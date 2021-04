Adam McKay todavía está interesado en hacer una película del Silver Surfer

En 2015, el director Adam McKay (The Big Short, The Other Guys) colaboró en el guion de Ant-Man para Marvel Studios, luego de ser considerado también para tomar las riendas como director. Desde entonces no es secreto que un proyecto soñado para el director sería una película del Silver Surfer, llegando incluso a incluir una notable referencia a Galactus en la película Vice, pero nada concreto ha surgido todavía.

Ahora, en conversación con el podcast Happy Sad Confused (via ScreenRant), nuevamente se volvió a referir a la idea, la cual al parecer no avanzó en su minuto debido al estado de los derechos cinematográficos del personaje en ese entonces.

“Silver Surfer era complicado. Había algo acerca de él, porque lo consideramos. Creo que está conectado a Los 4 Fantásticos y debido a eso está bajo su propio dominio”, contó el director. “Podría estar acordándome mal, pero había una razón por la que no sucedió o alguien más estaba trabajándolo. Pero no, definitivamente me interesaba porque habría sido muy fácil”.

McKay así habló de su enfoque para la historia, a cual al parecer es muy claro para él. “Si ves a Galactus y la historia de origen del Silver Surfer, cómo se sacrificó por su planeta natal. Norrin Radd ¿ese era su nombre? No he pensado en ese nombre en un largo tiempo. Sería muy fácil hacerla como una alegoría medioambiental. Creo que sería una película increíble, y creo que sería visualmente la más impresionante que Marvel haya hecho jamás. No he perdido el interés. De hecho, ahora que lo mencionas tal vez haga una llamada por teléfono y vea que está pasando”.

Silver Surfer y Galactus son parte de la franquicia de Los 4 Fantásticos, la cual era controlada por 20th Century Fox hasta 2019 cuando Disney compró el el estudio. Desde entonces, ya se anunció una nueva película del equipo de superhéroes producida por Marvel Studios y dirigida por Jon Watts (Spider-Man: Far From Home), por lo que una película de Silver Surfer bajo el alero de Marvel es hoy día una posibilidad.