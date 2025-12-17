SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    LT Board

    Guía para empezar en el gimnasio (y no rendirse en el intento)

    En un país donde el sedentarismo continúa siendo uno de los principales problemas de salud pública, ¿por dónde partir para mejorar el estado físico? Especialistas entregan un mapa claro para quienes dan sus primeros pasos en el gimnasio o desean entrenar por su cuenta, especialmente ahora en verano, cuando aumenta el interés por moverse. “Entrenar hoy no es sólo rendimiento: es salud, prevención y calidad de vida”, dice Frano Giakoni, de la carrera de entrenador deportivo de la U. Andrés Bello.

    Ricardo OlavePor 
    Ricardo Olave
    El primer paso en el gimnasio no es levantar más peso, sino construir constancia y entender el ejercicio como parte del cuidado integral del cuerpo.

    Según un informe de 2025 de la Encuesta Nacional de Salud, cerca del 34,4 % de la población chilena mayor de 15 años presenta obesidad. Una cifra que nos sitúa entre los países con alta prevalencia de sedentarismo dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con un 40 % de adultos chilenos que no realiza suficiente actividad física.

    Esta peligrosa combinación de alto exceso de peso con baja actividad física y malos hábitos alimentarios pone a Chile en una encrucijada sanitaria. De no hacer ejercicio, existe un mayor riesgo de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión o enfermedades cardiovasculares.

    Por ello, hacer deporte no es solo por un tema estético, sino por un cuidado íntegro del cuerpo. Y para todo principiante, la vía de acceso para comenzar a entrenar es el gimnasio.

    El gimnasio ofrece máquinas guiadas, zonas de cardio y apoyo profesional que facilitan un inicio seguro y progresivo.

    Por qué elegir un gimnasio

    Para Frano Giakoni, de la carrera de entrenador deportivo de la U. Andrés Bello, el gimnasio ofrece un entorno controlado y seguro, con máquinas diseñadas para guiar el movimiento, pesos regulables, área de cardio, espacio para movilidad y diferentes alternativas de entrenamiento. “Esto ayuda a progresar sin improvisar y con mayor eficiencia”, explica.

    Además, muchos gimnasios cuentan con profesionales formados en ciencias del deporte, lo que garantiza que el espacio está pensado para entrenar con base en conocimiento técnico y no solo por intuición.

    William Alvarado, director deportivo del centro de entrenamiento Level, comparte la misma posición, señalando que, “Un profesional que te guíe, que te ayude a evitar errores —o al menos reducirlos al mínimo— durante el proceso de entrenamiento” sobre todo en la etapa orientada a la salud, para luego avanzar hacia mayor rendimiento o incluso considerar competir en alguna disciplina. “Lo relevante es hacer una transición correcta desde la salud hacia el rendimiento”, precisa.

    “Entrenar hoy no es sólo rendimiento: es salud, prevención y calidad de vida” dice Frano Giakoni, académico de la carrera de Entrenador Deportivo de la Universidad Andrés Bello.

    Para quienes aún no toman la iniciativa, los expertos comparten que todos los objetivos son válidos. Bajar un porcentaje de grasa, ganar masa muscular, prepararse para una maratón, o simplemente sentirse más saludable y disminuir sus niveles de ansiedad. Lo importante es comenzar.

    Principiantes: errores frecuentes y cómo evitarlos

    Antes de partir: lo mínimo que hay que saber es que no se necesita estar en forma para empezar. El gimnasio es el lugar donde uno se pone en forma. Además, los resultados no aparecerán solo realizando un par de sesiones. Lo principal no es “ganar músculo” ni “bajar grasa”, sino crear el hábito.

    “Uno de los errores más frecuentes es entrenar sin un plan, sin un propósito claro: improvisar”, dice Alvarado. “Es fundamental definir una planificación, desde cuántas veces a la semana podrás entrenar, qué tipos de ejercicios se adaptan mejor a tu cuerpo, nivel y limitaciones”.

    Plazas, espacios públicos y ejercicios con autocarga también pueden ser una puerta de entrada al ejercicio cuando no hay acceso a un gimnasio.

    Otro error es copiar rutinas sin criterio, sin entender el razonamiento que hay detrás, lo que a su vez viene acompañado de sobre entrenamiento, haciendo esfuerzos excesivos sin incluir los descansos adecuados o descuidar la técnica correcta en la ejecución de los ejercicios.

    En esa línea, Frano Giakoni, de la UNAB, valora que, para la mayoría de los iniciados, 3 días por semana es lo ideal al principio. “Esta frecuencia permite al cuerpo adaptarse, recuperarse y mejorar sin caer en el sobreentrenamiento”, añade. Lo importante es la constancia. Siempre será mejor tres sesiones bien hechas que cinco sesiones desordenadas.

    Rutinas, frecuencia y progresión

    Entendiendo que hay diferentes cuerpos, para saber qué tipo de rutina es la más segura y efectiva hay que establecer objetivos dependiendo de la condición física, la experiencia y la movilidad. Así lo explica Frano Giakoni de la UNAB, quien destaca que, en general, la rutina “Full Body” es la opción más equilibrada y segura para principiantes.

    Esta se complementa con máquinas guiadas, que ayudan a aprender el movimiento sin tanta exigencia técnica, así como con mancuernas ligeras, que se pueden incluir progresivamente.

    “Una evaluación inicial con un profesional de las ciencias del deporte es ideal para detectar limitaciones y definir la mejor ruta en cada sesión”, recalca.

    En las primeras semanas, el deportista puede tener señales, e incluso pensar que está entrenando demasiado o poco. Ante ello, Giakoni cree que, si hay dolores articulares, cansancio constante, falta de fuerza, mal sueño o nulo deseo de entrenar, es porque se ha sobreexigido.

    Definir frecuencia, tipo de ejercicios y tiempos de descanso permite avanzar con mayor seguridad y eficiencia.

    En cambio, si no siente trabajo muscular, no progresa en peso o repeticiones, o siente que los entrenamientos son muy “fáciles” o sin desafío, es porque no está siguiendo bien el plan. “El cuerpo siempre envía señales: escucharlo es clave”, anuncia.

    William Alvarado cree importante que, una vez definido el objetivo, el siguiente paso es evaluar el punto de partida, desde el tiempo real que una persona podrá entrenar a la semana, las molestias, lesiones o limitaciones de ella, así como impactará el deporte en su disponibilidad considerando trabajo y vida diaria.

    “Con esa información, se define una frecuencia de entrenamiento adecuada”, dice. En general, recomienda que gran parte del entrenamiento se base en fuerza: “Es una capacidad fundamental: ayuda a prevenir lesiones, estimula la masa muscular y aporta múltiples beneficios si se mantiene activa”.

    Luego de ello vienen los aspectos más técnicos, desde controlar la carga, ajustar la alimentación, registrar el progreso, siempre de manera progresiva.

    “Uno de los errores más frecuentes es entrenar sin un propósito claro” aclara William Alvarado, director deportivo del centro de entrenamiento Level.

    Paciencia y desánimo

    En tiempos instantáneos, es inevitable pensar que la frustración aparecerá en caso de no notar resultados físicos. ¿Cómo evitar el desánimo en medio del proceso? “Los cambios visibles toman tiempo, por eso es importante enfocarse en otros progresos”, asegura Giakoni.

    Hay aspectos que sí son visibles para todo quien comienza a hacer algo de deporte. Esto incluye el aumento de fuerza, mayor energía por la mañana, mejor calidad de sueño, entre otros aspectos.

    Ante ello, un tip para aumentar la paciencia es registrar los entrenamientos, hacer fotos ocasionales y tener metas pequeñas, lo que a ojos del experto “ayuda mucho a sostener la motivación”.

    Para la mayoría de los principiantes, entrenar tres veces por semana permite adaptarse sin caer en el sobreentrenamiento.

    Alvarado reconoce que “estamos acostumbrados a obtener resultados rápidos, casi inmediatos, con un clic”, pero la condición física, la composición corporal y la salud no funcionan así.

    “Las adaptaciones fisiológicas al entrenamiento son lentas: hablamos de semanas, meses e incluso años para consolidar una buena condición física y hábitos de vida saludables”, reitera. Es fundamental entender que esto es un proceso a largo plazo. Los cambios reales y sostenibles toman tiempo, y aceptar esa realidad ayuda a evitar frustraciones.

    Ejercicios a evitar

    Durante el primer mes, es mejor evitar los ejercicios que requieren demasiada técnica o estabilidad, como la sentadilla con barra libre, el peso muerto pesado, los levantamientos olímpicos y el press militar de pie con barra.

    Dolores persistentes, cansancio extremo o falta de motivación pueden indicar exceso de carga o mala planificación.

    Durante esta etapa inicial, dice Giakoni, es preferible centrarse en máquinas, ejercicios guiados y movimientos básicos, que permiten familiarizarse con los patrones de movimiento sin riesgo de lesión.

    Aunque sí es recomendable incorporar pesas desde el inicio, la intensidad debe ser suave; el entrenamiento de fuerza desde el primer día ayuda a mejorar postura, tono muscular, metabolismo y prevenir lesiones, mientras que el cardio funciona como complemento para calentar y mejorar resistencia.

    “En los primeros meses, la técnica es mucho más importante que el peso”, defiende. Es decir, hay que aprender a moverse correctamente, establecer bases sólidas y reducir riesgos a futuro. El peso se aumenta de manera gradual sólo cuando el movimiento es estable y controlado.

    Improvisar rutinas o copiar entrenamientos sin planificación es una de las principales causas de abandono y lesiones.

    Hacer ejercicio con lo disponible

    Pensando en todos los escenarios, también hay chilenos que no tienen presupuesto para pagar un gimnasio, pero sienten la necesidad de hacer deporte. Aunque no siempre están en condiciones perfectas, William Alvarado asegura que es posible avanzar de manera autodidacta utilizando plazas y espacios públicos equipados.

    Señala que, aunque el entrenamiento es una ciencia compleja, muchas cosas son intuitivas y se pueden aprender con autocarga y exploración, apoyándose en la información disponible en redes sociales y plataformas digitales.

    El entrenador recomienda seguir un programa simple que contemple metas y progresiones, y buscar asesoría profesional solo cuando surjan estancamientos, molestias o la necesidad de variar la rutina. Para él, la clave es la progresión: “Hay que empezar de menos a más, evitando sobrecargas al inicio, y mantener criterio y constancia para lograr resultados efectivos”.

    El primer paso en el gimnasio no es levantar más peso, sino construir constancia y entender el ejercicio como parte del cuidado integral del cuerpo.
    Más sobre:Board LTGimnasioDeporteObesidadConsejos
    Imagen boletín

    Suscríbete a nuestro newsletter semanal, con los temas que marcan la pauta del país

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete
    Imagen boletín

    Suscríbete a nuestro newsletter semanal, con los temas que marcan la pauta del país

    Lo Último

    ¿Puede el ibuprofeno ayudar a la diabetes? Especialistas piden cautela ante nuevos estudios

    Menos alcohol, menos marihuana: el cambio cultural que reordena a las nuevas generaciones

    ¿Cómo enfrentar la pandemia de obesidad que vive el país?

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    A 25 años de su inicio: los desafíos pendientes de la reforma que le cambió la cara a la justicia en Chile

    Gabriela Mistral: cuando las luces se apagan

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Cobertura completa, análisis y beneficios para todo el año 🔍🎁$3.990/mes SUSCRÍBETE

    LO MÁS LEÍDO

    1.
    Ozempic: El lado más oscuro de la nueva panacea para bajar de peso

    Ozempic: El lado más oscuro de la nueva panacea para bajar de peso

    2.
    Menos alcohol, menos marihuana: el cambio cultural que reordena a las nuevas generaciones

    Menos alcohol, menos marihuana: el cambio cultural que reordena a las nuevas generaciones

    3.
    Gabriela Mistral: cuando las luces se apagan

    Gabriela Mistral: cuando las luces se apagan

    4.
    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    5.
    ¿Puede el ibuprofeno ayudar a la diabetes? Especialistas piden cautela ante nuevos estudios

    ¿Puede el ibuprofeno ayudar a la diabetes? Especialistas piden cautela ante nuevos estudios

    6.
    A 25 años de su inicio: los desafíos pendientes de la reforma que le cambió la cara a la justicia en Chile

    A 25 años de su inicio: los desafíos pendientes de la reforma que le cambió la cara a la justicia en Chile

    VIDEOS

    El día que la U intentó comprarle el Santa Laura a Unión Española

    El día que la U intentó comprarle el Santa Laura a Unión Española

    ¿Cómo combatir el crimen organizado al interior de las cárceles?

    ¿Cómo combatir el crimen organizado al interior de las cárceles?

    Kast confirma intenciones de vivir en La Moneda: “No voy a arrendar una casa especial para generar más gastos al Estado”

    Kast confirma intenciones de vivir en La Moneda: “No voy a arrendar una casa especial para generar más gastos al Estado”

    A golpes y empujones: así terminó violenta sesión en el parlamento mexicano

    A golpes y empujones: así terminó violenta sesión en el parlamento mexicano

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Venezuela por la Copa UC Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Venezuela por la Copa UC Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Brentford por la Carabao Cup

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Brentford por la Carabao Cup

    Hasta cuándo hay plazo para las matrículas de la Admisión Escolar 2026 y cuáles son los documentos necesarios

    Hasta cuándo hay plazo para las matrículas de la Admisión Escolar 2026 y cuáles son los documentos necesarios

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Venezuela por la Copa UC Sub 17
    Chile

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Venezuela por la Copa UC Sub 17

    Kast: “A partir del 15 de enero ustedes van a ir conociendo ya bastante bien quiénes van a ser los futuros ministros”

    Trama bielorrusa: Corte de Apelaciones acoge querella de capítulos contra exministra Ángela Vivanco

    CMF mantiene histórica sanción contra Michael Clark, Pedro Pablo Larraín y Rodrigo Bustamante por caso Sartor
    Negocios

    CMF mantiene histórica sanción contra Michael Clark, Pedro Pablo Larraín y Rodrigo Bustamante por caso Sartor

    Costo fiscal del reajuste acordado entre el gobierno y el sector público sería del orden de US$1.500 millones

    Creatividad: conceptuales y experimentalistas

    Cómo aplicar la IA en los negocios: usos prácticos del ecosistema Samsung
    Tendencias

    Cómo aplicar la IA en los negocios: usos prácticos del ecosistema Samsung

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados

    Por qué el humo de los incendios forestales llega a Santiago (y cómo evitar sus efectos nocivos)

    En vivo: Flamengo de Erick Pulgar enfrenta al PSG por la final de la Copa Intercontinental
    El Deportivo

    En vivo: Flamengo de Erick Pulgar enfrenta al PSG por la final de la Copa Intercontinental

    Abogados externos y mirando de reojo a la FIFA: la ANFP pasa a la ofensiva en la guerra contra Unión Española e Iquique

    “No me olviden, porque volveré”: la sentida despedida de Matías Palavecino para confirmar su salida de Coquimbo Unido

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión
    Finde

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    Zoe Saldaña y Avatar 3: “Como raza humana, nos podemos identificar con todos los temas de esta película”
    Cultura y entretención

    Zoe Saldaña y Avatar 3: “Como raza humana, nos podemos identificar con todos los temas de esta película”

    Orquesta y Coro Sinfónico Usach celebran Navidad con El Mesías de Haendel

    George Clooney no besará más mujeres en las películas: “No intento competir con actores de 25 años”

    Tras victoria de Kast: Informe pronostica un giro político a la derecha en las elecciones de Perú y Colombia de 2026
    Mundo

    Tras victoria de Kast: Informe pronostica un giro político a la derecha en las elecciones de Perú y Colombia de 2026

    Putin acusa a Europa de arrastrar a Ucrania a la guerra y de incitar el miedo a un conflicto global

    Equipo de María Corina Machado dice que líder opositora venezolana dejó Oslo y que “se encuentra bien”

    Suplementos: encapsular el bienestar
    Paula

    Suplementos: encapsular el bienestar

    Petra, la belleza de decir adiós

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni