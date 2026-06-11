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    Resultados de la encuesta CEP: ¿Por qué Vodanovic (FA), Kast y Parisi son los mejores evaluados?

    En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el investigador del Centro de Estudios Públicos, Aldo Mascareño, ahondó en los resultados del Estudio Nacional de Opinión Pública del ese centro de pensamiento, conocida como la encuesta CEP. En conversación con Rodrigo Álvarez y Andrés Gómez, el antropólogo y sociólogo explicó qué hay detrás de la aprobación del 34% al gobierno y por qué una mayoría de los encuestados prefieren a políticos que "busquen acuerdos".

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel

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    Más sobre:Desde la RedacciónEncuesta CEPTomá VodanovicJosé Antonio KastFranco Parisi

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