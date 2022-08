A Michael Mann, el director de Heat, no le gustan las películas de acción actuales: “Simplemente me aburren”

Durante los últimos años se han estrenado populares películas de acción como la saga John Wick, pero en un escenario donde gran parte de las apuestas que involucran peleas o combates están enmarcadas en franquicias, Michael Mann no ve de buena manera a las películas de acción actuales.

En una conversación con Total Film (vía Games Radar+), Mann entregó una dura opinión sobre las nuevas cintas de acción.

“Simplemente me aburren. No son muy interesantes”, dijo el director. “Quiero decir, a veces las coreografías son tan escandalosas que son fascinantes y es bastante bueno. Pero en general, no. Es simplemente obsoleto”.

Mann ha dirigido películas como El Último de los Mohicanos, Heat y Colateral, aparte de episodios de series como Tokyo Vice. No obstante, en su reflexión sobre el estado actual de la industria del entretenimiento remarcó que sigue viendo al cine como algo superior a la televisión.

“No estoy disminuyendo a la televisión. Realmente está en (una edad dorada). Pero la gran experiencia cinematográfica, no hay nada como eso. Cuando tuvimos una proyección de Heat en la Academia, probablemente el 80 por ciento de la audiencia nunca la había visto en la pantalla grande y la reacción fue asombrosa. Tenía a todo el elenco allí, y Chris Nolan lo moderó. Está en el Blu-ray, tuvimos un panel de discusión después. Fue realmente fascinante para mí, ver la diferencia y el impacto”, concluyó el director.