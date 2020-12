Francisco Díaz

1. Es bonita la historia del origen de ARQ. ¿Nos la puedes resumir?

La revista aparece por primera vez a fines de noviembre de 1980, como una suerte de pasquín de papel kraft al interior de la Escuela de Arquitectura UC. A pesar de este origen informal y casi ‘punk’, bajo la dirección de Montserrat Palmer y el diseño de Álex Moreno, en el número 7 –publicado en 1982– la revista se formaliza y se consolida. Cuarenta años después, ya con 106 ediciones, bilingüe y con una periodicidad a prueba de pandemias, ese papel kraft plegado se ha convertido en una revista de colección reconocida a nivel nacional e internacional.

2. Se le reconoce a la revista la constante de apostar por figuras emergentes.

Desde sus inicios la revista ha corrido riesgos y hecho apuestas, y el tiempo siempre ha terminado dándole la razón. Hoy seguimos esa tradición: en vez de irnos a la segura con personajes consagrados, siempre damos espacio a las nuevas generaciones. La revista busca abrir caminos, y en eso las figuras emergentes son clave.

3. Durante la última década han asumido reivindicar la relevancia social de la arquitectura.

Por muchos años se asumió que la arquitectura solo podía operar en contextos de élite. Sin embargo, la crisis del 2008 en el mundo y el terremoto de 2010 en Chile dejaron en claro que los arquitectos no podíamos desentendernos de la sociedad. Por eso en la última década las preocupaciones de la arquitectura han cambiado, y la pregunta sobre cómo nuestro conocimiento aporta a la sociedad y la cultura se ha vuelto inescapable. Como queremos promover esas conversaciones, en revista ARQ hemos empujado ese tipo de prácticas dándoles espacio y visibilidad.

4. ¿Cómo llegas a ser el director de ARQ?

En 2014, tras regresar a Chile después de unos años estudiando en Nueva York, el director de la Escuela de Arquitectura en ese entonces, Emilio de la Cerda, me invita a trabajar en la editorial para darle un nuevo impulso. Desde ahí, y en estrecho contacto con los últimos tres directores de la facultad (De la Cerda, Francisco Quintana y Luis Eduardo Bresciani), hemos trabajado en conjunto para posicionar la revista y la editorial a nivel internacional.

5. Como medio nacido en era de los impresos, cumpliendo 40 años, ¿cómo se proyectan en la era digital?

La era digital no reemplaza a los medios impresos, sino que los complementa. Por ejemplo, la música digital reimpulsó el mercado de los vinilos. Más que un remezón, la era digital trae la pregunta de cómo complementamos lo que ya hacemos. No vamos a dejar de imprimir la revista. Pero sí hemos desarrollado un archivo online con sus contenidos históricos, y también hemos abierto un blog para así poder publicar contenidos más contingentes y rápidos que no tienen cabida en la revista.

6. Háblanos sobre la invitación a exponer entre proyectos editoriales innovadores en Roma y sobre archives.cl en la Bienal de Arquitectura de Tbilisi.

New Generations es una exposición de proyectos editoriales innovadores que se realizará en Roma. Primero hay una exposición digital en diciembre de 2020, y luego entre febrero y mayo de 2021 (si la pandemia lo permite) habrá una exposición física en la Royal Spanish Academy. Nosotros participaremos con tres números de revista ARQ y tres libros de la serie ARQ DOCS. A su vez, nuestro archivo digital –www.archives.cl–, que hicimos en conjunto con revista EURE, el financiamiento de la ANID y el desarrollo digital de dpr. Barcelona, fue seleccionado a participar de la versión 2020 de la Bienal de Arquitectura de Tbilisi, que apuesta por formatos y medios emergentes. Así, curiosamente, estamos volviendo a nuestros orígenes ‘emergentes’, pero ya a otra escala. www.edicionesarq.cl