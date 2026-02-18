Comunicación efectiva: ¿Cómo construir mensajes que cautiven a sus destinatarios?

¿Cuántas ideas nos dan vuelta en la cabeza, pero luego no logramos transmitirlas de la manera que queremos?

Seguro que en más de alguna oportunidad han tenido un gran proyecto en mente y también las ganas de concretarlo, pero finalmente se ha quedado en el tintero. Las razones pueden ser muchas, pero una de las más frecuentes es no saber cómo movilizar a otras personas para conseguir el apoyo necesario para concretar nuestras ideas.

La importancia de saber comunicar un mensaje es crucial para lograr impacto. Esa es la premisa de este nuevo capítulo de Charlas Board, en el que Katherine Flores, académica del Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello, nos enseña los pasos primordiales para construir un mensaje potente, que nos lleve a conseguir nuestros objetivos y captar la atención de las personas a las que necesitamos convencer para aquello.