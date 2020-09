La técnica que vuelve al origen

“La cerámica que cura”

Mireia Gil Jordi es artista multidisciplinaria catalana que se dedica a rescatar técnicas ancestrales relacionadas a la simbología y cerámica. “El crear con la arcilla me hace entrar en estados de meditación”. Ha viajado y conocido muchas comunidades indígenas andinas y amazónicas con tradiciones artesanales. Con ellas intercambió y aprendió técnicas hechas con diferentes materiales. “De la cerámica me gustó su potencial expresivo de la cosmovisión y su diálogo espiritual”, cuenta. Su arte viste Casa Molle (casamolle.cl), en el Valle del Elqui, rescatando con su trabajo las culturas molle y diaguita desde una visión más contemporánea. “Cada pieza es única. Algunas replican la forma tradicional y otras las he fusionado con símbolos de la naturaleza y los he contemporanizado”. Mireia además trabaja con xilografía, muralismo, pintura y escultura.

@mireiagilarts / mireiagilarts@gmail.com / +569 6158 6925

Tejiendo la historia

Melina Rapimán es una artista textil mapuche contemporánea con un constante interés en el rescate de los oficios y las técnicas textiles, enfocándose en puntos contados que repasan diferentes orígenes como el sashiko de Japón, el punto cruz que plasma la simbología mapuche y el yugoslavo, donde hay que contar hilos para que las formas queden geométricas. Hoy está preparando diferentes talleres para hacerlos online.

@melinarapiman_textiles

El heredero innovador

El diseñador y orfebre Jorge Caballero lleva más de 20 años rescatando y preservando las técnicas ancestrales del tejido en junquillo de los pueblos originarios. Sus maestras fueron la yagana Ermelinda Acuña y Yolanda Messier, perteneciente al pueblo kawésqar, originario de la zona austral de Chile. “Rescatar y tener un sello patagónico significa un gran logro y orgullo para la marca de fibras y tejidos en junquillo magallánico”, nos dice.

www.jorgecaballero.cl

El cuerpo como lienzo

Cuando Trinidad González estaba en Bali comenzó a investigar cómo tatuarse de forma poco invasiva. Así llegó a la técnica handpoke, donde sin máquina y con una aguja, como hacían antiguamente los indígenas orientales, va dibujando a pulso cada tatuaje. “El lenguaje principal en mi arte son los símbolos. Me interesa la memoria universal que contienen, ya que esta nos recuerda cuál es nuestro origen, nuestra esencia y la razón por la cual estamos aquí”, dice.

Para Trinidad el tatuaje es un arte milenario, “es un lenguaje que es y ha sido utilizado por distintas razones y en distintas culturas para expresar una visión particular de la vida. Para mí eso es arte, forma creativa de expresión del mundo interno que cada persona tiene”.

@trinukagonzalez