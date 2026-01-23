De la A la Z: desmenuzamos el nuevo gabinete de Kast

El martes por la noche, el Presidente electo José Antonio Kast presentó a quienes lo acompañarán a la cabeza de los 25 ministerios de gobierno. Una jornada que, si bien es cierto no tenía grandes novedades, sí sorprendió con decisiones de última hora, como bajar el nombre que se había barajado para el Ministerio de Minería -Santiago Montt- y dejar como biministro de Minería y Economía a Daniel Mas.

¿Cuál es el tonelaje político de este gabinete? ¿Cuánto le pesará al Presidente electo la gran cantidad de independientes que incluyó en su equipo, en desmedro de nombres ligados a los partidos que lo apoyaron en su candidatura? ¿Cuáles serán los desafíos de gestión de los ministros más “polémicos”, como Iván Poduje (Vivienda) o Mara Sedini (Secretaría General de Gobierno)?

De todo eso y más conversaron esta semana Polo Ramírez junto a los analistas políticos Roberto Munita -director de la carrera de Administración Pública de la UNAB- y Gonzalo Müller -director del Centro de Políticas Públicas de la UDD- en este nuevo capítulo de A BORDO.