo), coordinadora de la Unidad de Memoria del Hospital del Salvador y vicepresidenta de la Corporación Profesional de Alzheimer y Otras Demencias (Coprad).

Más sobre:LT BoardA BordoSalud BoardAlzheimerbranded-ltboard

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Por qué escribir a mano podría salvarnos de perder nuestra inteligencia

¿Cómo cultivar ambientes de trabajo más felices?

Explicado en fácil: los pros y contras de la propuesta del gobierno de eliminar la glosa republicana

Impulsado por la Universidad Andrés Bello: el telescopio docente que permitirá observar los astros desde todo Chile

María Corina Machado: un Nobel de la Paz a la lucha por la recuperación de la democracia

Elecciones 2025, segunda parte: Todo sobre la contienda electoral

Portada del dia

⚡¡Últimos días Cyber! Accede al mejor precio de 2025🗳️ 📰

Digital + LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

LO MÁS LEÍDO

1.
¿El Metro de Santiago falla más que antes?

¿El Metro de Santiago falla más que antes?

2.
El impacto que tendrá el litio alemán en Chile

El impacto que tendrá el litio alemán en Chile

3.
Impulsado por la Universidad Andrés Bello: el telescopio docente que permitirá observar los astros desde todo Chile

Impulsado por la Universidad Andrés Bello: el telescopio docente que permitirá observar los astros desde todo Chile

4.
Explicado en fácil: los pros y contras de la propuesta del gobierno de eliminar la glosa republicana

Explicado en fácil: los pros y contras de la propuesta del gobierno de eliminar la glosa republicana

5.
¿Cómo cultivar ambientes de trabajo más felices?

¿Cómo cultivar ambientes de trabajo más felices?

6.
Cáncer de mama: cómo avanzar desde la sensibilización hacia una política de prevención permanente

Cáncer de mama: cómo avanzar desde la sensibilización hacia una política de prevención permanente

VIDEOS

¿Qué es la alimentación intuitiva que por años ha seguido Taylor Swift?

¿Qué es la alimentación intuitiva que por años ha seguido Taylor Swift?

Por qué todos están diciendo que “Una batalla tras otra” es un “peliculón”

Por qué todos están diciendo que “Una batalla tras otra” es un “peliculón”

El crudo análisis de Contardo a la gestión de Boric y el FA ad portas del fin del gobierno

El crudo análisis de Contardo a la gestión de Boric y el FA ad portas del fin del gobierno

ChatGPT permitirá contenido erótico en su próxima actualización

ChatGPT permitirá contenido erótico en su próxima actualización

Servicios

Rating del jueves 16 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 16 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Temblor hoy, viernes 17 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 17 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Presidente Boric decreta duelo oficial este viernes por la muerte del piloto de la FACH Sergio Hidalgo
Chile

Presidente Boric decreta duelo oficial este viernes por la muerte del piloto de la FACH Sergio Hidalgo

El duro análisis de Evelyn Matthei a seis años del estallido social: “Hoy día estamos mucho peor que antes de aquello”

“Si tanto lo motiva defender a los operadores políticos ...”: republicanos sale a responder la arremetida de Boric

Años en el mercado y gestión por US$1.000 millones en Chile: las exigencias del regulador para el futuro administrador del FAPP
Negocios

Años en el mercado y gestión por US$1.000 millones en Chile: las exigencias del regulador para el futuro administrador del FAPP

Latam aprueba la cancelación del 5% de sus acciones

Sociedades cascadas que participan en SQM terminan aumentos de capital por un total de US$362 millones

Cuál fue la causa de muerte de Ace Frehley, el guitarrista y cofundador de la banda Kiss
Tendencias

Cuál fue la causa de muerte de Ace Frehley, el guitarrista y cofundador de la banda Kiss

Los cocodrilos que se adaptaron a unas islas en el Caribe mexicano y “evolucionaron” como nuevas especies

Qué se sabe de la reunión que Trump anunció con Putin para discutir sobre la invasión de Rusia en Ucrania

El Mundial de Ciclismo de Pista de Chile 2025 cumple una exitosa venta de entradas
El Deportivo

El Mundial de Ciclismo de Pista de Chile 2025 cumple una exitosa venta de entradas

El emotivo retorno de Davor Suker a Chile: “Cuando muera, una de las imágenes que pasarán por mi cabeza será este lugar”

Dónde y a qué hora ver a Flamengo vs. Palmeiras por el Brasileirao

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre

3 playas con aguas turquesas y arenas blancas para unas vacaciones en República Dominicana

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025

Una locura: Korn vende en 24 horas 40 mil tickets para su show en Chile
Cultura y entretención

Una locura: Korn vende en 24 horas 40 mil tickets para su show en Chile

Cómo se custodió el dinero para el show de Rod Stewart que inauguró los megaeventos en Chile en 1989

Tame Impala llega a Tiny Desk con una sesión cargada a las guitarras

Zelensky llega hasta la Casa Blanca para reunirse con Trump
Mundo

Zelensky llega hasta la Casa Blanca para reunirse con Trump

A menos de un año de asumir: Las razones del jefe del Comando Sur de EE.UU. para anunciar su abrupto retiro

China advierte a Estados Unidos de que “armar a Taiwán” supone un “juego muy peligroso”

Los entretelones de Vota por la Niñez
Paula

Los entretelones de Vota por la Niñez

1 de cada 8 chilenas tendrá cáncer de mama: cómo detectar a tiempo la enfermedad y cuáles son sus síntomas

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca