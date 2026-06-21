Universidad Andrés Bello y Clínica Las Condes presentan su alianza estratégica para fortalecer la formación en salud

La vicerrectora de Investigación y Doctorado de la Universidad Andrés Bello, Carolina Torrealba, junto a quienes protagonizaron el panel de conversación: el doctor Emilio Santelices, director médico de CLC; Claudia Miranda y Martín Montecino, académicos UNAB, y Élise Servajean, directora de la plataforma ADA

Fue en diciembre del año pasado cuando Universidad Andrés Bello (UNAB) y Clínica Las Condes (CLC) firmaron un acuerdo de colaboración estratégica por veinte años. Los objetivos trazados eran varios: por un lado, potenciar la formación y desarrollo de los estudiantes de las facultades de Salud de la casa de estudios; por el otro, responder a los desafíos sanitarios del país a través de proyectos de investigación aplicada y de innovación en salud.

Seis meses después, más de 250 estudiantes de nueve carreras de la UNAB ya están realizando actividades curriculares e internados en CLC, y hacia fin de año se proyecta superar los 700 alumnos de pregrado, postgrado y educación continua. Para llevar esto adelante, ambas instituciones desarrollaron infraestructura específica dentro del recinto, respondiendo a los parámetros de excelencia e innovación que las caracterizan.

Hasta ahora, lo que más valoran los estudiantes es el trabajo diario con pacientes que presentan tanto patologías sencillas como otras más complejas. “Involucrarme en esta etapa de formación junto al staff médico me ha ayudado a formar mi juicio clínico”, dice Gerardo Cabrera, interno de Medicina, mientras que Valentina Olivares, interna de Obstetricia, cree que el contacto con enfermos reales ha permitido “fortalecer nuestras habilidades clínicas y humanas”.

A la fecha, más de 250 estudiantes de nueve carreras de la UNAB ya están realizando actividades curriculares e internados en CLC.

Junto con la integración de los alumnos, también se están implementando una serie de proyectos de investigación e innovación que apuntan a mejorar la gestión clínica, así como también a resolver desafíos del sistema, todo en beneficio de los pacientes.

“Ser un espacio de conocimiento en materia de salud convierte a la UNAB en un socio privilegiado para quienes, desde este lado, queremos poner en práctica ese conocimiento al servicio de las personas”, dijo el doctor Emilio Santelices, exministro de Salud y actual director médico de CLC, durante la ceremonia donde se presentaron algunos de los hitos que han marcado el primer semestre de la alianza entre ambas organizaciones.

“Los desafíos que enfrenta el sistema de salud, especialmente en la entrega de respuestas clínicas que aborden la epidemia de enfermedades crónicas, no hacen posible conseguir avances a partir de modelos que sólo consideran atenciones aisladas, o sólo a partir de la tecnología. Se necesita rediseñar el modelo de atención del curar al cuidar, y ahí se necesitan equipos interdisciplinarios”, agregó Santelices.

Julio Castro, rector de la Universidad Andrés Bello resaltó que esta alianza va más allá de la formación del capital humano. “Queremos avanzar junto con CLC, campo clínico prioritario de la Universidad Andrés Bello, para transitar hacia una salud de mayor calidad, más innovadora y centrada en las personas”.

Para el doctor Patricio Burdiles, decano de la Facultad de Medicina de la UNAB, este trabajo mancomunado “permitirá asegurar la formación de estudiantes en entornos clínicos de alta complejidad, contribuir al desarrollo del Centro de Entrenamiento por simulación de CLC y proyectos de investigación con impacto en calidad, seguridad y resultados de la práctica clínica”.

IA como aliada a la salud

Durante la jornada, realizada en el Auditorio de Clínica Las Condes y que contó con la presencia de más de 180 personas, se desarrolló el conversatorio “El futuro de la investigación clínica: ciencia, datos y humanidad en equilibrio”.

Carolina Torrealba, vicerrectora de Investigación y Doctorado de la Universidad Andrés Bello, quien moderó la conversación, destacó que acuerdos como el desarrollado con la CLC son un poderoso aliado a la hora de llevar la investigación académica a tener impacto en otros sectores de la sociedad.

El doctor Martín Montecino, director del Instituto de Ciencias Biomédicas de UNAB, habló del cambio de paradigma que ha significado la IA a la hora de trabajar en ciencia.

Carolina Torrealba, vicerrectora de Investigación y Doctorado de la Universidad Andrés Bello, destacó que acuerdos como el desarrollado con la CLC son un poderoso aliado a la hora de llevar la investigación académica a distintos sectores de la sociedad. CLAUDIO REYES

“Hoy tenemos la posibilidad única de tomar todos estos datos recopilados en los últimos 40 años y poder entenderlos en cosa de minutos. Por lo tanto, hay un desafío gigantesco. Y si uno analiza la revolución que está ocurriendo en el mundo, si seguimos trabajando como hasta ahora, en dos años más vamos a estar fuera del mercado mundial. Tenemos que adaptarnos a lo que viene y formar a las personas en ambientes colaborativos, y eso significa establecer alianzas con instancias como CLC. Tenemos que construir de la mano con estas instancias privadas para poder ser competitivos en poco tiempo”, dijo durante su intervención.

Por su parte, Élise Servajean, directora de ADA, plataforma de investigación acelerada con IA de la UNAB -la primera de este tipo en América Latina en el área de educación- compartió algunos detalles sobre tres pilotos que están siendo desarrollados gracias a esta herramienta, relacionados con ingeniería, biotecnología y ciencias de la rehabilitación, mientras que Claudia Miranda, académica UNAB y directora del Instituto Milenio para la Investigación y el Cuidado, MICARE, enfatizó en el aporte que la IA puede realizar en áreas tan importantes como la prevención y el seguimiento de la salud de las personas.