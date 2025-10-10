SUSCRÍBETE
Elecciones 2025, segunda parte: Todo sobre la contienda electoral

Polo Ramírez conversa esta semana con el analista político Roberto Munita, director de la carrera de Administración Pública de la Universidad Andrés Bello, sobre el clima de la contienda electoral a un mes de las elecciones presidenciales y parlamentarias 2025, el próximo 16 de noviembre. 

Por 
La Tercera
 

Oficialmente, la campaña presidencial y parlamentaria comenzó el pasado 17 de septiembre y se extenderá hasta un par de días antes de la jornada electoral, el domingo 16 de noviembre. Durante este período: ¿cuáles son los límites que deben respetar candidatos? ¿A qué sanciones se arriesgan quienes transgreden la ley electoral? ¿Cómo está normado el financiamiento de las campañas de los candidatos? ¿Quiénes pueden donar y quiénes no?

Como una forma de medir el clima en la antesala de las elecciones, el analista político Roberto Munita, director de la carrera de Administración Pública de la Universidad Andrés Bello, y el periodista Polo Ramírez dan continuidad a una conversación sobre el tema iniciada en septiembre; esta vez, con la contienda electoral como telón de fondo: una campaña que, hasta ahora, ha estado lenta y marcada transversalmente por un presupuesto austero, en el que las redes sociales van llevando la delantera como ventana de difusión versus la propaganda en medios oficiales.

Revisa este nuevo capítulo de A BORDO en el siguiente video.

