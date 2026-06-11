Primera medición del CEP a Kast: 34% aprueba su gestión y 39% tiene poca confianza en que cumpla sus promesas

El Presidente José Antonio Kast alcanzó una aprobación de 34% en la primera medición de su gestión al mando de La Moneda en el Estudio Nacional de Opinión Pública del Centro de Estudios Públicos, conocida como encuesta CEP.

A tres meses de su llegada al poder, en el indicador el Mandatario también llegó a un 52% de desaprobación en la manera en que está conduciendo su administración. Un 9% no aprueba ni desaprueba la gestión y un 5% no sabe o no contesta.

En comparación con la primera encuesta CEP que midió la aprobación y rechazo de Gabriel Boric en sus primeros meses como Presidente de la República, Kast obtuvo mejores resultados en el primer ítem.

En la medición dada a conocer en junio de 2022, el frenteamplista alcanzó un 32% de aprobación, mientras que un 49% desaprobó su gestión inicial.

Pese a esto, desde la actual oposición fustigaron los números alcanzados por la máxima autoridad.

La senadora y timonel del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, sostuvo que “n o hay seguridad en las calles, tampoco económica para las personas y esa desesperanza se refleja en la baja aprobación del gobierno ”.

“ Evidentemente que las mayores promesas eran la seguridad y vemos cómo durante los primeros 60 días no hubo ninguna medida , no había un plan, no había nada, hubo que cambiar la ministra (Trinidad Steinert). Y el ministro que ha asumido (Martín Arrau) creo que tiene más claro lo que hay que hacer, pero todavía falta, por ejemplo, dictar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública”, añadió la legisladora socialista.

Desde la misma tienda, el diputado Juan Santana (PS) sostuvo que “es la imagen que la población chilena se ha hecho del Presidente Kast y de este gobierno en solo pocos meses desde que se inició este mandato, entre otras cosas, porque hubo compromisos en materia de seguridad, en materia de crecimiento económico, que no se han visto plasmados”.

El presidente del PPD, diputado Raúl Soto, en tanto, afirmó que los niveles de desaprobación son resultado de malas decisiones en materia económica y de seguridad.

“Esta encuesta CEP da cuenta de que la mayoría del país desaprueba la gestión del presidente Kast y de su gobierno tras tres meses de iniciado. Son cifras preocupantes que dan cuenta de que han tomado malas decisiones en materia económica, muy mala gestión en materia de seguridad, muy malas decisiones también en materias administrativas y políticas", remarcó.

En el oficialismo, sin embargo, existe una mirada distinta a los resultados de la reciente medición CEP.

El jefe de la bancada de diputados de Renovación Nacional, Diego Schalper, por ejemplo, defendió el desempeño del Ejecutivo y señaló ser “de la idea de que el gobierno tiene cada vez lunas de miel más cortas, eso es un hecho de la causa en nuestro país”.

El parlamentario apuntó que el Ejecutivo “ha tomado las decisiones a tiempo, ha hecho los ajustes ministeriales que se necesitaban y, más importante, ha puesto foco con todo al desarrollo de proyectos de inversión, a una agenda de seguridad fuerte como la está liderando el ministro Arrau, y también y muy importante en educación, en salud y en las emergencias sociales, poniendo un trabajo de gestión por delante".

Poca confianza

El más reciente estudio CEP, realizado entre el 18 de abril y el 27 de mayo 2026, fue aplicado en terreno a 1.469 personas en 122 comunas del país. El nivel de respuesta fue de un 62,2% en relación a la muestra original de 2.360 ciudadanos.

En el habitual apartado de evaluación de personajes políticos, los encuestados ponderaron la imagen pública del Presidente Kast con un 38% de niveles negativos y un 35% positivo.

En el sondeo anterior de la CEP, de septiembre-octubre 2025, el Jefe de Estado -siendo todavía candidato- presentó un 39% de evaluación negativa y 38% positiva. Es decir, ahora disminuyó un punto porcentual la imagen negativa y bajó tres puntos en la positiva.

En este análisis, además, se midió la confianza de los entrevistados en que el Mandatario cumpla las promesas que hizo en la campaña presidencial.

Un 28% tiene nada de confianza en que Kast cumpla sus compromisos, un 39% manifiesta poca confianza, un 21% bastante y un 10% mucha . Un 2% no sabe o no contesta.

Otra consulta realizada a los encuestados referente a la figura del Presidente fue su disposición a alcanzar acuerdos por sus adversarios políticos.

Un 51% cree que Kast no está dispuesto a escuchar y llegar a consensos con la oposición. Por el contrario, un 44% de los encuestados piensa que el Jefe de Estado sí tiene disposición de hacer acuerdos con sus contrincantes. En tanto, un 5% no sabe o no contesta.

Delincuencia, la mayor preocupación

En otro ítem, se le pidió a los participantes que destacaran los tres problemas del país a los que el gobierno de Kast debería dedicar el mayor esfuerzo en solucionar: en primer lugar se ubicó la delincuencia , los asaltos y los robos, con 57% .

Este factor como principal preocupación coincide con la percepción demostrada en las últimas tres encuestas CEP. Eso sí, presenta una baja respecto a la última medición correspondiente a septiembre-octubre del 2025, donde alcanzó 61%.

Como segunda preocupación, los encuestados destacaron -nuevamente- la salud (42%). Este representa un alza respecto a las últimas dos mediciones: alcanzó 38% en el periodo de septiembre-octubre de 2025 y 40% en mayo-junio del mismo año.

Como tercer problema a resolver por el Ejecutivo se ubicó la educación, con 28% de preocupación, lejos del 23% alcanzado en el periodo septiembre-octubre del año pasado.

Le sigue narcotráfico con 28%, lo que indica una “diferencia estadísticamente significativa” en relación a las dos últimas mediciones: 22% en septiembre-octubre y 20% en mayo-junio de 2025.

Resulta llamativa la drástica baja en la preocupación por el empleo, ítem que en la medición anterior se posicionó en el tercer lugar con 26% y ahora alcanza 18%, ubicándose en el quinto puesto por debajo de las pensiones, que llegó a 18%.

Un factor que también bajó en la escala de preocupaciones fue la inmigración, problema que en la encuesta pasada alcanzó 21% y en esta medición llegó a 13%.

En otro apartado dedicado exclusivamente a migración, se consultó sobre la percepción en esta materia.

“Pensando en las políticas que debe tener Chile con respecto a la inmigración, en una escala del 1 al 10, donde 1 es ‘prohibir toda inmigración’ y 10 es ‘permitir libremente toda inmigración’. ¿Dónde se ubicaría usted?“.

Ante esta pregunta, 55% de los encuestados prefirió opciones del 1 al 4, es decir, más cercanas a “prohibir toda la inmigración” . 30% está en medio de ambas afirmaciones –entre 5 y 6—, y solo un 14% está de acuerdo con “permitir libremente toda inmigración”.

PDI otra vez es la institución mejor evaluada

En la medición también los participantes pudieron entregar su estimación de cuánta confianza tienen en las instituciones del país.

Al igual que en los períodos de marzo-abril, mayo-junio y septiembre-octubre de 2025, la Policía de Investigaciones (PDI) fue la institución mejor evaluada por la ciudadanía con un 63% de personas que manifestaron tener mucha o bastante confianza en ellos.

Las cifras de la PDI, además, son levemente superiores a las que registró en las tres encuestas del año pasado. En la última de 2025, llegó a 59% y en las dos anteriores a 60%.

Respecto a la encuesta anterior, hubo una variación en el segundo y tercer lugar.

La evaluación de las universidades subió siete puntos y pasó de 54% a 61%, lo que las ubicó en el segundo lugar entre las instituciones más valoradas.

Carabineros, en tanto, retrocedió al tercer lugar pese a que su evaluación subió dos puntos y pasó de 56% a 58% respecto a septiembre-octubre de 2025.

Por otro lado, los partidos políticos siguen en el final de la lista.

Las personas que respondieron que tienen mucha o bastante confianza en esas organizaciones representan el 6% del total de consultados.

Pese a ello, se trata de una cifra más alta que la que tenían el año pasado, en vísperas de elecciones, cuando la confianza en las tiendas políticas llegaba a 4%.

También subió la evaluación del Congreso, que pasó de 8% a 13%.