¿Qué falta para que Chile sea el gran productor mundial de energía solar?

El Desierto de Atacama es una mina de oro. O, quizá, mejor que eso, dice Cristóbal Parrado, académico e investigador de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Andrés Bello.

Con 105 mil kilómetros cuadrados de extensión y una radiación de 308 watts/metro cuadrado al día, en solo una jornada estas tierras podrían producir energía suficiente para abastecer 27 veces a un país como Estados Unidos.

En los últimos años, las tecnologías para aprovechar la energía solar se han perfeccionado y además han bajado de precio. Por eso, el llamado a invertir en ellas es necesario y urgente, como lo expresa Parrado en este nuevo capítulo de Charlas Board.