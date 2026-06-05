Crisis de desempleo en Chile: ¿estamos ante una emergencia laboral?

Las últimas cifras de desempleo entregadas por el INE para el trimestre febrero-abril hablan de 9,1% de personas que no han logrado encontrar trabajo; una cifra que sube a un 10,5% cuando se analiza la realidad de las mujeres.

La crisis de desempleo en el país ha llevado al gobierno a acuñar el término “emergencia laboral”: un concepto ya acuñado en 2022 por el economista David Bravo, quien hoy preside la “Mesa de Reactivación Laboral”, una instancia técnica conformada por nueve expertos que busca generar alternativas para bajar las cifras de cesantía y reducir la alta tasa de informalidad laboral que tiene el país.

¿Cómo revertir este panorama? ¿Podrá esta administración cumplir su objetivo de terminar el período con una tasa de desocupación de un 6%?

Para conversar sobre este tema, esta semana nos acompañaron en A BORDO David Bravo, líder de la mesa organizada por el Ministerio del Trabajo y director del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales, y Benjamín Villena, investigador del Instituto de Políticas Económicas de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello y también integrante de la “Mesa de Reactivación Laboral”.