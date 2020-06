¿Recuerdas la palabra pasatiempo?

Jugar, cantar, escribir, dibujar, pintar, clases de guitarra… hay tantos pasatiempos, y como tantos los hay olvidados en este s. XXI.

¿Recuerdas la última vez que hiciste algún hobby sin pensar, 'bueno, puedo sacar plata con esto, puedo profesionalizarlo'? Nuestra invitación es a despegarte de lo remunerado. Desarrollar tu creatividad y ser feliz, conectarte con tu alma. Según un estudio del año 2009 titulado Association of Enjoyable Leisure Activities With Psychological and Physical Well-Being, "las actividades de ocio agradables, tomadas en conjunto, están asociadas con medidas psicosociales y físicas relevantes para la salud y el bienestar. Fomenta sentimientos positivos y promueve una variedad de recursos sociales y físicos que permiten a las personas sentirse renovadas y enfrentar mejor el estrés. Dedicar tiempo a actividades recreativas tiene correlación con la presión arterial baja, menores niveles de depresión, un mejor estado psicológico en general y un mejor desempeño físico. Los pasatiempos también pueden motivar tu creatividad o permitir que observes los problemas desde otro ángulo tras concentrarte en algo más".

Según el Departamento de Estudios de Ocio de la Universidad de Iowa, el verdadero ocio es "ese lugar en el que nos damos cuenta de nuestra humanidad". Y Brigid Schulte argumenta en su libro Overwhelmed: Work, Love and Play When No One Has The Time, "podrás, al fin, sumergirte en la maravillosa experiencia de estar vivo" (recomendamos leerlo, disponible en Amazon).

COLLAGE

En palabras de Alejandra Acosta, ilustradora y profesora universitaria @aleacostailustradora

¿Cuáles son los materiales y herramientas esenciales para tener tu taller de collage en la casa?

Para mí es superimportante la luz. Mi espacio de trabajo está junto a una ventana, por la que entra mucha luz. En los días nublados me muevo al comedor que recibe luz durante las tardes. Los materiales que más me gustan son las revistas y libros que contengan imágenes de plantas y flores, animales pequeños y mujeres. Muchas tijeras en diferentes tamaños y puntas, dependiendo de los recortes que voy a hacer, y un buen pegamento.

¿Qué recomiendas a los principiantes en esta área creativa para comenzar a crear?

Es muy importante trabajar desde la libertad. No ponerse trabas, y dejar que los recortes nos sugieran alguna idea a partir de la asociación de imágenes. Así el trabajo se hace más interesante, porque las respuestas aparecen solas durante el proceso. Tener un buen par de tijeras y muchas ganas de explorar.

¿Qué crees que entrega el collage para la vida, para ser un poquito más feliz cada día?

El collage es una técnica muy democrática, ya que no es necesario saber dibujar. Eso le quita mucha ansiedad al proceso creativo. Nada puede salir mal, y lo verdaderamente interesante es precisamente la búsqueda de respuestas que se va dando de a poco, a través del ensayo y el error. Sirve mucho para reflexionar y aprender a crear relaciones conceptuales entre una imagen y otra. Es como hacer magia y crear pequeñas historias con materiales baratos y fáciles de encontrar.

ACUARELA

En palabras de Antonia Reyes Montealegre, ilustradora de naturaleza @antoniapajarito

Mesa y silla cómodas, idealmente luz natural –la luz artificial tiñe también los colores–. Existen muchísimos tipos de papel –fibra de algodón, bambú, prensado en frío o caliente–, y la invitación es a experimentar. Mi único indispensable sería que el papel fuese de 300 gramos, tener tres grosores de pinceles: uno grueso, uno medio y uno muy finito –números 6, 2 y 0, por ejemplo–. El pelo natural es verdaderamente el mejor, pero existen buenísimas alternativas de pelo sintético hoy en día. Por otra parte, la calidad de los materiales sí hace la diferencia, aunque no te convierte en un mejor artista, así es que tampoco hay que volverse loco invirtiendo. Vale la pena una paleta básica de colores de marca buena, aunque sea en línea de aprendiz... ¡Ojo! Marcas de colegio será botar la plata. Mis recomendaciones son Van Gogh o la línea Cotmann de Winsor & Newton –los encuentras en librería Color Animal– y comprar una paleta de colores primarios, algunos tonos tierra, y el gris de payne y sap green si vas a meterte en botánica.

¿Por qué crees que la acuarela puede ser una buena forma de expandir tu creatividad, después de un atareado día de trabajo o bien en el fin de semana?

La acuarela es una técnica superversátil: da para muchos estilos y, dada su cualidad transparente, se puede jugar mucho con las mezclas de color y la huella del agua. Los resultados siempre tienen una cuota de imprevisto, y por lo tanto siempre te sorprende.

¿Qué le dirías a una persona sin experiencia para a atreverse con esta técnica en la casa?

Hay grandes ideas de dificultad en torno a la acuarela dado que, como se fija con agua sobre el papel, no puede corregirse. Y bueno, ¡es cierto! La acuarela no se puede 'borrar', pero sí se puede aprender a trabajar en torno a sus características.

Y además de lo anterior, ¿tenemos que ser metódicos, armarnos un horario para cada día aprender más?

Para nada... más bien invitaría a experimentar. En el tema de la acuarela yo he sido por completo autodidacta, todo lo que sé de oficio y técnica lo he incorporado a través de la prueba y el error. Para mantenerse motivado, más que el horario y la disciplina, diría ‘pinta lo que te guste’, eso que realmente te fascina e inspira. Cada vez que te sientes a pintar cierra los ojos y visualiza por qué empezaste... esa ilustración que quieres lograr, ese regalo que quieres hacer, esa imagen que quieres ver hecha por ti colgada en tu pared, ese niño que dibujaba cuando chico y era feliz.