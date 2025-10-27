SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
LT Board

SQM y la justicia tardía: ¿precedente o exceso?

"Que un proceso penal dure 11 años (o 9 descontando los dos años de la pandemia) es inaceptable. Valoramos que se reconozca esta garantía, pero preocupa que se use como fundamento para absolver", dice Silvana Adaros, coordinadora del Área de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello.

Por 
Silvana Adaros
JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

El veredicto absolutorio en el “Caso SQM”, acordado por dos votos contra uno y con el voto disidente de la jueza Carolina Paredes, ha generado alta connotación pública. La decisión se basó en tres razones: infracción al principio de correlación entre formalización y acusación, insuficiencia probatoria y vulneración del derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Nos detendremos en esta última.

Este derecho, consagrado en tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14.3.c) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 8.1), obliga a los tribunales a resolver causas sin dilaciones indebidas. En materia penal, implica actuar el ius puniendi estatal o restablecer la libertad dentro de límites temporales razonables.

Surgen dos preguntas: ¿desde cuándo se computa el plazo? ¿Qué es “razonable”? Según el Código Procesal Penal, comienza cuando alguien adquiere calidad de imputado (art. 7), lo que en este caso ocurrió en 2015-2016, y termina cuando la sentencia queda firme. La razonabilidad depende de factores como complejidad del litigio, duración habitual de procesos similares, perjuicios para los acusados, conducta de las partes y gestión del tribunal, según criterios del Tribunal Europeo y la Corte Interamericana.

El fallo atribuye la dilación a decisiones del Ministerio Público: acumulación de investigaciones y exceso de pruebas (200 testigos y 14.000 documentos). Sin embargo, el CPP otorga facultades al tribunal para acotar la duración y excluir pruebas dilatorias, por lo que la responsabilidad es compartida.

Que un proceso penal dure 11 años (o 9 descontando los dos años de la pandemia) es inaceptable. Valoramos que se reconozca esta garantía, pero preocupa que se use como fundamento para absolver. En derecho comparado, lo usual es condenar y compensar con la duración del juicio, no absolver. Además, sería deseable aplicar este criterio al ciudadano común sometido a procesos interminables, convirtiendo este fallo en precedente general.

Lo negativo: tras 11 años y cuantiosos recursos, no hubo condenas, también por deficiencias probatorias. Este resultado es decepcionante para la persecución penal en un “mega juicio” como SQM y anticipa impugnaciones del Ministerio Público. Como decía el destacado jurista Eduardo Couture: “El tiempo que transcurre en el proceso es la Justicia que escapa”, y también la confianza en ella.

Más sobre:LT BoardCaso SQM

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

¿Qué falta para que Chile sea el gran productor mundial de energía solar?

Cómo enfrentar la crisis habitacional que vive el país

Ante los recientes desalojos de tomas: ¿qué ocurre con el derecho a la vivienda en Chile?

Las lecciones que nos deja el Edificio Miramar

El potente documental que reconstruye la vida de Andrés Bello antes de llegar a Chile

Revive aquí la charla sobre cómo aprender en la era de la IA que dictó Bárbara Oakley en la UNAB

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

LO MÁS LEÍDO

1.
El potente documental que reconstruye la vida de Andrés Bello antes de llegar a Chile

El potente documental que reconstruye la vida de Andrés Bello antes de llegar a Chile

2.
Las lecciones que nos deja el Edificio Miramar

Las lecciones que nos deja el Edificio Miramar

3.
¿Qué falta para que Chile sea el gran productor mundial de energía solar?

¿Qué falta para que Chile sea el gran productor mundial de energía solar?

4.
Ante los recientes desalojos de tomas: ¿qué ocurre con el derecho a la vivienda en Chile?

Ante los recientes desalojos de tomas: ¿qué ocurre con el derecho a la vivienda en Chile?

5.
Satu Rämö, escritora best seller de novela negra en Europa: “Hay demasiados personajes masculinos en los libros de crímenes”

Satu Rämö, escritora best seller de novela negra en Europa: “Hay demasiados personajes masculinos en los libros de crímenes”

6.
Cómo enfrentar la crisis habitacional que vive el país

Cómo enfrentar la crisis habitacional que vive el país

VIDEOS

Gobierno detalla cuánto bajarán las cuentas de la luz

Gobierno detalla cuánto bajarán las cuentas de la luz

Trabajos forzados y pena de muerte: el duro cruce de los candidatos a diputados del FA, Evópoli y el PNL

Trabajos forzados y pena de muerte: el duro cruce de los candidatos a diputados del FA, Evópoli y el PNL

Daniel Sauer habla de su paso por Capitán Yáver

Daniel Sauer habla de su paso por Capitán Yáver

Un objeto brillante iluminó el cielo de Moscú

Un objeto brillante iluminó el cielo de Moscú

Servicios

El cambio que tendrá la ClaveÚnica para realizar trámites de forma online

El cambio que tendrá la ClaveÚnica para realizar trámites de forma online

De cuánto es el pago que recibe un vocal de mesa en las elecciones

De cuánto es el pago que recibe un vocal de mesa en las elecciones

Cómo funciona el nuevo número 1212 para reportar emergencias bancarias y estafas

Cómo funciona el nuevo número 1212 para reportar emergencias bancarias y estafas

Fiscalía indaga “pasada de cuenta” por narcotráfico: los detalles del hallazgo de Krishna Aguilera
Chile

Fiscalía indaga “pasada de cuenta” por narcotráfico: los detalles del hallazgo de Krishna Aguilera

“El cáncer de mama en hombres existe, consultar a tiempo fue clave”: la alerta que instaló el exministro Marcelo Mena

Entre la modernización, el colapso y las soluciones propias: municipios bajo presión por la licencia de conducir digital

Informalidad, falsificaciones y competencia desleal: el preocupante diagnóstico del gremio del comercio sobre los malls chinos
Negocios

Informalidad, falsificaciones y competencia desleal: el preocupante diagnóstico del gremio del comercio sobre los malls chinos

Gobierno y generadoras alcanzan acuerdo por cuentas de luz: se devolverán $2.000 mensuales en 6 meses

ClaveÚnica: se implementa segundo factor de autenticación para mayor seguridad

“Está haciendo un trabajo maravilloso”: qué le dijo Donald Trump a Javier Milei tras su victoria
Tendencias

“Está haciendo un trabajo maravilloso”: qué le dijo Donald Trump a Javier Milei tras su victoria

Qué significa la victoria de Javier Milei en las elecciones de Argentina

Cómo las fuerzas de EEUU deciden qué embarcaciones atacar, según funcionarios de la administración Trump

Concepción vivió la cuarta y penúltima jornada de la vuelta Criterium
El Deportivo

Concepción vivió la cuarta y penúltima jornada de la vuelta Criterium

El sorpresivo marginado: Fernando Ortiz deja fuera de la citación ante Limache a emblemático jugador de Colo Colo

¿Menciona a Assadi? Los detalles del informe del árbitro Juan Lara tras el polémico Clásico Universitario en el Claro Arena

Qué especies de ballenas y tortugas se pueden ver en República Dominicana y en qué momentos del año
Finde

Qué especies de ballenas y tortugas se pueden ver en República Dominicana y en qué momentos del año

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca

Cómo será Espíritus Domésticos, la exposición que revive el espiritismo chileno del siglo XIX

El traspaso generacional de Tronic: “Los niños se sorprenden cuando cachan que somos un grupo longevo”
Cultura y entretención

El traspaso generacional de Tronic: “Los niños se sorprenden cuando cachan que somos un grupo longevo”

Andy Muschietti expande el universo de It: “Vivimos en una época en la que sembrar el miedo está en su punto más alto”

La magia del Studio Ghibli llega a los cines con “La princesa Mononoke” en IMAX

Claudia Zegarra, cónsul general de Bolivia en Chile: “Creemos que la apertura de relaciones es el paso lógico a seguir”
Mundo

Claudia Zegarra, cónsul general de Bolivia en Chile: “Creemos que la apertura de relaciones es el paso lógico a seguir”

El día después del batacazo de Milei en las legislativas: los ganadores y perdedores tras su sorpresiva victoria

Sheinbaum anuncia acuerdo con Trump para ampliar en “unas semanas” las negociaciones comerciales por aranceles

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”
Paula

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal